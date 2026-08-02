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Thể thao

Hy hữu ở ASEAN Cup 2026: Cầu thủ Lào đá 2 trận nhận 2 thẻ đỏ

Đặng Lai

TPO - ASEAN Cup 2026 đang chứng kiến một trường hợp hy hữu khi Phetdavanh Somsanid, hậu vệ đội tuyển Lào mới thi đấu 2 trận, tổng số phút là 56 nhưng đã phải nhận tới 2 thẻ đỏ.

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Thẻ đỏ mới nhất của Phetdavanh Somsanid đến ở phút thứ 13 trận thua Philippines 1-4 vào chiều qua (1/8). Trong một tình huống không có gì nguy hiểm, Phetdavanh Somsanid lại vào bóng từ phía sau với Gayoso. Ban đầu trọng tài rút thẻ vàng nhưng khi tham khảo VAR, ông đã đổi màu tấm thẻ do nhận thấy độ nguy hiểm của pha vào bóng. Hậu vệ Lào đã đạp thẳng vào cổ chân đối phương từ phía sau.

Tấm thẻ đỏ vô duyên ấy đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Lào từ chỗ đang dẫn bàn đã thua liền 3 bàn vào đầu hiệp 2 và cuối trận, họ nhận thêm một bàn thua nữa để rời sân với tỷ số 1-4, qua đó chính thức bị loại.

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Phetdavanh Somsanid ăn mừng bàn thắng cùng Damoth nhưng vài phút sau đã trở thành tội đồ

Như vậy, Phetdavanh Somsanid mới trở lại được 13 phút thì bị đuổi người vì ở trận ra quân, hậu vệ 22 tuổi này đã bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi trong tình huống Yotsakon Burapha băng xuống có thể đối mặt với thủ môn và ghi bàn. Phetdavanh Somsanid là hậu vệ cuối cùng của Lào trong pha bóng đó và anh buộc phải kéo áo. Trọng tài rút thẻ đỏ cho cầu thủ Lào ở phút 43.

Có thể tình huống trước Thái Lan dễ thông cảm nhưng pha vào bóng của Phetdavanh Somsanid trong trận thua Philippines 1-4 thực sự rất đáng trách. Anh đã 2 lần đẩy Lào vào thế thiếu người ở ASEAN Cup 2026. Cầu thủ này thi đấu tổng cộng 56 phút qua 2 trận thì nhận tới 2 thẻ đỏ. Chưa có thống kê chính thức ở AFF/ASEAN Cup nhưng có lẽ Phetdavanh Somsanid là cầu thủ có tần suất dính thẻ đỏ nhiều bậc nhất lịch sử.

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Đặng Lai
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