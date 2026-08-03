Nhận định Campuchia vs Timor Leste, 17h30 ngày 3/8: Chiến thắng đầu tiên cho chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Campuchia vs Timor Leste, 17h30 ngày 3/8, bảng A ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cơ hội đi tiếp của Campuchia là rất mong manh. Vì thế, mục tiêu thiết thực nhất của đội chủ nhà lúc này là đánh bại Timor Leste để tránh khép lại hành trình ASEAN Cup 2026 mà không có nổi một chiến thắng.

Nhận định trước trận Campuchia vs Timor Leste

Campuchia bước vào ASEAN Cup 2026 với mục tiêu rất tham vọng lần đầu tiên góp mặt ở bán kết. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Singapore và Indonesia đã khiến đội chủ nhà rơi vào thế cực kỳ bất lợi.

Tại bảng A lúc này, Singapore vẫn giữ ngôi đầu với 7 điểm sau 3 trận. Indonesia đứng nhì bảng sau khi toàn thắng hai trận đầu (trong đó có chiến thắng 5-1 trước Campuchia). Đương kim vô địch Việt Nam có 4 điểm sau 2 trận, xếp thứ 3 và đang cực kỳ quyết tâm đòi lại chỗ đứng trong Top 2.

Đội tuyển Campuchia đang tập luyện chuẩn bị cho trận đón tiếp Timor Leste.

Campuchia đang đứng áp chót, chưa có điểm nào và chỉ hơn Timor Leste nhờ… thủng lưới ít hơn đối thủ. Với việc Việt Nam sẽ còn được gặp chính Campuchia ở lượt trận cuối, cơ hội để thầy trò HLV Koji Gyotoku chen chân vào Top 2 có thể nói chỉ còn tồn tại trên lý thuyết. Thực tế, Campuchia nên nghĩ đến việc chia tay giải đấu này.

Chính vì vậy, cuộc tiếp đón Timor Leste mang ý nghĩa thực tế hơn nhiều. Đây được xem là cơ hội tốt nhất để Campuchia tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải trước khi phải đối đầu Việt Nam ở lượt trận cuối. 3 điểm có thể không đủ để thay đổi cục diện bảng A, nhưng sẽ giúp đội chủ nhà tránh cảnh chia tay giải đấu với hai bàn tay trắng, đồng thời phần nào đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ trên sân nhà Olympic.

Ở phía bên kia, Timor Leste cũng không còn nhiều mục tiêu ngoài việc tìm kiếm một kết quả tích cực. Sau khi vượt qua Brunei ở vòng play-off để góp mặt tại vòng bảng, đội bóng của HLV Ze Pedro đã vấp phải thực tế phũ phàng rằng, giải vô địch Đông Nam Á vẫn là sân chơi quá sức với họ. Timor Leste lần lượt nhận những thất bại (0-7) trước Việt Nam, Singapore (0-2) và Indonesia (0-3). Họ chưa giành được điểm nào, cũng chưa ghi được bàn nào, đứng bét bảng đấu và đã chắc chắn bị loại.

Phong độ, lịch sử đối đầu Campuchia vs Timor Leste

Campuchia chưa thể mang đến sự yên tâm sau hai lượt trận đầu tiên. Họ thua Singapore 1-2 ngay trên sân nhà trước khi nhận thất bại 1-5 trên sân Indonesia. Hàng công vẫn tạo ra được những thời điểm khởi sắc, nhưng hệ thống phòng ngự liên tục mắc sai lầm khiến đội bóng của HLV Koji Gyotoku phải trả giá.

Hai thất bại kể trên đã nâng tổng số trận thua của Campuchia ở tất cả các đấu trường từ năm 2025 đến nay lên 5 trận sau 8 lần ra sân. Đội bóng xứ Chùa tháp thắng 2 trận trong số đó, nhưng đấy đều là những thắng lợi không mấy giá trị, khi họ vượt qua các đội yếu như Bhutan (4-0) và Hồng Kông (2-0) ở những trận giao hữu. Có thể nói, phong độ của Campuchia khá thất vọng, nếu so sánh với khát khao cực lớn của những người hâm mộ cuồng nhiệt tại đất nước này.

Timor Leste còn gặp nhiều khó khăn hơn khi toàn thua cả ba trận, chưa ghi được bàn thắng nào và đã để thủng lưới 14 lần. Tuy vậy, nếu chỉ nhìn vào tỷ số sẽ khó phản ánh hết những gì đội bóng này thể hiện. Trước Singapore và đặc biệt là Indonesia, Timor Leste đều chơi đầy nỗ lực và buộc các đối thủ phải mất khá nhiều thời gian mới có thể tạo ra khác biệt.

Nhưng nhìn chung, Campuchia vẫn có nhiều điểm tựa hơn. Ngoài phong độ nhỉnh hơn một chút thì lịch sử đối đầu cũng nghiêng về phía đội bóng xứ Chùa Tháp. Họ thường giành kết quả thuận lợi mỗi khi gặp Timor Leste và cũng thắng 2-1 ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội tại giải vô địch Đông Nam Á.

Thông tin lực lượng Campuchia vs Timor Leste

Campuchia không ghi nhận trường hợp chấn thương hay treo giò đáng chú ý. HLV Koji Gyotoku nhiều khả năng vẫn giữ bộ khung quen thuộc với Nick Taylor, Lim Pisoth, Sieng Chanthea và Min Ratanak - những cầu thủ được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt cho Campuchia.

Chiến thắng có thể đến với Campuchia nhờ thể lực tốt hơn đối thủ.

Trong khi đó, Timor Leste chịu tổn thất đáng kể ở hàng phòng ngự khi hậu vệ Fowler vắng mặt vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận gặp Indonesia. Đây là mất mát không nhỏ trong bối cảnh đội bóng của HLV Ze Pedro vốn đã không có nhiều lựa chọn về nhân sự.

Timor Leste mang đến đội hình trẻ nhất và cũng mỏng nhất, khi khoảng cách giữa nhóm cầu thủ đá chính và dự bị còn khá lớn. Sau khi phải liên tiếp căng sức trước Việt Nam, Singapore và Indonesia mà vẫn trắng tay, Timor Leste bước vào trận đấu này với dấu hiệu hao mòn đáng kể về thể lực, trong khi họ cũng đã thi đấu nhiều hơn Campuchia một trận.

Đội chủ nhà đã tiến bộ nhiều về thể lực, lại được tiếp sức bởi “thánh địa” Morodok Techo nên chắc chắn sẽ chơi tấn công và tạo ra áp lực lớn lên khung thành Timor Leste suốt cả trận. Và rất có thể, khi sự chênh lệch về nền tảng thể chất bộc lộ rõ trong hiệp hai, đó sẽ là thời điểm quyết định khiến Timor Leste phải rời Phnom Penh tay trắng.

Đội hình dự kiến Campuchia: Hul Kimhuy; Hikaru Mizuno, Vann Vit, Sophal Dimong, Phat Sokha; Yudai Ogawa, Alisher Mirzaev, Sos Suhana; Iago Bento, Sieng Chanthea, Abdel Kader Coulibaly. Timor Leste: Dylan Niski; Eric Silva, Anizo Correia, Joao Varudo, Ryan Jom; Claudio Osorio, Palomito Ribeiro, Tristan Arrarte; Zenivio, João Pedro, Joao Rangel.

Dự đoán tỷ số: Campuchia 2-1 Timor Leste