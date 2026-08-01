Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup: Những màn bứt phá ấn tượng trên đường đua bơi - chạy

Aqua Warriors Quảng Trị ghi dấu ấn khi lần đầu tiên 1 giải thi đấu thể thao 2 môn phối hợp Aquathlon (bơi và chạy) được tổ chức tại Quảng Trị. Ở mùa thi đấu đầu tiên, ấn tượng để lại với các vận động viên tham dự là việc phải đối mặt với nắng nóng khắc nghiệt. Trong ngày thi đấu chính thức của Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup, thời tiết mát mẻ, mặt biển sóng không quá to. Điều kiện thời tiết là lý tưởng cho những màn bứt phá trên đường đua bơi chạy. Các giải đấu nằm trong hệ thống Aqua Warriors những năm qua đều được đánh giá cao về công tác tổ chức và hỗ trợ vận động viên. Tất cả chỉ còn chờ ở màn tỏa sáng trên đường đua của những chiến binh.

Ở các giải đấu thể thao phối hợp, phần mở đầu của những “chiến binh nhí” luôn mang lại niềm vui. Sự đua tranh đầy quyết tâm, tinh thần thể thao trong sáng và hồn nhiên của các em nhỏ nhận được sự cổ vũ mạnh mẽ. Các vận động viên tham gia Kids Aqua Warriors (5 đến 8 tuổi) và Junior Aqua Warriors (9 đến 11 tuổi) đến từ nhiều địa phương khác nhau, trong đó có rất nhiều em là người địa phương. Nhiều câu lạc bộ bơi lội cho trẻ em được tổ chức tại phường Đồng Hới. Bùi Tuệ Anh cho biết: “Con đi thi đấu ở đây, con thấy rất vui, có nhiều bạn. Con thấy các bạn đều lao xuống nước bơi nhanh lắm, thế là con cũng cố để bơi nhanh”. Trần Lê Bảo Ngọc cho biết: “Thi đấu ở giải Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup cùng các bạn rất vui, với lại ngoài huy chương thì các cô chú còn phát cho rất nhiều quà tặng nữa”. Kết quả, cô bé Bảo Ngọc giành giải nhất, Tuệ Anh giành giải 3 ở Junior Aqua Warriors dành cho nữ.

Sau khi các phần thi đấu dành cho các em nhỏ kết thúc, mặt biển Bảo Ninh dậy sóng với cuộc đua tranh của hàng trăm các kình ngư cừ khôi. Ở Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup, nhiều gương mặt thân quen từng “đứng bục” tại các giải đấu thể thao phối hợp tham gia thi đấu. Những nhân tố mới, gây bất ngờ cũng đã xuất hiện.

Ở 2 nội dung thi đấu Open 1,5 Swim và Open 3 Swim, những kình ngư trên mặt biển đến từ các câu lạc bộ bơi lội các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An… cạnh tranh quyết liệt đến từng sải tay. Ở nội dung dành cho nam, Hoàng Văn Hải là người cán đích đầu tiên bơi 3km còn Trần Quang Việt Dũng về nhất bơi 1,5km. Ở nội dung dành cho nữ, Nguyễn Thị Khánh Ly về nhất bơi 3km còn Lê Thị Như Quỳnh về nhất bơi 1,5km. Những lá cờ của các câu lạc bộ bơi lội Đà Nẵng liên tục xuất hiện trên bục ở lễ trao giải.

Ở nội dung Sprint Aqua Warriors dành cho nữ, Đỗ Thị Thanh Thảo về đích đầu tiên còn Hoàng Đỗ Hà Quyên là 2 vận động viên về đích đầu tiên. Lê Đình Anh Tú, Nguyễn Xuân Sang và Nguyễn Việt Hàn lần lượt là 3 vận động viên nam dẫn đầu tại Sprint Aqua Warriors dành cho nam.

Ở nội dung Olympic Aqua Warriors dành cho nam, Vũ Đình Duân là cái tên bước lên bục ở vị trí số 1. Vận động viên Vinh Hồ Lô đứng thứ 2 và thứ 3 là Hồ Quốc Phát.

Khi 3 nữ vận động viên đứng lên bục kết quả chung cuộc của nội dung Olympic Aqua Warriors dành cho nữ, những tràng vỗ tay đã nổi lên mạnh mẽ. Nguyễn Thị Kim Cương đã thể hiện đẳng cấp hàng đầu và đứng vị trí số 1, cô gái gốc Huế là Tôn Nữ Mỹ Ngọc cũng tiếp tục thể hiện phong độ ổn định trên cả đường bơi và chạy. Nữ vận động viên “Idol trong lòng người hâm mộ” Nguyễn Phan Thùy Vân về đích ở vị trí thứ 3. Cả 3 nữ vận động viên đều nhận được nhiều sự cổ vũ, đều tiếp tục truyền cảm hứng đến cộng đồng yêu thể thao.

Ở nội dung Olympic Aqua Warriors Relay, những tràng vỗ tay được dành cho bộ đôi mẹ con chị Quỳnh Giang – Nhật Minh khi bước lên bục nhận giải. Chị Quỳnh Giang là 1 nữ giáo viên là thường xuyên đóng vài trò pacer trong nhiều giải chạy còn con trai chị là Nhật Minh từng là chiến sĩ cứu hỏa tham gia làm nhiều nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy. Sauk hi trải qua 1 đợt điều trị bệnh, chị Quỳnh Giang đã cùng sải bước trên đường chạy cùng con trai mình.

“Vượt lên mọi giới hạn” là điều mà Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup hướng tới. Ông Lê Quang Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Camel cho biết: “Với Camel Beer, bản lĩnh' không chỉ nằm ở khoảnh khắc bạn chạm tay vào chiếc cúp vô địch hay bước lên bục nhận giải. Bản lĩnh nằm ở từng giọt mồ hôi trên đường đua, sự kiên trì vượt qua giới hạn của bản thân và tinh thần không từ bỏ trước mọi thử thách. Thông điệp 'Camel Beer - Phần thưởng cho bản lĩnh' chính là sự tri ân chân thành nhất mà chúng tôi gửi đến từng VĐV. Bất kể cự ly thi đấu là bao nhiêu, chỉ cần bạn dám vạch ra mục tiêu và nỗ lực hết mình để chinh phục nó, bạn đã là một chiến binh bản lĩnh, và Camel Beer tự hào được là hương vị chúc mừng trọn vẹn nhất cho hành trình đó".

Ông Lê Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Camel trao giải cho VĐV có thành tích xuất sắc

Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup đã diễn ra đầy ấn tượng, trở thành 1 ngày hội thể thao đầy cảm xúc nơi miền đất nhiều huyền sử Quảng Trị.