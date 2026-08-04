Không chỉ là bàn thắng, Hai Long hạ Indonesia bằng nguồn năng lượng vô tận

TPO - Tiền vệ Nguyễn Hai Long thừa nhận màn ăn mừng chỉ tay vào huy hiệu nhà vô địch ASEAN Cup xuất phát từ cảm xúc bùng nổ sau bàn thắng vào lưới Indonesia. Nhưng dấu ấn lớn nhất của anh vẫn là màn trình diễn toàn diện giúp tuyển Việt Nam áp đảo đối thủ.

Trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở bảng A ASEAN Cup 2026, Nguyễn Hai Long không chỉ ghi một bàn thắng đẹp mắt mà còn để lại dấu ấn toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Màn trình diễn của tiền vệ mang áo số 18 là minh chứng rõ nét cho sự tính toán chính xác của HLV Kim Sang-sik.

Phút 15, khoảnh khắc xuất thần của tiền vệ mang áo số 18 đã khiến khán giả chủ nhà trên sân Pakansari lặng người. Từ đường chuyền xuyên tuyến đầy tinh tế của Lê Phạm Thành Long, Hai Long bứt tốc từ phần sân nhà, khai thác khoảng trống khổng lồ phía sau hàng thủ Indonesia trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc gần, đánh bại thủ thành Nadeo Argawinata, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đó không đơn thuần là một bàn thắng. Nó là sản phẩm của khả năng đọc tình huống, lựa chọn thời điểm di chuyển và tốc độ bứt phá, những phẩm chất đã làm nên thương hiệu của Hai Long trong thời gian gần đây.

Ngay sau khi ghi bàn, tiền vệ sinh năm 2000 tạo nên khoảnh khắc gây sốt khi chạy về phía khán đài và chỉ tay vào biểu tượng màu vàng trên tay áo - huy hiệu dành cho đội tuyển đang là đương kim vô địch ASEAN Cup.

Hành động ăn mừng ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được xem như lời khẳng định về niềm tự hào và sức mạnh của nhà vô địch, đồng thời thể hiện sự tự tin của tuyển Việt Nam ngay trên sân khách.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào bàn thắng và màn ăn mừng, người ta sẽ bỏ lỡ giá trị lớn nhất mà Hai Long mang lại. Trong hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, Hai Long là mắt xích quan trọng ở cả ba trạng thái: tấn công, chuyển đổi và phòng ngự.

Chính anh là người thực hiện đường chuyền "tiền kiến tạo" trong tình huống mở tỷ số của Nguyễn Văn Vĩ. Pha xử lý đơn giản nhưng chuẩn xác đã mở ra khoảng trống để đồng đội tăng tốc và kết thúc thành công.

Không dừng lại ở đó, Hai Long liên tục pressing ngay từ tuyến đầu, gây áp lực khiến các hậu vệ Indonesia thường xuyên phải chuyền lỗi hoặc phá bóng vội vàng. Khả năng di chuyển không biết mệt của anh giúp Việt Nam duy trì cường độ gây sức ép cao trong phần lớn thời gian trận đấu.

Đặc biệt, nhiệm vụ theo kèm Thom Haye, bộ não trong lối chơi của Indonesia, được Hai Long hoàn thành gần như hoàn hảo. Mỗi khi tiền vệ gốc Hà Lan nhận bóng, Hai Long đều xuất hiện rất nhanh để thu hẹp không gian, khiến Thom Haye không có nhiều thời gian xử lý và gần như không thể tung ra những đường chuyền mang tính đột biến.

Thống kê cuối trận phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Một bàn thắng, một pha tiền kiến tạo, hàng loạt tình huống pressing thành công, hỗ trợ phòng ngự liên tục và nguồn năng lượng dồi dào trong suốt 90 phút giúp anh được vinh danh là Cầu thủ giàu năng lượng nhất trận đấu (Yanmar Most Energetic Player).

Đó là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho màn trình diễn gần như hoàn hảo. Quan trọng hơn, màn tỏa sáng của Hai Long cũng chứng minh quyết định đưa anh trở lại đội hình xuất phát của HLV Kim Sang-sik là một tính toán chiến thuật chính xác.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc không lựa chọn Hai Long chỉ vì khả năng ghi bàn, mà bởi anh đáp ứng hoàn hảo những yêu cầu về cường độ vận động, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu mà ông luôn đặt lên hàng đầu.

Sau trận đấu, Hai Long tiết lộ về màn ăn mừng đang gây sốt. "Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng và góp phần giúp đội tuyển giành chiến thắng. Lúc đó cảm xúc đến rất tự nhiên, tôi nghĩ ra cách ăn mừng đó ngay trên sân".

Tiền vệ này cũng khẳng định điều quan trọng nhất không nằm ở việc ai được đá chính hay ghi bàn. "Mỗi HLV đều có cách sử dụng cầu thủ và chiến thuật khác nhau. Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ đều tuân thủ và thực hiện tốt chiến thuật của ban huấn luyện. Chúng tôi đều thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì lá cờ mang trên ngực trái".

Phát biểu ngắn gọn nhưng phản ánh đúng tinh thần mà tuyển Việt Nam đang xây dựng dưới thời Kim Sang-sik: tập thể được đặt lên trên mọi cá nhân. Chiến thắng 3-0 trước Indonesia không chỉ mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026 cho tuyển Việt Nam mà còn cho thấy đội bóng đang sở hữu nhiều nhân tố có thể tạo khác biệt.

Và trong một đêm rực lửa tại Pakansari, Nguyễn Hai Long chính là biểu tượng rõ nét nhất của tuyển Việt Nam: bền bỉ, kỷ luật, giàu năng lượng và luôn sẵn sàng bùng nổ đúng thời điểm.