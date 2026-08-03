Campuchia thắng tưng bừng, Timor Leste thua trắng cả giải

TPO - Trước đối thủ yếu nhất bảng, Campuchia đã tận dụng thành công sự non nớt của hàng thủ Timor Leste để giành thắng lợi 2-0, qua đó có thắng lợi đầu tiên tại ASEAN Cup 2026. Một chiến thắng có thể không giúp họ thay đổi số phận, nhưng là món quà tri ân ý nghĩa dành cho các khán giả nhà.

Trận đấu khởi đi với những diễn biến khá bất ngờ cho Campuchia. Đội khách tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng lại tràn lên tấn công phủ đầu. Họ dồn bóng nhiều về biên trái để các cầu thủ rất nhanh nhẹn như Zenivio và Farrugia khoan phá.

Chiến lược này cho thấy tác dụng khi chỉ trong 10 phút đầu tiên, Timor Leste đã kiếm về 3 quả phạt góc liên tiếp ở hướng tấn công chủ đạo này. Nhưng trong khi những nỗ lực tấn công mới chỉ dừng ở mức cơ hội thì ở mặt trận phòng ngự, điểm yếu kinh nghiệm đã làm hại Timor Leste.

Hav Soknet đánh đầu mở tỷ số cho Campuchia trước Timor Leste.

Phút 16, một pha bẫy việt vị hớ hênh của đội khách đã tạo cơ hội để Sokha thoát xuống đáy biên và tạt bóng như đặt cho Hav Soknet đánh đầu cận thành, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0. Bàn thua này đã kéo Timor Leste về mặt đất. Họ không còn giữ được khí thế tấn công như trước và chỉ còn chủ yếu lo phòng ngự trước Campuchia.

Nhưng bàn thắng mở tỷ số cũng là dấu ấn tốt nhất của Campuchia trong hiệp 1. Đội chủ nhà lên bóng nhiều nhưng chất lượng những đường chuyền cuối cùng rất thấp và tính gắn kết của các cầu thủ cũng không cao. Hệ quả là trong những phút còn lại của hiệp 1, đoàn quân của HLV Koji Gyotoku không ghi thêm được bàn nào, chấp nhận bước vào giờ nghỉ với chỉ 1 bàn dẫn trước.

May cho đội chủ nhà, hiệp 2 lại diễn ra với cách nhập cuộc cởi mở tương tự như đầu hiệp 1 của Timor Leste. Trong thế trận ăn miếng trả miếng, những khoảng trống mở ra nhiều hơn và chỉ 4 phút sau khi đội khách bỏ lỡ cơ hội đẹp nhất của mình, Campuchia đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Vẫn là kịch bản xuống biên trái rồi trả bóng ngược lên như hiệp 1, vẫn là Hav Soknet băng vào ghi bàn, chỉ khác một chút khi lần này, tiền đạo của Campuchia đá nối sau quả trả bóng chứ không đánh đầu.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà đã thực sự nhấn chìm hy vọng của Timor Leste. Đội khách chỉ còn biết cố gắng tìm kiếm bàn danh dự, nhưng bối cảnh ấy chỉ khiến điểm yếu phòng ngự của họ liên tiếp phơi bày. Phút 90, Campuchia đã khai thác thành công sai lầm của đối thủ để ấn định chiến thắng 3-0, với pha dứt điểm chính xác của Mon Rado.

Thắng trận tưng bừng 3-0, Campuchia đã có 3 điểm đầu tiên tại giải. Dù điểm số này gần như chắc chắn không giúp họ chen chân vào Top 2 (họ vẫn kém 2 đội dẫn đầu ít nhất là 3 điểm và trận cuối phải làm khách của Việt Nam), song thắng lợi đầu tiên ở ASEAN Cup 2026 cũng đủ để thầy trò HLV Gyotoku hài lòng. Đấy là lời cảm ơn thiết thực nhất mà họ có thể gửi tới những CĐV nhà, trên "thánh địa" Morodok Techo.

Với Timor Leste, thất bại 0-3 trước Campuchia là lời chia tay rất buồn của họ. Đội bóng này rời giải với 4 trận toàn thua, không ghi được bàn nào và nhận về 15 lần thủng lưới. Khoảng cách giữa họ với các đối thủ trong khu vực vẫn quá lớn, và có thể sẽ còn lớn hơn nữa trong tương lai.