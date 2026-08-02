Indonesia thiếu hai trụ cột trước đại chiến với tuyển Việt Nam

TPO - Một ngày trước cuộc đối đầu mang tính quyết định tại bảng A ASEAN Cup 2026, tuyển Indonesia vẫn không có sự phục vụ của Marselino Ferdinan và Justin Hubner. Trong khi Marselino chưa bình phục chấn thương, Hubner vẫn chưa được CLB chủ quản cho phép trở về hội quân.

Một ngày trước trận đấu mang tính quyết định với tuyển Việt Nam tại bảng A ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đã có buổi tập cuối cùng vào chiều 2/8 tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta).



HLV John Herdman đã đăng ký 26 cầu thủ vào danh sách tham dự ASEAN Cup 2026. Theo ghi nhận của CNN Indonesia, hiện chỉ có 24 cầu thủ tham gia tập luyện, trong đó có ba thủ môn. Hai cái tên tiếp tục vắng mặt là tiền vệ Marselino Ferdinan và trung vệ Justin Hubner.

Marselino vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương gặp phải, ngay trước trận mở màn gặp Campuchia. Trong khi đó, Justin Hubner vẫn chưa hội quân cùng đội tuyển do CLB Fortuna Sittard (Hà Lan) chưa chấp thuận để trung vệ này trở về phục vụ đội tuyển quốc gia.

CLB Fortuna Sittard chưa cho phép Justin Hubner về khoác áo đội tuyển Indonesia

Ở buổi tập cuối, ban huấn luyện Indonesia chủ yếu cho các cầu thủ thực hiện những bài tập nhẹ, không bóng nhằm duy trì trạng thái thể lực. HLV John Herdman cùng chuyên gia thể lực Cesar Meylan dành thời gian cho các bài tập nhằm tăng cường nền tảng thể chất cho các cầu thủ cho toàn đội.

Động thái này được đánh giá phù hợp khi Indonesia sắp đối đầu tuyển Việt Nam - đội bóng được đánh giá cao về cường độ thi đấu, khả năng pressing và lối chơi giàu sức chiến đấu.

Ban huấn luyện Indonesia kỳ vọng các cầu thủ sẽ đạt trạng thái thể lực và tinh thần tốt nhất để hướng tới mục tiêu giành trọn ba điểm. Nếu đánh bại tuyển Việt Nam, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ tiến rất gần tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.