Đà Nẵng hạ Huế, lên ngôi vô địch bóng đá bãi biển quốc gia

TPO - Sau hơn một tuần tranh tài, hai đội Đà Nẵng và Huế Time Square bước vào trận đấu cuối cùng để cạnh tranh chức vô địch. Với màn thi đấu ấn tượng, đội Đà Nẵng giành chiến thắng trước Huế Time Square với tỉ số 3-1.