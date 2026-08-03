Sao Indonesia nhắc lại chuỗi thắng tuyển Việt Nam trước đại chiến ASEAN Cup

TPO - Đội trưởng Rizky Ridho cho rằng ba chiến thắng gần đây trước đội tuyển Việt Nam là nguồn động lực lớn cho Indonesia. Dù vậy, trung vệ 25 tuổi khẳng định điều quan trọng nhất vẫn là thực hiện đúng chiến thuật để hướng tới 3 điểm.

Trung vệ Rizky Ridho khẳng định cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam có ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Cầu thủ 24 tuổi đánh giá cao sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik, đồng thời nhấn mạnh Indonesia sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để hướng tới chiến thắng.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, Rizky Ridho cho rằng màn so tài với đội tuyển Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng A.

"Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng tại bảng đấu. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ tiến một bước dài đến tấm vé vào bán kết. Toàn đội đang tập trung cao độ vào bản thân.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu chất lượng đội hình tốt và từng đăng quang tại giải đấu này, vì vậy đây sẽ là một bài kiểm tra chất lượng đối với chúng tôi. Với sự cổ vũ của các CĐV trên sân nhà, toàn đội quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất để giữ lại 3 điểm".

Trung vệ sinh năm 2001 cũng cho biết anh và các đồng đội không quá bận tâm đến những yếu tố bên ngoài, thay vào đó tập trung tối đa vào màn trình diễn của chính mình.

"Tôi lựa chọn tập trung hoàn toàn vào màn trình diễn của đội nhà. Trận đấu sắp tới có sự hỗ trợ của công nghệ VAR, vì vậy cầu thủ hai đội sẽ phải thi đấu cẩn trọng hơn."

Khi được hỏi về những lần đối đầu gần đây với đội tuyển Việt Nam, Rizky Ridho nhắc lại chuỗi kết quả tích cực của Indonesia tại Asian Cup và vòng loại World Cup. Tuy nhiên, anh khẳng định thành tích quá khứ chỉ mang ý nghĩa tham khảo.

"Việc giành chiến thắng ba trong bốn lần đối đầu gần đây với đội tuyển Việt Nam là động lực cho toàn đội. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tuân thủ chặt chẽ đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra".

Bên cạnh đó, trung vệ của Indonesia tiết lộ các cầu thủ trẻ trong đội đã cùng nhau xem lại băng hình những cuộc chạm trán trước đây để chuẩn bị cho trận đấu.

"Những cầu thủ mới đều đã xem lại các trận đối đầu trước đây giữa hai đội. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau về tính chất quyết liệt của trận gặp đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, toàn đội thống nhất phải giữ sự bình tĩnh, duy trì sự tập trung và thực hiện từng bước theo đúng kế hoạch đã đề ra".