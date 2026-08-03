Bóng chuyền nữ Việt Nam thua tâm phục Thái Lan ở trận tranh ngôi vô địch SEA V.League 2026

TPO - Không tận dụng được lợi thế sân nhà cùng phong độ cao trước đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để Thái Lan áp đảo trong cả ba set đấu và nhận thất bại 0-3. Kết quả này khiến thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lỡ hẹn với chức vô địch chặng 1 SEA V.League 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng của chặng 1 SEA V.League 2026 với nhiều kỳ vọng. Sau hai chiến thắng trước Philippines và Indonesia, đội chủ nhà hướng tới chiến thắng trước Thái Lan để lần đầu đăng quang ngay trên sân nhà.

Trong khi đó, Thái Lan đến Hà Nội với đội hình không phải mạnh nhất và cũng trải qua hai trận đấu không thực sự thuyết phục. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của nhà đương kim vô địch.

Ngay từ set đầu tiên, Thái Lan nhập cuộc đầy chủ động với những quả phát bóng có độ khó cao, liên tục gây áp lực lên hàng sau của Việt Nam. Khâu bắt bước một của đội chủ nhà gặp nhiều trục trặc, khiến các tình huống triển khai tấn công thiếu sự đa dạng.

Tận dụng rất tốt lợi thế này, chuyền hai Natthanicha Jaisaen điều phối bóng linh hoạt, tạo điều kiện để các mũi tấn công như Sasipaporn và Aicharaporn liên tục ghi điểm. Thái Lan nhanh chóng tạo khoảng cách lớn trước khi khép lại set 1 với chiến thắng 25-18.

Sang set 2, tuyển bóng chuyền Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn. Thanh Thúy, Như Anh và Kim Thoa giúp đội chủ nhà có thời điểm cân bằng tỷ số 7-7 nhờ những pha chắn bóng và phản công hiệu quả. Tuy nhiên, sự ổn định vẫn là điều Việt Nam còn thiếu.

Sau quãng thời gian giằng co, Thái Lan siết chặt hàng chắn, đồng thời duy trì hiệu quả trong các pha tấn công biên. Sasipaporn cùng các đồng đội liên tiếp ghi điểm để tái lập khoảng cách an toàn trước khi giành chiến thắng 25-17, nâng tỷ số lên 2-0.

Set đấu thứ 3 tiếp tục diễn ra theo thế trận một chiều. Dù Thanh Thúy và Bích Thủy vẫn nỗ lực ghi điểm, tuyển Việt Nam tiếp tục gặp khó ở khâu bước một và mắc nhiều lỗi trong phối hợp. Khi tỷ số là 14-10, Thái Lan tăng tốc mạnh mẽ bằng chuỗi điểm liên tiếp nhờ các pha dứt điểm uy lực của Aicharaporn, Sasipaporn và các đồng đội.

Đội khách khép lại set đấu với tỷ số 25-14, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-0 (25-18, 25-17, 25-14) chỉ sau 74 phút thi đấu.

Thất bại này khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch chặng 1 SEA V.League 2026. Trong khi đó, Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng chuyền nữ Đông Nam Á.