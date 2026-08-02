Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 dự kiến đón 18.000 VĐV

TPO - Dự kiến quy tụ 18.000 VĐV tranh tài từ ngày 20-22/11, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 vừa chính thức khởi động vào chiều 2/8. Giải chạy "Nhãn Thế giới" duy nhất tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy lớn cho nền "kinh tế sự kiện" của Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của giải đấu . Theo ông, đây không đơn thuần là hoạt động công bố một giải thể thao thường niên, mà còn là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng một hệ sinh thái sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tầm cỡ quốc gia, từng bước vươn ra khu vực và quốc tế .

Hiện nay, Quảng Ninh đang tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế du lịch, kinh tế ban đêm và đặc biệt là kinh tế sự kiện (Event Economy) . Việc tổ chức thành công các sự kiện quy mô lớn như Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được kỳ vọng sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đặc sắc, giúp thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu . Qua đó, giải đấu trở thành động lực quan trọng để nâng cao vị thế, sức cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương .

Đại diện tỉnh Quảng Ninh và BTC giải chạy cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất cho các vận động viên khi tham gia giải chạy. Ảnh: Quốc Nam.

Đại diện lãnh đạo Sở cũng ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết, sự chuyên nghiệp của Ban Tổ chức trong suốt hơn 10 mùa giải qua, không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng và tạo dựng niềm tin vững chắc trong cộng đồng chạy bộ trong nước cũng như quốc tế .

Đến thời điểm hiện tại, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long tự hào là giải chạy đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam sở hữu danh hiệu World Athletics Label Road Race (Nhãn Thế giới) do Liên đoàn Điền kinh Thế giới cấp . Điểm nhấn tạo nên thương hiệu độc tôn của giải chính là cung đường chạy tuyệt đẹp bên bờ Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – nơi từng được tạp chí Runner’s World UK vinh danh trong Top 50 đường chạy đẹp nhất hành tinh .

Kỳ giải năm nay quy tụ khoảng 18.000 vận động viên, tranh tài ở 4 cự ly tiêu chuẩn: 42,195km; 21,0975km; 10km và 5km . Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh (đường Trần Quốc Nghiễn) được chọn làm điểm xuất phát và về đích . Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia, đường chạy sẽ được thiết kế đóng kín cả 2 chiều .

Đáng chú ý, mùa giải 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ban Tổ chức ra mắt "Cúp Doanh nghiệp Rồng Xanh" (Green Dragon Cup) . Đây là sáng kiến nhằm tạo ra không gian kết nối, giao lưu và lan tỏa tinh thần thể thao mạnh mẽ trong cộng đồng các doanh nghiệp .

Đường chạy ven bờ di sản vịnh Hạ Long được mệnh danh là một trong 50 đường chạy đẹp nhất hành tinh.

Nhằm duy trì và khẳng định tiêu chuẩn khắt khe của "Nhãn Thế giới", Ban Tổ chức đã tiến hành nâng cấp toàn diện các quy chuẩn vận hành, từ hệ thống y tế - cứu hộ đa tầng, an toàn đường đua, kiểm tra doping cho đến các dịch vụ chăm sóc, nâng cao trải nghiệm của vận động viên . Giải đấu năm nay cũng đánh dấu bước tiến lớn với sự đồng hành của thương hiệu thể thao quốc tế Li-Ning trong vai trò Nhà tài trợ trang phục thi đấu độc quyền, hứa hẹn mang lại sự hỗ trợ tối ưu để các chân chạy tự tin bứt phá .