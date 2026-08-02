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Thể thao

Hậu vệ nhập tịch tuyển Indonesia: Việt Nam là đội mạnh, nhưng Indonesia sẽ thắng

Đặng Lai

TPO - Hậu vệ đội tuyển Indonesia, Shayne Pattynama, khẳng định toàn đội đang rất lạc quan trước trận đấu tiếp theo tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á gặp Việt Nam. Cầu thủ nhập tịch này đánh giá cao đối thủ nhưng khẳng định Indonesia sẽ là đội giành chiến thắng.

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Pattynama nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận thắng Timor Leste

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động Pakansari vào thứ Hai (3/8/2026) tới. Indonesia đang nắm lợi thế với 2 trận toàn thắng. Và họ có thể giành vé vào bán kết sớm nếu thắng trận này. Trong khi đó, nhiệm vụ của tuyển Việt Nam cũng là chiến thắng. Hoặc 1 điểm cũng là kết quả không đến nỗi nào với nhà đương kim vô địch.

Sức mạnh của tuyển Việt Nam là điều Shayne Pattynama ghi nhận. Nhưng anh tuyên bố tuyển Indonesia vẫn sẽ bỏ túi 3 điểm. "Chúng tôi biết Việt Nam là một đội bóng mạnh. Họ luôn thi đấu hay với lối chơi đầy tự tin. Từng thành viên trong đội đều nhận thức rõ điều đó và chúng tôi đã chứng kiến nhiều màn trình diễn của họ", Shayne Pattynama phát biểu.

"Dựa trên lối chơi của mình, chúng tôi tin tưởng vào những gì bản thân có thể làm được. Cả đội thực sự rất tự tin hướng tới trận đấu sắp tới với Việt Nam. Chúng tôi muốn thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Toàn đội cần chuẩn bị lại năng lượng vì trận đấu tới diễn ra rất nhanh. Chúng tôi đã sẵn sàng giành chiến thắng".

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Trong trận đấu giữa Indonesia và Timor Leste, Pattynama chính là người khai thông thế bế tắc cho Garuda. Hậu vệ từng thi đấu ở Bỉ ghi bàn mở tỷ số ở phút 74. Kể từ đó, Indonesia chơi thanh thoát hơn. Họ ghi thêm 2 bàn nữa để ấn định chiến thắng 3-0.

Thắng lợi trước Timor Leste giúp các học trò của HLV John Herdman vươn lên vị trí thứ hai bảng A với 6 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, ngôi đầu bảng thuộc về Singapore với 7 điểm nhưng đã thi đấu 3 trận còn tuyển Việt Nam xếp thứ 3. Trận đấu vào ngày 3/8 sẽ quyết định số phận của một trong hai đội tuyển.

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Đặng Lai
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