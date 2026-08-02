HLV Indonesia: 'Tuyển Việt Nam là thử thách lớn nhất từ đầu giải'

TPO - Trước cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam ở bảng A ASEAN Cup 2026, HLV John Herdman khẳng định toàn đội đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất kể từ đầu giải.

Phát biểu trong họp báo trước trận đấu, HLV John Herdman cho biết Indonesia vừa trải qua hành trình kéo dài gần 20 giờ để trở về Jakarta sau trận đấu trên sân khách. Dù vậy, điều đó không làm giảm sự hứng khởi của toàn đội trước màn đối đầu được xem là quyết định cục diện bảng A.

"Toàn đội đã trải qua 19,5 tiếng di chuyển để trở về Jakarta. Chúng tôi rất hào hứng với trận đấu tiếp theo. Đây là cơ hội để toàn đội tiếp tục phát triển và tích lũy thêm những điểm số quan trọng", ông Herdman nói.

Sau hai trận toàn thắng với 6 điểm, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới một lần, Indonesia đang nắm lợi thế trong cuộc đua vào bán kết. Tuy nhiên, HLV Herdman nhấn mạnh trận gặp Việt Nam mới là bài kiểm tra thực sự về năng lực của Garuda.

"Các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ có thể tự hào với những gì đội bóng đã làm được đến lúc này. Nhưng trận đấu ngày mai sẽ là một thử thách thực sự lớn. Đây chính là lý do chúng tôi tham dự giải đấu, được đối đầu những đội bóng mạnh nhất ở thời điểm quan trọng nhất".

Nhà cầm quân người Canada cũng đánh giá đây là trận đấu có ý nghĩa rất lớn với cả hai đội. Indonesia có cơ hội tạo khoảng cách ở ngôi đầu bảng, trong khi đội tuyển Việt Nam cần một kết quả tích cực để duy trì lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Chiến lược gia 50 tuổi cho rằng mỗi trận đấu từ đầu giải đều mang đến những bài học khác nhau cho Indonesia, từ áp lực trên sân nhà đến những khó khăn khi phải thi đấu xa nhà. Điều quan trọng nhất lúc này là toàn đội giữ được bản sắc và tập trung vào những gì có thể kiểm soát.

"Chúng tôi chỉ cần tập trung thể hiện đúng bản sắc của mình trên sân nhà. Đó là điều toàn đội có thể kiểm soát. Chúng tôi không thể kiểm soát những gì đối thủ sẽ làm".

Đánh giá về đội tuyển Việt Nam, HLV Herdman dành sự tôn trọng lớn cho HLV Kim Sang-sik cùng các học trò. Ông cho rằng Việt Nam đang có lợi thế về sự chuẩn bị và độ ổn định sau chuỗi trận bất bại kéo dài.

"Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. HLV của họ giàu kinh nghiệm, từng vô địch nhiều giải đấu nên hiểu rất rõ cách phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ. Họ là một tập thể được tổ chức tốt và luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo".

Theo HLV Herdman, đội tuyển Việt Nam đã tập trung chuẩn bị từ ngày 22/6 và trải qua chuỗi 7 trận bất bại, trong khi Indonesia mới bước vào trận đấu thứ ba dưới triều đại của ông và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi.

"Có thể Việt Nam đang nhỉnh hơn chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Nhưng đó không phải là cái cớ cho trận đấu ngày mai. Toàn đội sẽ chiến đấu hết mình vì người hâm mộ".

Liên quan đến tình trạng chấn thương của tiền vệ Marselino Ferdinan, HLV Indonesia cho biết ban huấn luyện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

"Chúng tôi mới nhận được thông tin vào sáng nay và sẽ làm việc với bộ phận y tế trong tối nay. Mọi đánh giá về chấn thương cũng như khả năng ra sân của Marselino sẽ được cập nhật sau trận đấu".