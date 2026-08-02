Thần đồng 15 tuổi vừa lập kỷ lục ra mắt Man United là ai?

TPO - Màn ra mắt đội một trước Atletico Madrid không chỉ đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của JJ Gabriel. Ở tuổi 15 năm 299 ngày, tiền đạo này còn trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho đội một Man United nếu tính cả các trận giao hữu.

Chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid tại Stockholm rạng sáng 2/8 giúp Man United nối dài mạch khởi sắc trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng cái tên được nhắc đến nhiều sau trận lại không phải Bryan Mbeumo với cú đúp bàn thắng, mà là JJ Gabriel - thần đồng 15 tuổi vừa được HLV Michael Carrick trao những phút ra sân đầu tiên tại đội một.

JJ Gabriel được tung vào sân thay đàn anh Bryan Mbeumo trong trận giao hữu thắng Atletico Madrid.

Được tung vào sân ở những phút cuối thay Mbeumo, Gabriel không có nhiều thời gian để tạo dấu ấn về chuyên môn. Dẫu vậy, tiền đạo sinh năm 2010 vẫn cho thấy sự tự tin khi sẵn sàng cầm bóng đột phá trước hàng thủ Atletico. Quan trọng hơn, màn xuất hiện ấy đã giúp Gabriel đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho đội một Man United, tính cả các trận giao hữu.

Thực tế, Gabriel đã được Carrick đưa theo đội trong chuyến du đấu hè và từng ngồi dự bị ở trận gặp Rosenborg trước khi chính thức ra mắt tại Stockholm. Điều đó cho thấy ban huấn luyện đã sớm coi tài năng trẻ này là một phần trong kế hoạch phát triển lâu dài.

Tên đầy đủ của JJ Gabriel là Joseph Junior Andreou Gabriel, một tiền đạo trưởng thành từ học viện Man United. Sinh ra tại Enfield, phía bắc London, cầu thủ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Anh và được đánh giá là một trong những tài năng nổi bật nhất của lứa cầu thủ sinh năm 2010.

Gabriel bắt đầu gây tiếng vang từ tháng 4/2025 khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ra sân cho đội U18 Man United. Ngay trong trận ra mắt gặp Leeds United, anh lập cú đúp, góp phần vào chiến thắng 13-1 của đội nhà. Thành tích ấy càng trở nên đặc biệt bởi Gabriel khi đó còn đủ tuổi thi đấu ở các cấp độ trẻ thấp hơn, nhưng đã được đôn lên đội U18.

Mùa giải vừa qua chứng kiến bước phát triển mạnh mẽ của tiền đạo này. Gabriel ghi tới 23 bàn sau 23 trận cho U18 Man United, đồng thời có thêm 4 pha kiến tạo, đạt hiệu suất trung bình tham gia vào một bàn thắng sau mỗi 73 phút thi đấu. Anh cũng ghi thêm 6 bàn tại FA Youth Cup, góp công lớn đưa đội bóng vào chung kết trước khi để thua Manchester City.

Những màn trình diễn ấn tượng đó giúp Gabriel được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải U18 Premier League mùa vừa qua, đồng thời nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của ban huấn luyện đội một. Việc Carrick đưa anh tham gia tập luyện cùng các đàn anh rồi trao cơ hội ra sân ở loạt giao hữu hè được xem là phần thưởng xứng đáng cho quá trình thăng tiến thần tốc.

Dẫu vậy, cùng với sự phấn khích là không ít lời cảnh báo. Bình luận trên talkSPORT, nhà báo Angelina Kelly cho rằng Man United cần đặc biệt thận trọng trong cách sử dụng Gabriel.

Theo Kelly, CLB không nên vội vàng đẩy cầu thủ mới 15 tuổi vào môi trường bóng đá đỉnh cao, nhất là khi nhìn vào những kỳ vọng hụt hẫng với một thần đồng khác là Chido Obi-Martin sau khi tiền đạo sinh năm 2007 này chuyển đến từ Arsenal cách đây 2 năm.

Obi-Martin đã có 8 lần ra sân cho đội một Man United nhưng vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo, trở thành ví dụ cho thấy khoảng cách rất lớn giữa bóng đá trẻ và môi trường chuyên nghiệp. Vì thế, Kelly cho rằng dù Gabriel đang cho thấy tiềm năng cực lớn thì điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ quá trình trưởng thành của cậu bé.

Gabriel tự tin đi bóng trước các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của Atletico.

Trong khi Gabriel thu hút sự chú ý bằng cột mốc lịch sử, chiến thắng trước Atletico cũng mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho Man United. Sau thất bại trước Wrexham, đội bóng của Carrick đã thắng liên tiếp Rosenborg và Atletico, những kết quả cho thấy Quỷ Đỏ đang dần vận hành hiệu quả hơn.

Trước Atletico, Bryan Mbeumo lập cú đúp để giúp Man United lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước từ rất sớm. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ trẻ như Shea Lacey tiếp tục để lại dấu ấn, còn Mason Mount, Andrey Santos hay Leny Yoro đều có màn trình diễn khá ổn.

Man United vẫn còn 3 trận giao hữu đáng chú ý gặp PSG, Leeds và Milan trước khi bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27. Dù rất khó để JJ Gabriel góp mặt trong đội hình chính, màn ra mắt tại Stockholm cho thấy thần đồng này sẽ còn được nhắc đến nhiều trong những ngày Quỷ Đỏ chuẩn bị cho mùa bóng mới.