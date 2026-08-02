Giải đồng đội Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup: Chiến thắng được viết nên từ tinh thần đồng đội

Ban tổ chức của Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup đã trao phần thưởng cho 5 câu lạc bộ có thành tích đồng đội xuất sắc nhất tại giải.

Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup - tôn vinh tinh thần đồng đội

Marathon thường được xem là môn thể thao của những cá nhân. Trên đường đua, mỗi người phải tự đối mặt với giới hạn của chính mình, tự vượt qua những cơn đau, sự mệt mỏi và cả những phút giây muốn dừng lại. Nhưng đằng sau mỗi tấm huy chương hoàn thành là hình bóng của cả một tập thể.

Đó cũng chính là điều làm nên nét đặc biệt của Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup nơi hàng nghìn vận động viên không chỉ đến để chạy, mà còn đến để cùng nhau tạo nên một hành trình của sự sẻ chia và đoàn kết. Giải đấu thu hút hơn 3500 vận động viên, cùng nhiều câu lạc bộ chạy bộ, doanh nghiệp và nhóm bạn bè từ khắp cả nước tham gia ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km.

Trên cung đường chạy xuyên qua cầu Nhật Lệ, không khó để bắt gặp những nhóm hàng chục runner người mặc cùng một màu áo, cùng nở nụ cười tươi và khích lệ nhau trên đường chạy. Họ đến Quảng Trị không chỉ để tranh tài, mà còn để cùng nhau trải nghiệm. Người nhanh hơn sẽ quay lại đón người chậm hơn. Những khoảnh khắc ấy đôi khi còn đáng nhớ hơn cả thành tích.

Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup trở thành nơi gặp gỡ của những câu lạc bộ trên cả nước. Giải đấu là dịp để các đội gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau lan tỏa tinh thần thể thao, tôn vinh giá trị tập thể bên cạnh nỗ lực cá nhân. Tinh thần ấy hiện diện tại đường chạy Quảng Trị, khi những lá cờ, băng rôn và tiếng hò reo của các đội sẽ tiếp thêm sức mạnh cho từng bước chân trên đường chạy. Marathon không chỉ là cuộc đua của tốc độ, đó còn là cuộc đua của tình bạn, của sự gắn kết, của tinh thần đồng đội.

Chạy cùng nhau để tạo nên một hành trình đáng nhớ nơi “đất lửa” Quảng Trị

Mỗi tấm huy chương sẽ ghi tên một cá nhân. Nhưng phía sau tấm huy chương ấy luôn có dấu ấn của cả một tập thể, những người cùng thức dậy từ khi thành phố còn ngủ, cùng luyện tập dưới nắng mưa, cùng động viên nhau vượt qua từng kilomet và cùng chia sẻ niềm vui khi chạm đến đích.

Ban tổ chức của Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup đã tiến hành trao giải đồng đội cho 5 câu lạc bộ có thành tích đồng đội tốt nhất giải đấu.

Đứng đầu là “Thần gió” với các thành viên bao gồm Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Tiến Toàn, Dương Xuân Hạnh, Nguyễn Thị Thắm, Lê Thị Thanh Quỳnh... Đúng như tên gọi, “Thần gió” quá mạnh so với những đội khác, với những bước chân như chạy như đua tốc độ với gió biển từ bờ biển Bảo Ninh thổi vào.

“Thần gió” có chiến thuật thi đấu vô cùng hợp lý, phân chia mục tiêu cho từng thành viên và giữ sự đoàn kết trong toàn bộ quá trình thi đấu. Kết quả, bên cạnh việc trở thành team xuất sắc nhất, thành tích cá nhân của các thành viên của “Thần gió” đều rất tốt ở giải lần này.

Đứng thứ 2 sau “Thần gió” là “Passion For Running” với các thành viên bao gồm Phạm Ngọc Hoàng, Tạ Duy Tuyến, Anh Tú, Hoàng Mai, Mỹ Hiền… “Passion For Running” với nhiều thành viên có phong độ ổn định và biết hỗ trợ lẫn nhau. Sự phối hợp, tinh thần hy sinh và tính kỷ luật giúp “Passion For Running” tạo nên những màn trình diễn ấn tượng tại Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup.

Đứng thứ 3 là “Đất lửa QTR” – những runner đất Quảng Trị chủ nhà. Việt Thành, Trọng Long, Doãn Hoàng, Trần Thị Hồng, Doãn Thị Oanh… cùng các đồng đội đã sải bước đầy tự tin trên sân nhà, chạy để kết nối, lan tỏa niềm tự hào về quê hương Quảng Trị.

“Thủy Nguyên Runners” mang đến tinh thần “Hải Phòng đó hiên ngang ngẩng đầu”. Những runner Hải Phòng luôn mang tới sự hào sảng, nhiệt huyết và hết mình trong tất cả những cuộc đấu. Vị trí thứ 5 trong hạng mục đồng đội được trao cho “Viet Marathoners”, những chiến binh trên đường chạy với sự đoàn kết và nỗ lực, cùng nhau chạy, cùng nhau vui.

Có thể mỗi người đến Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup với một mục tiêu khác nhau: người hướng đến kỷ lục cá nhân, người lần đầu chinh phục 5 km, người hoàn thành marathon đầu tiên trong đời, nhưng tất cả sẽ gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần đồng đội. Tất cả các đội cùng nhau bước lên bục nhận giải thưởng, hòa lẫn vào nhau ăn mừng đầy phấn khích.

Thông qua hạng mục Giải đồng đội, Ban tổ chức cùng Nhà tài trợ chính: Tập đoàn Camel đã vinh danh những tập thể có thành tích xuất sắc, khuyến khích các câu lạc bộ và nhóm runner cùng luyện tập, đồng hành và chinh phục thử thách với tinh thần đoàn kết. Những phần thưởng dành cho các đội đạt giải không chỉ ghi nhận nỗ lực thi đấu mà còn truyền cảm hứng để ngày càng nhiều người lựa chọn thể thao như một cầu nối kết nối cộng đồng, xây dựng lối sống tích cực và bền vững.

Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup kết thúc, để lại những dư âm đẹp trong lòng cộng đồng runner. Chia tay nhau, tạm biệt Quảng Trị và hẹn gặp lại ở mùa giải tiếp theo.