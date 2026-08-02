Đình Bắc mất lợi thế ở cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026

TPO - Đình Bắc giữ nguyên thành tích ghi 3 bàn sau 2 lượt trận vòng bảng ở ASEAN Cup 2026 và đã bị Mitchell Baker vượt mặt.

Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Baker, nhân tố nhập tịch mới của Indonesia ghi bàn trong trận thắng 3-0 của Indonesia trước Timor Leste. Tiền đạo cao 1,96m vượt qua Đình Bắc và chiếm lấy vị trí đứng đầu ở danh sách ghi bàn tại ASEAN Cup 2026.

Ở lượt ra quân ASEAN Cup 2026, Đình Bắc và Baker đều lập hat-trick. Tuyển thủ Việt Nam nã 3 bàn vào lưới Timor Leste trong hơn 30 phút. Tân binh của tuyển Indonesia ghi hat-trick vào lưới Campuchia. Đình Bắc và Baker đều có lần đầu tiên ra sân ở giải đấu số 1 Đông Nam Á.

Đến lượt trận 2, Đình Bắc bỏ lỡ nhiều cơ hội, bị HLV Kim Sang-sik thay ra trước khi hiệp một khép lại. Số 9 của tuyển Việt Nam có 2 tình huống dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn Singapore. Dù vậy, Đình Bắc xử lý vội vàng, dứt điểm không trúng tâm bóng và để cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Vào ngày 3/9, Indonesia tiếp đón tuyển Việt Nam ở trận đấu tâm điểm bảng A. Baker sẽ vẫn là nhân tố chủ chốt trên hàng công Indonesia. Với Đình Bắc, cơ hội để anh đá chính bỏ ngỏ, khi Nguyễn Tài Lộc thể hiện tốt trong trận Singapore.

Cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 trở nên hấp dẫn khi Paulo Josue của Malaysia cũng ghi 3 bàn. Có đến 7 cầu thủ đã ghi 2 bàn là Than Paing (Myanmar), Jarvey Gayoso (Philippines), Ilhan Fandi (Singapore), Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha (Thái Lan) và Nguyễn Hoàng Hên.

Indonesia đã có 5 cầu thủ ghi bàn tại ASEAN Cup 2026. Bên cạnh Baker, những cầu thủ Indonesia ghi một bàn từ đầu giải là Thom Haye, Shayne Pattynama, Jens Raven và Sandy Walsh. Đây là những vị trí mà tuyển Việt Nam cần chú ý cho mặt trận phòng ngự, bên cạnh mối đe dọa lớn nhất mang tên Baker.