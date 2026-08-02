Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Madam Pang thưởng tiền tỷ nếu đội tuyển Thái Lan nhất bảng tại ASEAN Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), bà Madam Pang đã dành nhiều lời có cánh cho tinh thần chiến đấu của dàn cầu thủ trẻ, đồng thời công bố mức thưởng 2 triệu baht nếu tuyển Thái Lan tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.

dfqror7owzulq5fa7hfk9octojm9wanzbaistabxs4y0brsdlftifbpxk3apneuvdqt.jpg

Sau hai lượt trận đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, tuyển Thái Lan đang thể hiện phong độ đầy thuyết phục với 6 điểm tuyệt đối cùng thành tích giữ sạch lưới. Đội bóng xứ chùa vàng mở màn bằng chiến thắng đậm đà 5-0 ngay trên sân khách trước Lào, trước khi tiếp tục đánh bại Malaysia 2-0 trên sân nhà Rajamangala vào ngày 1/8/2026. Họ là đội tuyển duy nhất toàn thắng và sạch lưới từ đầu chiến dịch.

Phát biểu vào ngày 2/8/2026, Madam Pang không giấu được sự tự hào trước màn thể hiện của toàn đội. Theo người đứng đầu FAT, dù giải đấu không nằm trong lịch trình FIFA Days khiến tuyển Thái Lan vắng mặt nhiều trụ cột quan trọng, nhưng lực lượng thay thế đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để chứng tỏ giá trị bản thân.

"Điều khiến tôi ấn tượng và trân trọng nhất sau hai trận đấu vừa qua là khao khát cống hiến và tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ. Hãy nhìn cú sút phạt đền đầy bản lĩnh của Yosakorn Burapha trong trận gặp Malaysia, nó không chỉ mang về bàn thắng mà còn giải tỏa áp lực, tiếp thêm niềm tin cho toàn đội. Bên cạnh đó, Teerasak Pueypimai cũng duy trì hiệu suất săn bàn ấn tượng khi nổ súng ở cả hai trận liên tiếp", Madam Pang nhấn mạnh.

thai-lan-malaysia-6-1082.jpg
Các chân sút trẻ như Yosakorn Burapha đang gây ấn tượng

Bên cạnh sức trẻ bùng nổ, người đứng đầu bóng đá Thái Lan cũng ghi nhận vai trò quan trọng của dàn trụ cột giàu kinh nghiệm như Sarach, Kampol và Manuel Bihr. Sự kết hợp ăn ý giữa bản lĩnh của thế hệ đi trước và nhiệt huyết của lứa cầu thủ mới đã giúp đội bóng giữ vững sự chắc chắn ở hàng thủ, đồng thời thể hiện lối chơi tấn công cởi mở, gắn kết hơn.

Nhằm tiếp thêm động lực cho toàn đội trước khi lên đường sang Philippines thi đấu lượt trận tiếp theo, Madam Pang đã đưa ra quyết định thưởng "nóng". Cụ thể, nếu Voi chiến khép lại vòng bảng với ngôi đầu, toàn đội sẽ nhận khoản tiền thưởng trị giá 2 triệu baht (hơn 1,5 tỷ đồng).

"Tất nhiên không có trận đấu nào là dễ dàng, nhưng với tinh thần tập thể hiện tại, tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ làm được. Mong rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục theo dõi và tiếp sức cho đội bóng trên hành trình chinh phục giải đấu", Chủ tịch FAT khẳng định.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Madam Pang #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #Singapore #Thái Lan #Indonesia #Myanmar #Lào #Campuchia #Kim Sang-sik #Xuân Son #Quang Hải #Hoàng Đức #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe