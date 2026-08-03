Khao khát chuyển đến Real Madrid, Diomande ‘báo ốm’ không du đấu cùng Leipzig

TPO - Yan Diomande không cùng RB Leipzig sang Áo tập huấn vì lý do sức khỏe, nhưng thời điểm diễn ra sự việc khiến những đồn đoán về thương vụ chuyển đến Real Madrid càng trở nên nóng hơn.

Việc Yan Diomande không góp mặt trong danh sách RB Leipzig lên đường sang Áo tập huấn trước mùa giải đang trở thành diễn biến đáng chú ý của một trong những thương vụ lớn nhất kỳ chuyển nhượng hè châu Âu.

Về mặt chính thức, HLV Martin Demichelis khẳng định tiền đạo người Bờ Biển Ngà bị ốm và sẽ chỉ hội quân nếu kịp bình phục. Tuy nhiên, trong bối cảnh đàm phán với Real Madrid vẫn chưa khép lại, sự vắng mặt này lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán về khả năng cầu thủ 19 tuổi đang gây sức ép để sớm hoàn tất vụ chuyển nhượng.

Yan Diomande đã trở lại tập luyện cùng Leipzig sau khi kết thúc hành trình World Cup 2026 cùng đội tuyển Bờ Biển Ngà.

Điểm đáng chú ý là thương vụ hiện không còn vướng ở nguyện vọng của cầu thủ mà chủ yếu nằm ở khoảng cách định giá giữa hai CLB. Theo nhiều nguồn tin, Real Madrid đã nâng đề nghị lên gói trị giá khoảng 120 triệu euro, trong đó có 100 triệu euro trả trước, nhưng Leipzig vẫn muốn mức phí tiệm cận 130 triệu euro hoặc ít nhất là gia tăng phần giá trị đảm bảo trong thỏa thuận. Dù vậy, cả hai bên đều được cho là vẫn tin tưởng có thể tìm được tiếng nói chung trong thời gian tới.

Chính vì thế, việc Diomande không tham gia chuyến tập huấn lần này càng khiến dư luận đặt câu hỏi. Nếu thương vụ chỉ còn cách đích một bước, việc hạn chế để cầu thủ thi đấu hoặc di chuyển cùng đội bóng cũng giúp giảm nguy cơ chấn thương, tránh ảnh hưởng đến quá trình đàm phán.

Leipzig vẫn khẳng định nguyên nhân hoàn toàn xuất phát từ vấn đề sức khỏe của cầu thủ, song thời điểm xảy ra sự việc khiến giả thiết về một động thái gây sức ép từ phía Diomande tiếp tục được nhắc đến.

HLV Demichelis cũng tỏ ra thận trọng khi được hỏi về tình hình của học trò. Nhà cầm quân người Argentina cho biết ông chưa trao đổi với đội ngũ y tế của Leipzig nhưng nhấn mạnh rằng nếu Diomande khỏe mạnh, cầu thủ này sẽ phải lên đường du đấu cùng toàn đội.

Việc Leipzig tỏ ra cứng rắn cũng không phải điều khó hiểu. Nếu hoàn tất việc chuyển tới Real Madrid với mức phí xấp xỉ 120-130 triệu euro, Diomande sẽ trở thành thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Leipzig.

Chỉ một năm sau khi được đưa về từ Leganes, giá trị của cầu thủ chạy cánh này đã tăng vọt nhờ mùa giải bùng nổ tại Bundesliga cùng màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2026.

Mùa trước, Diomande ghi 12 bàn, kiến tạo 9 lần sau 33 trận Bundesliga và tạo dấu ấn với 118 pha qua người thành công. Con số này cao hơn người xếp thứ hai Antonio Nusa tới 50 lần và chỉ kém duy nhất Lamine Yamal của Barca (133 lần) tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Tại World Cup 2026, anh tiếp tục gây ấn tượng trong màu áo Bờ Biển Ngà, qua đó trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều ông lớn châu Âu trước khi PSG và Liverpool lần lượt rút lui, để Real Madrid chiếm ưu thế trong cuộc đua.

Trong bối cảnh khoảng cách định giá giữa hai CLB không còn quá lớn, nhiều nguồn tin đều tin rằng thương vụ sẽ sớm được hoàn tất nếu hai bên thống nhất được cấu trúc thanh toán trong những ngày tới.