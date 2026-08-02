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Thể thao

Đà Nẵng hạ Huế, lên ngôi vô địch bóng đá bãi biển quốc gia

Trương Định

TPO - Sau hơn một tuần tranh tài, hai đội Đà Nẵng và Huế Time Square bước vào trận đấu cuối cùng để cạnh tranh chức vô địch. Với màn thi đấu ấn tượng, đội Đà Nẵng giành chiến thắng trước Huế Time Square với tỉ số 3-1.

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Tối 1/8, đông đảo người dân và du khách tập trung tại bãi biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai theo dõi trận chung kết Giải bóng đá bãi biển﻿ vô địch quốc gia năm 2026.
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Sau hơn một tuần tranh tài, hai đội Đà Nẵng và Huế Time Square xuất sắc bước vào trận đấu cuối cùng để cạnh tranh chức vô địch﻿.
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Với màn trình diễn ấn tượng, đội Đà Nẵng giành chiến thắng trước Huế Time Square với tỉ số 3-1, qua đó đăng quang Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia năm 2026.
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Trận chung kết diễn ra trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người dân và du khách.
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Không gian thi đấu ngay trên bãi biển Quy Nhơn tạo nên một điểm nhấn đặc biệt, khi những pha tranh chấp quyết liệt, các tình huống tấn công đẹp mắt trên sân cát liên tục nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.
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Thủ môn bay người trước những cú sút hiểm hóc.
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Các cầu thủ ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới đối thủ.
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Đội Đà Nẵng xuất sắc giành vô địch Giải bóng đá bãi biển năm 2026.

Giải quy tụ 8 đội bóng gồm: Đà Nẵng, Huế Time Square, Tây Ninh, Tài Ngân - Quy Nhơn, TPHCM, Trẻ Gia Lai, VietFootball và Tuy Hòa - Phú Yên. Việc tổ chức giải đấu tại Quy Nhơn nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, qua đó cụ thể hóa chủ trương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch gắn với quảng bá hình ảnh địa phương.

Trương Định
#bóng đá bãi biển #Quy Nhơn #giải bóng đá quốc gia #Đà Nẵng #Năm du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

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