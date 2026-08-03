Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Lộ lý do đội tuyển Trung Quốc rút khỏi giải đấu của đội tuyển Việt Nam: Vì FIFA không giữ lời hứa

Đặng Lai

TPO - Theo tờ Titan, đội tuyển Trung Quốc bỏ tham dự FIFA ASEAN Cup vì FIFA đã không thực hiện lời cam kết ban đầu với họ, là đưa các đội tuyển mạnh đến dự giải.

trung quoc nhat ban 1.jpg

Giải đấu mới do FIFA khởi xướng nằm trong giai đoạn hai hợp tác giữa FIFA và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, được xây dựng theo mô hình Cúp Arab (Arab Cup). FIFA kỳ vọng lôi kéo Trung Quốc để gia tăng tầm ảnh hưởng quốc tế, từ đó tạo tiền đề thu hút Hàn Quốc và Nhật Bản trong tương lai. Dù FIFA đưa ra mức tiền thưởng và hỗ trợ tài chính khá hấp dẫn, song đội tuyển Trung Quốc cuối cùng quyết định không tham dự.

Lý do ban đầu là phía Trung Quốc tổ chức một giải giao hữu gồm 5 đội tuyển. Họ chọn các “quân xanh” được cho là mạnh hơn như Uzbekistan, Palestine, Tajikistan và CHDCND Triều Tiên. Giải đấu này trùng với dịp tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026 (tháng 9-10) nên đội tuyển xứ tỷ dân đã rút lui khỏi sự kiện nơi mà Việt Nam, Thái Lan, Indonesia… sẽ tranh tài.

Nhưng theo nhật báo Titan, lý do cốt lõi khiến Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) rút lui là do FIFA không đáp ứng được các điều kiện tiên quyết về chất lượng đối thủ như đã hứa hẹn ban đầu. CFA rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup trước rồi mới tự thành lập ra giải giao hữu sau.

ĐT Trung Quốc Australia3.jpg
Trung Quốc bỏ FIFA ASEAN Cup vì Australia không tham gia

“Định hướng chiến lược của đội tuyển Trung Quốc là cọ xát với các đối thủ mạnh để nâng cao trình độ. Trong cuộc đàm phán, FIFA từng cam kết giải đấu sẽ đón những đội bóng chất lượng ngoài Đông Nam Á như Australia hay New Zealand.

CFA thậm chí đã đề xuất phương án nằm ở bảng đấu có Australia, New Zealand và một đội mạnh ở Đông Nam Á (như Indonesia, Thái Lan hoặc Việt Nam). Đối với Trung Quốc, cơ hội thi đấu với các đối thủ hàng đầu mới là yếu tố quyết định, chứ không phải tiền thưởng hay khoản phí hỗ trợ 125.000 USD từ FIFA.

Nếu cam kết này được thực hiện, đội tuyển Trung Quốc chắc chắn tham gia. Nếu không, đội tuyển sẽ không tham gia. Nhưng cam kết của cơ quan điều hành bóng đá thế giới hoàn toàn bị phá vỡ khi cả Australia và New Zealand đều từ chối lời mời. Australia ưu tiên lịch thi đấu giao hữu riêng với Brazil. Các quan chức bóng đá nước này nhận định FIFA ASEAN Cup không phải là giải đấu họ cần”, Titan viết.

“Trong lễ bốc thăm Asian Cup 2027 vào tháng 5, khi các phóng viên Titan gặp gỡ quan chức của Liên đoàn bóng đá Australia, họ xác nhận rằng thực sự đã nhận được lời mời từ FIFA. Nhưng câu trả lời là “Đó chắc chắn là một đề xuất thú vị, nhưng đây không phải là loại giải đấu mà bóng đá Australia cần”.

Ấn phẩm này cho rằng Trung Quốc thất vọng khi các đối thủ ở FIFA ASEAN Cup 2026 không như họ mong đợi: “Nhắc lại FIFA Series (sự kiện diễn ra vào tháng 3), Trung Quốc tham dự vì biết đối thủ là Curacao và Cameroon. Đó là 2 đội tuyển có chất lượng cao. Vì thế phía Trung Quốc rất háo hức tham dự. Nhưng ở FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển của chúng ta sẽ không có được những trải nghiệm tương tự”.

Đặng Lai
#Trung Quốc #FIFA ASEAN Cup #Bóng đá Trung Quốc #đội tuyển Trung Quốc #Giải đấu FIFA #Việt Nam #Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe