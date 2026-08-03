Trực tiếp Indonesia vs Việt Nam 0-0 (H1): Đình Bắc đá chính, Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên dự bị

TPO - Thầy trò HLV Kim phải thắng Indonesia để nắm lợi thế trong cuộc đua ở bảng A. Đây là lúc thể hiện rõ bản lĩnh và sức mạnh của nhà đương kim vô địch.

report Đội hình xuất phát Indonesia Tiền đạo cao 1,96m Mitchell Baker đá chính từ đầu. Tiếp đó là Thom Haye. Baker và Haye là 2 vị trí chủ chốt của Indonesia, khiến thầy trò HLV Kim phải lưu tâm đặc biệt. report Loạt điều chỉnh của HLV Kim cho trận quyết đấu Indonesia Bên cạnh Xuân Son và Hoàng Hên, Quang Hải và Văn Hậu cũng được HLV Kim cất lên ghế dự bị. Tài Lộc, Hai Long, Việt Anh và Thành Long là những quân bài chiến lược được HLV Kim tung vào sân từ đầu. Với Việt Anh, tuyển Việt Nam có thêm phương án để chống bóng bổng. Thành Long sẽ đá vị trí tiền vệ mỏ neo, tăng cường chất thép cho tuyến giữa của chúng ta. Tài Lộc và Hai Long là 2 nhân tố phù hợp cho thế trận phòng ngự phản công. Ở diễn biến khác, HLV Kim vẫn đặt niềm tin vào Đình Bắc. Những gì ông Kim tung ra trong đội hình chính thức đã làm đảo lộn mọi tự đoán từ CĐV và giới chuyên môn. report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam HLV Kim cất cả Xuân Son và Hoàng Hên lên ghế dự bị. Đình Bắc và Tài Lộc được chọn đá chính từ đầu. Đây là điều chỉnh bất ngờ của HLV Kim cho trận đại chiến Indonesia.

Tại bảng A, ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 3 với 4 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, Singapore tạm dẫn đầu với 7 điểm (3 trận) và Indonesia xếp thứ hai với 6 điểm (2 trận). Để tự quyết tấm vé đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt buộc phải chiến thắng trước Indonesia. Nếu hòa hoặc thất bại, tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ rất cao bị loại ngay từ vòng bảng.

Trận hòa tiếc nuối trước Singapore đã bộc lộ những điểm yếu ở khâu dứt điểm và sự mất tập trung nơi hàng thủ. Cuộc đụng độ với Indonesia chính là lúc đẳng cấp của nhà đương kim vô địch cần phải lên tiếng. HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ có những điều chỉnh lớn về nhân sự: bộ ba nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc có thể lần đầu tiên đá chính cùng nhau trên hàng công; Lê Phạm Thành Long có thể được xếp đá mỏ neo ở tuyến giữa để gia tăng chất thép; trong khi Bùi Hoàng Việt Anh khả năng cao sẽ thế chỗ Thành Chung nhằm hỗ trợ chống bóng bổng.

Ở bên kia chiến tuyến, Indonesia thể hiện phong độ ấn tượng sau hai chiến thắng áp đảo trước Campuchia và Timor Leste. Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu lực lượng nhập tịch chất lượng, nổi bật là tiền đạo Mitchell Baker (cao 1m96, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 pha lập công) và tiền vệ cầm nhịp Thom Haye.

Về lịch sử đối đầu, hai đội tỏ ra rất duyên nợ khi đã đụng độ 31 lần: Indonesia thắng 11, Việt Nam thắng 9 và hòa 11. Riêng tại đấu trường ASEAN Cup, thành tích là cân bằng tuyệt đối khi mỗi đội thắng 3 và hòa 7. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới trước đối thủ này tại giải đấu.