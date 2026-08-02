Messi tái xuất kém may mắn trong màu áo Inter Miami

TPO - Chưa đầy 2 tuần sau khi khép lại trận chung kết World Cup, Lionel Messi đã tái xuất sân cỏ. Ngôi sao Argentina góp mặt ở hiệp 2 trận Inter Miami hòa Columbus Crew tại vòng 18 giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Messi được nghỉ ngơi bên gia đình tại quê nhà Rosario, Argentina. Tuy nhiên, anh đã cắt ngắn kỳ nghỉ để chủ động hội quân sớm cùng Inter Miami. Sự trở lại của ngôi sao 39 tuổi chính là tâm điểm chú ý trong cuộc tiếp đón Columbus Crew vào sáng nay.

Trận đấu diễn ra rất thuận lợi với Inter Miami. Thời gian đầu, Luis Suarez đã thay Messi làm chủ hàng công đội nhà. Phút 13, anh trực tiếp ghi bàn và cuối hiệp 1, ngôi sao Uruguay kiến tạo để Allen có bàn thứ 2. Tỷ số lúc này là 2-1 nghiêng về Inter Miami. Bàn gỡ của Columbus Crew do Casemiro đá phản.

Đầu hiệp 2, Messi xuất hiện trên sân. Ngay lập tức, siêu sao người Argentina nhắc nhở tất cả lý do tại sao anh là cầu thủ vĩ đại nhất. Chỉ 24 giây sau khi đặt chân lên thảm cỏ Stadium NU, Messi đã đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành đối phương. 3 phút sau, anh tiếp tục có tình huống xử lý tinh tế trong vòng cấm trước khi dứt điểm chệch cột dọc trong tiếc nuối.

Messi và đồng đội đang xếp thứ 2 ở MLS

Nhìn sự thanh thoát, nhiệt huyết và nguồn năng lượng dồi dào ấy, không ai nghĩ siêu sao này vừa trải qua một kỳ World Cup bào mòn thể lực ở tuổi 39. Sự hiện diện của Messi mang lại luồng sinh khí mãnh liệt cho lối chơi của Inter Miami, nhưng nó cũng vô tình tạo ra một tác dụng phụ: các đồng đội quá tập trung dồn bóng cho anh trong mọi đợt tấn công mà bỏ lỡ nhiều cơ hội nới rộng khoảng cách.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Inter Miami đã phải trả giá đắt. Phút 85, từ một tình huống đá phạt trực tiếp của Brais Mendez, bóng đi xoáy qua hàng loạt cầu thủ rồi dội cột dọc chui vào lưới, ấn định trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối cho đội chủ nhà.

Dù Inter Miami không thể bỏ túi 3 điểm trọn vẹn và đuối sức trong những phút cuối, kết quả hòa 2-2 rõ ràng không thể làm lu mờ thông điệp chính của trận đấu. Việc Messi tái xuất sân cỏ sớm hơn dự kiến, thi đấu hơn 40 phút với sự nhiệt huyết và ngọn lửa đam mê nguyên vẹn chính là tín hiệu không thể tuyệt vời hơn cho Inter Miami trong phần còn lại của mùa giải.