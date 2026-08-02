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Thể thao

Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup: Hơn 3.500 VĐV chinh phục đường chạy

P.V

Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup mang lại tới cho các runner một hành trình tốc độ, ngập tràn gió biển và cảnh quan tuyệt đẹp của Quảng Trị. Vượt qua giới hạn bản thân, chinh phục cung đường chạy trên miền đất lịch sử, mang về thành tích thể thao và những ký ức tuyệt vời.

Quảng Trị Amazing Marathon 2026: chạy giữa dòng Nhật Lệ và ngắm bình minh biển Bảo Ninh

“Cung đường chạy của Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup được thiết kế khá thông minh, vừa nhanh, bằng phẳng để tạo thành tích, vừa đưa vận động viên đi qua những không gian sông và biển tuyệt đẹp. Lần đầu tôi tham dự giải này và rất ấn tượng, năm sau chắc chắn tôi sẽ trở lại”, chị Hương Nguyễn (Hà Nội) cho biết.

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Nhiều runner đã chung ý kiến đánh giá như vậy, Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup mang đến một trải nghiệm khác biệt, mang đến một hành trình tốc độ, ngập tràn gió biển và cảnh quan sông nước. Tất cả các cự ly bao gồm 5km, 10km, 21 km và 42 km, các vận động viên đều được đã con mắt và sướng đôi chân với cảnh đẹp, đường hay.

Theo sơ đồ đường chạy, các vận động viên xuất phát từ khu vực quảng trường trung tâm thành cổ Đồng Hới. Ngay từ những kilomet đầu tiên, các runner đã được đón chào bởi khung cảnh của dòng Nhật Lệ - con sông nổi tiếng nhất miền Trung, con sông thanh bình và thơ mộng nhưng đầy những câu chuyện lịch sử.

Cầu Nhật Lệ là điểm nhấn của toàn bộ cung đường, vị trí có tầm nhìn đẹp bậc nhất Đồng Hới. Từ trên cầu, vận động viên có thể quan sát cửa biển Nhật Lệ, dòng sông uốn lượn và toàn bộ trung tâm thành phố. Thời điểm các vận động viên đi qua cây cầu hướng về phía biển, bình minh bắt đầu xuất hiện. Các runner chạy trong khung cảnh mặt trời nhô lên từ đường chân trời, một trải nghiệm hiếm có đối với các giải marathon tại Việt Nam.

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Đại lộ Võ Nguyên Giáp là đoạn đường rộng, mặt đường đẹp và bằng phẳng, những cơn gió mát lành thổi vào từ biển. Với các vận động viên marathon, đây là nơi lý tưởng để duy trì pace ổn định. “Chạy giải này vừa chill vừa sướng, cảnh đẹp quá, bình minh trên biển đẹp quá”, một vận động viên đã như vậy trên đường chạy. “Quê mình mà, đẹp lắm”, một runner Quảng Trị đáp lời. Các vận động viên đều cùng đánh giá cao cho công tác tổ chức, công tác hỗ trợ đường chạy an toàn và chu đáo.

Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup không chỉ nằm ở việc tạo ra một đường chạy nhanh, mà còn ở cách ban tổ chức khai thác những biểu tượng đặc trưng của Đồng Hới: dòng Nhật Lệ, cầu Nhật Lệ và đại lộ Võ Nguyên Giáp. Chính sự kết hợp giữa yếu tố thi đấu và trải nghiệm cảnh quan đã tạo nên một hành trình vừa đủ thử thách vừa thi vị. Với những runner yêu thích các cung đường ven biển, đây là một trong những đường chạy đáng trải nghiệm nhất của mùa giải marathon Việt Nam năm 2026.

Bứt phá và lan tỏa tinh thần thể thao

Đường chạy hay, khung cảnh đẹp và thời tiết thì thuận lợi, không quá nắng nóng, tất cả “thiên thời địa lợi, nhân bứt phá” theo đúng nghĩa.

Ở cự ly 5km dành cho nữ, Lê Thị Như Quỳnh, Thương Hoài và Nguyễn Thị Thanh Oanh là những vận động viên cán đích đầu tiên. Lê Trọng Phú, Cao Văn Chiều, Nguyễn Minh Toàn là 3 vận động viên nam cán đích đầu tiên ở cự ly 5km.

Ở cự ly 10km nam, Nguyễn Hoàng Minh Nhật, Võ Xuân Vĩnh và Nguyễn Như Hùng là 3 vận động viên dẫn đầu. Cuộc cạnh tranh của các nam VĐV ở cự ly này là vô cùng quyết liệt, Minh Nhật (36:23) đã là chỉ hơn người về tiếp sau là Xuân Vĩnh (36:32) một khoảng cách rất sít sao. Phùng Kim Anh, Đỗ Thị Tuyết Minh và Nguyễn Thị Hằng cũng đã đua tranh với nhau một cách mạnh mẽ ở cự ly 10km dành cho nữ.

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Ở cự ly 21 km, Phạm Ngọc Hoàng, Tạ Duy Tuyên và Nguyễn Hoài Nam là 3 vận động viên đứng đầu. Lê Thị Phượng bước lên bục cao nhất 21km dành cho nữ. “Cô giáo” Băng Thạch Long Trinh vừa nhận bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 3 ngày trước đã kịp vào Quảng Trị thi đấu và cán đích ở vị trí thứ 2. Người về thứ 3 là Nguyễn Thị Thắm.

Sự chú ý lớn nhất dành cho cự ly 42km. Đào Bá Thành, Nguyễn Mai Trung và Võ Thành Lượng là 3 nam vận động viên cán đích đầu tiên ở cự ly thử thách nhất của Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup. Ở cự ly 42 km dành cho nữ, Doãn Thị Oanh là nhà vô địch, vị trí thứ 3 thuộc về Nguyễn Thị Mỹ Hiền. Vị trí thứ 3 thuộc về nữ vận động viên đã trên 50 tuổi là Yukiko Nototo đến từ Nhật Bản. Nữ vận động viên này hiện đang sinh sống tại Đà Nẵng và đã từng tham dự nhiều giải chạy tại Việt Nam.

Những elite đã lên bục, còn chiến thắng chung thuộc về tất cả. Điều kiện thuận lợi về nhiều mặt, hầu hết các vận động viên đều về đích tươi vui tại Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup. Những nụ cười, những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt, những nụ hôn đã xuất hiện từ trên đường chạy đến vạch đích. Tinh thần thể thao cao đẹp lan tỏa trong ánh nắng lên ven bờ biển xanh.

Tạm biệt Quảng Trị và hẹn gặp lại ở mùa giải năm sau là lời mà hàng nghìn vận động viên đã nói, với hành trang mang về là tấm huy chương có hình ảnh biểu tượng của Quảng Trị và cánh chim bồ câu với ý nghĩa khát vọng hòa bình và vươn lên.

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Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các Đối tác:

Nhà tài trợ chính: Tập đoàn Camel

Cùng các Đối tác đồng hành: Đối tác đồng hồ thể thao chính thức - Amazfit, Ta Lư Coffee, Moshifoods, Red Tiger, Nhà tài trợ Trang phục - SIV – SportswearInVietnam, Khang An Sports, Revive, Bảo hiểm PVI, TTH Hospital, Hưng Long Transport, OATSIDE Việt Nam, Ligpro, Regal Group, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam-VNPT, Bao bì Giấy Kleur.

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P.V
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