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Futsal Việt Nam thắng đậm New Zealand, nối dài chuỗi ấn tượng tại Thái Lan

Trọng Đạt

TPO - Sau màn trình diễn ấn tượng trước tuyển Nga, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục cho thấy phong độ cao khi đánh bại New Zealand với tỷ số 4-1 ở lượt trận thứ hai Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026.

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Sau trận hòa 2-2 trước tuyển Nga ở ngày ra quân, ĐT futsal Việt Nam bước vào cuộc chạm trán New Zealand với sự tự tin lớn. Các học trò của HLV Diego Raul Giustozzi nhanh chóng làm chủ thế trận và liên tục tạo sức ép ngay từ những phút đầu.

Ngay ở tình huống đáng chú ý đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đã khiến khung thành đối phương chao đảo, buộc thủ môn New Zealand phải trổ tài cứu thua. Sức ép được duy trì liên tục và đến phút thứ 4, đội tuyển Việt Nam cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Từ pha phối hợp tấn công mạch lạc, Trịnh Công Đại dứt điểm chính xác, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng sớm, đội tuyển futsal Việt Nam càng thi đấu hưng phấn. Đội bóng áo đỏ kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng thiếu một chút chính xác để gia tăng cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

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Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Việt Nam vẫn là đội chiếm ưu thế. Tuy nhiên, phút 30, New Zealand bất ngờ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau pha lập công của Osey.

Bàn gỡ hòa không làm đội tuyển Việt Nam mất tinh thần. Chỉ ba phút sau, từ một pha phản công nhanh, Châu Đoàn Phát dứt điểm thành công, giúp đội tuyển tái lập thế dẫn bàn 2-1.

Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sự vượt trội của đại diện Việt Nam. Phút 35, Nguyễn Thịnh Phát nâng tỷ số lên 3-1 trước khi Trần Thái Huy ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 37.

Những phút cuối trận, HLV Diego Raul Giustozzi chủ động xoay tua đội hình, trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Dù New Zealand cầm bóng nhiều hơn, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn chơi chắc chắn và bảo toàn cách biệt ba bàn.

Chiến thắng 4-1 giúp ĐT futsal Việt Nam có 4 điểm sau hai lượt trận tại Giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026, sau một trận hòa và một trận thắng. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Diego Raul Giustozzi sẽ bước vào trận đấu tiếp theo gặp Afghanistan lúc 20h30 ngày 3/8.

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Trọng Đạt
#Futsal Việt Nam #New Zealand #Thái Lan #Giải giao hữu #Đội tuyển #Chiến thắng #Futsal

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