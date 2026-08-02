HLV Kim Sang-sik: 'Tuyển Việt Nam quyết lấy 3 điểm trước Indonesia'

TPO - Đội tuyển Việt Nam buộc phải giành trọn 3 điểm trước Indonesia ở bảng A ASEAN Cup 2026 nếu muốn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vào bán kết. Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng vượt qua sức ép trên sân khách.

Ảnh Hữu Phạm

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối đầu với Indonesia.

"Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với mục tiêu giành vé vào bán kết. Đội tuyển Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng. Dù phải thi đấu trên sân khách và đối mặt với nhiều áp lực, toàn đội sẽ nỗ lực với tinh thần cao nhất để đạt được mục tiêu đề ra", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

Nhà cầm quân 49 tuổi thừa nhận trận hòa 0-0 trước Singapore ở lượt đấu trước khiến tuyển Việt Nam rơi vào thế khó hơn trong cuộc đua đi tiếp.

"Trước Singapore, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, đó là điều rất đáng tiếc. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu đó, chuyến làm khách trước Indonesia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, các cầu thủ đang chuẩn bị rất tốt và muốn đáp lại sự tiếc nuối ấy bằng màn trình diễn cùng kết quả tích cực ở trận đấu ngày mai", ông chia sẻ.

Đánh giá về điều kiện thi đấu, HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển không gặp nhiều trở ngại trong quá trình thích nghi: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến sân vận động này nên chưa thể đưa ra đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết tại đây khá tương đồng với Việt Nam nên các cầu thủ thích nghi rất tốt".

Nói về đối thủ, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao sức mạnh hàng công của Indonesia nhưng cũng bày tỏ niềm tin vào hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam.

"Chúng tôi đã phân tích rất kỹ các trận đấu của Indonesia. Họ sở hữu hàng công mạnh với những cầu thủ có thể hình tốt, khả năng xử lý bằng chân và dứt điểm đa dạng. Đây chắc chắn sẽ là thử thách lớn với hàng thủ Việt Nam.

Dù vậy, chúng tôi đã giữ sạch lưới trong ba trận đấu vừa qua nên toàn đội rất tự tin. Tôi muốn nhấn mạnh rằng phòng ngự không phải nhiệm vụ của riêng hàng hậu vệ mà là trách nhiệm của cả tập thể".

HLV Kim Sang-sik tiết lộ ông từng trực tiếp theo dõi trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique hồi tháng 6 để có thêm dữ liệu chuyên môn.

"Việc trực tiếp theo dõi trận Indonesia gặp Mozambique giúp tôi hiểu rõ hơn cách vận hành lối chơi cũng như ý đồ chiến thuật của họ. Indonesia là đội bóng được tổ chức rất tốt".

Ông cũng cho biết ban huấn luyện đã có những điều chỉnh sau các trận đấu vừa qua: "Chúng tôi biết truyền thông và đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam, vì vậy họ có sự tự tin nhất định. Toàn đội đã nhìn nhận rõ những điểm cần cải thiện và có phương án điều chỉnh phù hợp. Trận đấu ngày mai sẽ là minh chứng cho sự chuẩn bị cũng như bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam".

Khép lại buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik một lần nữa khẳng định mục tiêu duy nhất của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng.



"Mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành trọn 3 điểm. Chúng tôi biết Indonesia có lợi thế sân nhà và sẽ nhận được sự cổ vũ rất lớn từ khán giả, nhưng tôi và các cầu thủ đều hướng đến chiến thắng. Chúng tôi muốn vượt qua thử thách này để khẳng định năng lực của ĐT Việt Nam".