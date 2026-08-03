Xem diễu hành biểu dương lực lượng tại Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam

TPO - Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 quy tụ hàng trăm võ sư, võ sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Tối 2/8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 chính thức khai mạc.

Liên hoan năm nay có chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng” do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức.

Dự lễ khai mạc, có Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai. Sự kiện quy tụ khoảng 2.000 võ sư, võ sinh, vận động viên trong nước và quốc tế, cùng hàng ngàn người dân, du khách tham dự.

Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa, chính thức khai mạc Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, Liên hoan không chỉ là nơi các võ phái, võ đường, võ sư, võ sĩ trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, biểu diễn và trao truyền tinh hoa, mà còn là dịp để cùng khẳng định một thông điệp: Di sản chỉ thực sự sống khi được trao truyền - Văn hóa chỉ thực sự lan tỏa khi được kết nối.

Theo ông Tuấn, tỉnh Gia Lai xác định bảo tồn và phát huy võ cổ truyền không chỉ là gìn giữ một môn võ truyền thống, mà còn là gìn giữ một phần ký ức, bản lĩnh và “căn cước văn hóa dân tộc”.

Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường để võ cổ truyền được truyền dạy rộng rãi trong cộng đồng; khuyến khích thế hệ trẻ học võ, hiểu võ và sống theo tinh thần võ đạo. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa võ thuật - văn hóa - giáo dục - thể thao - du lịch, đưa võ cổ truyền trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc, một điểm nhấn của du lịch Gia Lai.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc. Ảnh: Trương Định

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn mong muốn các võ sư, võ sĩ, các tổ chức võ thuật trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, cùng chung tay bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị của Võ cổ truyền Việt Nam.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, những ngày hội tụ tại Gia Lai sẽ không chỉ để lại những màn biểu diễn đẹp mắt, những cuộc giao lưu đáng nhớ mà còn mở ra những kết nối mới, những tình bạn mới và những hành trình mới của Võ cổ truyền Việt Nam trên thế giới”, ông Tuấn nói.

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ 2 - 5/8, tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trong tỉnh Gia Lai.

Ban Tổ chức trao kỷ niệm chương và cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn võ thuật tham gia Liên hoan. Ảnh: Trương Định

Thực hiện nghi thức diễu hành. Ảnh: Trương Định

Nghi thức diễu hành biểu dương lực lượng diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham gia của các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế. Ảnh: Trương Định

Một số đoàn võ thuật quốc tế tham gia diễu hành. Ảnh: Trương Định

Các đoàn võ thuật trong nước tham gia diễu hành. Ảnh: Trương Định

Đoàn võ thuật Đà Nẵng và Thanh Hóa tham gia diễu hành. Ảnh: Trương Định

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Trương Định

Đoàn võ thuật tỉnh Quảng Ngãi tham gia diễu hành. Ảnh: Trương Định

Đoàn võ thuật của tỉnh Gia Lai tham gia diễu hành. Ảnh: Trương Định