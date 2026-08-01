Futsal Việt Nam gây bất ngờ, cầm hòa Nga trong trận cầu mãn nhãn

TPO - Dù bị đánh giá thấp hơn, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn thi đấu đầy bản lĩnh để cầm hòa đội tuyển futsal Nga với tỷ số 2-2 ở trận ra quân Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam khởi đầu đầy hứa hẹn tại Giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan 2026 khi cầm hòa ĐT futsal Nga 2-2 trong trận đấu diễn ra tối 1/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi.

Đối đầu đối thủ có trình độ hàng đầu thế giới, các học trò của HLV Diego Raul Giustozzi nhập cuộc tự tin, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và sẵn sàng đáp trả bằng những pha phản công tốc độ.

Thế trận cân bằng được duy trì trong phần lớn hiệp một trước khi ĐT futsal Nga khai thông bế tắc ở phút 10. Từ một pha phối hợp nhanh, Andrey Pavlov dứt điểm chính xác, đưa đội bóng xứ Bạch dương vươn lên dẫn trước 1-0.

Bàn thua không khiến đội tuyển futsal Việt Nam nao núng. Đội bóng áo đỏ tiếp tục chơi kỷ luật, kiên nhẫn triển khai bóng và chờ đợi cơ hội.

Những nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 24. Từ một tình huống đá phạt được tổ chức thông minh của Nhan Gia Hưng, Nguyễn Thịnh Phát tung cú volley đẹp mắt, đánh bại thủ môn đối phương để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Có bàn gỡ, tuyển futsal Việt Nam càng thi đấu hưng phấn. Chỉ hai phút sau, Trần Thái Huy băng xuống dứt điểm chuẩn xác sau một pha phối hợp mạch lạc, giúp đội chủ nhà của HLV Diego Raul Giustozzi bất ngờ vươn lên dẫn 2-1.

Tuy nhiên, lợi thế của Việt Nam không kéo dài quá lâu. Phút 27, Aleksandr Pirogov tận dụng cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn quân bình tỷ số 2-2 cho ĐT futsal Nga.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến màn đôi công hấp dẫn. HLV Diego Raul Giustozzi quyết định sử dụng chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định. ĐT futsal Việt Nam liên tiếp tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Nguyễn Thịnh Phát có ba cơ hội ngon ăn nhưng đều không thể tận dụng.

Đáng tiếc nhất đến ở những giây cuối cùng của trận đấu khi cú sút căng của Nhan Gia Hưng chạm chân Nguyễn Thịnh Phát đổi hướng, đưa bóng dội cột dọc bật ra ngoài trong sự tiếc nuối của toàn đội.

Ở chiều ngược lại, ĐT futsal Nga cũng có một lần đưa bóng trúng cột dọc, khiến khung thành Việt Nam chao đảo.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2 trong màn so tài giàu tốc độ và chất lượng chuyên môn. Kết quả này mang đến sự khích lệ lớn cho đội tuyển futsal Việt Nam, nhất là khi đối thủ là một trong những nền futsal mạnh của thế giới.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi sẽ bước vào lượt trận thứ hai gặp ĐT futsal New Zealand lúc 18h00 ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).