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Indonesia: Đâu là mối đe doạ với đội tuyển Việt Nam?

Tiểu Phùng

TPO - Nguyễn Hoàng Đức và các đồng đội ở hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam dự báo sẽ chịu nhiều sức ép trước đối thủ giàu kỹ thuật và cả sức mạnh bên phía Indonesia trong cuộc đối đầu ngày 3/8.

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Baker đã có 4 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026, vượt trên Nguyễn Đình Bắc

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Indonesia với mục tiêu giành chiến thắng, hoặc tối thiểu là 1 điểm. Cục diện bảng A đang đặt thầy trò HLV Kim Sang-sik vào tình thế khó khăn khi đội tuyển Việt Nam đang rơi xuống vị trí thứ 3.

Dẫn đầu bảng là Singapore với 7 điểm sau 3 trận, Indonesia (6 điểm) đứng thứ 2 và Việt Nam (4 điểm) tạm xếp vị trí thứ 3. Nếu đánh bại Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ cầm chắc vé đi tiếp do chỉ phải gặp Campuchia ở lượt trận cuối, trong khi Indonesia và Singapore sẽ đối đầu nhau.

Tuy nhiên, Indonesia không phải đối thủ dễ chơi, đặc biệt khi đội bóng xứ vạn đảo nắm lợi thế sân nhà. Việc đang đứng trên đội tuyển Việt Nam với cách biệt 2 bàn cũng giúp Indonesia chủ động hơn trong việc lên phương án chiến thuật.

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Thom Haye đóng vai nhạc trưởng nơi tuyến giữa Indonesia

Trận đấu ngày mai dự báo sẽ nhiều khó khăn với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Về lối chơi, Indonesia nổi tiếng với sức chiến đấu mạnh mẽ, tranh chấp bóng quyết liệt thậm chí rất "rắn". Lịch sử cho thấy nhiều trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vô cùng căng thẳng, cầu thủ đôi bên va chạm mạnh.

Tại ASEAN Cup 2026, Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ có tầm vóc to cao, hoặc giàu tốc độ và kỹ thuật. Tuyến giữa được nhận diện là khu vực mạnh nhất của Indonesia, nổi bật là tiền vệ Thom Haye. Với chiều cao 1m87, Thom Haye giỏi tranh chấp bóng, đồng thời cũng đóng vai kiến tạo cho tuyến trên.

Hỗ trợ cho anh là bộ đôi Marc Klok - Ivar Jenner, giỏi thu hồi bóng và đánh chặn tốt. Jenner có lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả, khả năng "đọc" trận đấu nhạy bén.

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Nguyễn Xuân Son và các đồng đội cần hiệu quả hơn trong các tình huống trước khung thành đối phương

Ở phía trên, Indonesia nắm "vũ khí" nguy hiểm là trung phong Mitchell Lee Baker, cao 1m96. Với chiều cao tốt, Baker là mối đe doạ với bất kỳ hàng phòng ngự nào trong các tình huống không chiến. Sau 2 trận, Baker đã có 4 bàn thắng gồm một hat-trick vào lưới Campuchia.

Đây sẽ là thử thách không nhỏ với Nguyễn Hoàng Đức, Quang Hải và Đỗ Hoàng Hên trong cuộc đối đầu ngày mai. Indonesia có thể đẩy đội tuyển Việt Nam vào cuộc đua thể lực đầy cam go tại Pakansari.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Indonesia #Kim Sang-sik #Thom Haye #Nguyễn Đình Bắc

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