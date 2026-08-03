Nhận định Indonesia vs tuyển Việt Nam, 20h30 ngày 3/8: Bản lĩnh nhà vô địch lên tiếng?

TPO - Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không còn lựa chọn ngoài việc đánh bại Indonesia và lật ngược cục diện tại bảng A, ASEAN Cup 2026.

Tuyển Việt Nam sẽ đứng dậy mạnh mẽ sau trận hòa Singapore. Ảnh: ﻿Trọng Tài.

Nhận định trước trận Indonesia vs Việt Nam

Tại bảng A, Singapore tạm dẫn đầu với 7 điểm sau 3 trận. Indonesia thắng 2 trận, giành 6 điểm và đứng nhì. Tuyển Việt Nam rơi xuống thứ 3 vì bị Singapore cầm hòa, hiện có 4 điểm sau 2 trận. Theo cục diện hiện tại, các "Chiến binh sao vàng" phải thắng Indo mới rộng cửa đi tiếp. Trong trường hợp Indonesia hòa tuyển Việt Nam, cục diện bảng A sẽ phức tạp.

Và khi tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia, đoàn quân của HLV Kim đối diện nguy cơ rất cao bị loại. Kịch bản Indonesia và Singapore hòa nhau để bắt tay loại nhà đương kim vô địch có thể xảy ra. Do đó, tuyển Việt Nam còn cơ hội lớn nhất để nắm lấy quyền tự quyết và chúng ta nhất định phải thắng trên sân của Indonesia.

Thầy trò HLV Kim bị Singapore cầm hòa vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đây là cú vấp cần thiết để các "Chiến binh sao vàng" chấn chỉnh lực lượng và nhìn rõ điểm mạnh - yếu ở hệ thống tấn công lẫn phòng ngự. Trước Singapore, tuyển Việt Nam suýt nhận thất bại khi đối thủ tạo ra cơ hội và bỏ lỡ ở thời điểm cuối.

Phải tận dụng cơ hội tốt hơn và giữ sự tập trung ở hàng thủ, đây là 2 yếu tố quan trọng mà thầy trò HLV Kim cần cải thiện trước đại chiến Indonesia.



Ở bên kia chiến tuyến, Indonesia thắng Campuchia và Timor Leste bằng thế trận áp đảo không tốn nhiều sức. Đúng như tuyên bố từ HLV Herdman, Indonesia đã quy tụ đội hình mạnh hơn nhiều so với chính họ tại ASEAN Cup 2024. Những nhân tố nhập tịch như Mitchell Baker và Thom Haye thể hiện phong độ bùng nổ.

Tiền đạo Baker ghi 4 bàn sau 2 trận, hiện dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Chân sút mang 2 dòng máu Australia - Indonesia gây chú ý với chiều cao 1,96m và thành cỗ máy tranh chấp trên không. Baker cao to nhưng không chậm, có thể cầm bóng xử lý kỹ thuật và thực hiện các pha chạy băng cắt để dứt điểm từ đường căng ngang.

Indonesia có Baker ở vị trí mũi nhọn và Haye trong vai trò cầm nhịp, điều tiết trận đấu. Từ sự thay đổi của đội bóng xứ vạn đảo, thách thức cho tuyển Việt Nam lớn hơn. Đội hình Indonesia tại ASEAN Cup 2026 đúng là không thể xem nhẹ. Và họ có lý do để tuyên bố dõng dạc trước trận: "Sẽ đánh bại tuyển Việt Nam".

Chờ xem sức mạnh tấn công của đội nào sẽ nhỉnh hơn. Indonesia có Baker để hy vọng. Tuyển Việt Nam cũng có Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc - bộ ba tiền đạo nhập tịch đã chơi ấn tượng - để hy vọng. Đây là lúc mà đẳng cấp của nhà đương kim vô địch của tuyển Việt Nam phải thể hiện.

Baker (9), mối đe dọa của tuyển Việt Nam.

Phong độ, thành tích đối đầu Indonesia vs Việt Nam

Tính đến trước cuộc chạm trán tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, hai đội tuyển đụng độ 31 trận trên mọi đấu trường. Cán cân thành tích tạm thời nghiêng nhẹ về phía đội bóng xứ vạn đảo với 11 chiến thắng, trong khi các "Chiến binh Sao vàng" có 9 lần ca khúc khải hoàn, xen giữa là 11 trận có tỷ số hòa. Sự giằng co nghẹt thở còn thể hiện qua hiệu số bàn thắng bại khi Indonesia ghi 36 bàn, chỉ nhỉnh hơn Việt Nam đúng một pha lập công trong các trận gặp nhau.

Riêng tại sân chơi ASEAN Cup, số liệu thống kê giữa hai đội là sự cân bằng tuyệt đối. Sau 13 trận chạm trán trong lịch sử giải đấu, mỗi đội bỏ túi 3 chiến thắng và hòa 7 trận. Ở lần đụng độ gần nhất vào cuối năm 2024, pha lập công của Nguyễn Quang Hải giúp đoàn quân áo đỏ giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Kể từ trận hòa 2-2 giữa tuyển Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình vào năm 2016, Indo bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup. Cụ thể, tuyển Việt Nam có chuỗi 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới trước Indonesia, bao gồm chiến thắng 2-0 năm 2023 và trận thắng 1-0 năm 2024



Tuyển Việt Nam chưa đạt điểm rơi phong độ lý tưởng ở ASEAN Cup 2026. Xuân Son chưa có cảm giác bóng tốt nhất. Hoàng Hên và Tài Lộc cũng vậy. Đó là cơ sở để cổ động viên Việt Nam hy vọng thầy trò HLV Kim chơi lột xác và giành chiến thắng trước Indonesia.

Cùng Tiền Phong, BLV Quang Tùng nhận định tuyển Việt Nam gặp thuận lợi ở lịch thi đấu. Ba trận đối đầu Timor Leste, Singapore và Indonesia có độ khó tăng dần cho đoàn quân của HLV Kim. Chúng ta đã nhìn thấy đâu là điểm mạnh của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026 và những điểm chưa được, bộc lộ rõ từ trận hòa Singapore.

"HLV Kim có thời gian để chấn chỉnh đội hình. Và ông Kim cũng được quan sát Indonesia thi đấu 2 trận, phần nào đánh giá được các vị trí chất lượng và tiềm ẩn nguy hiểm của đối thủ. Việt Nam gặp Indonesia ở giải đấu lần này vẫn rất khó đoán. Chúng ta có điểm mạnh của mình, đối thủ cũng thế", BLV Quang Tùng phân tích.

Thông tin lực lượng Indonesia vs Việt Nam

Indonesia sẽ giữ nguyên bộ khung giúp họ đánh bại Campuchia và Timor Leste. Đội chủ nhà sẽ xoay quanh bộ khung trụ cột với Shayne Pattynama, Ivar Jenner, Thom Haye, Sandy Walsh, Marc Klok và Baker. Trong khi đó, đội hình đá chính của tuyển Việt Nam sẽ biến động mạnh.

HLV Kim thừa nhận bộ đôi tiền vệ Quang Hải và Hoàng Đức đang là điểm yếu của đội tuyển. Nếu HLV Kim cần thêm chất thép ở tuyến giữa, ông có thể bố trí Lê Phạm Thành Long ra sân và chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Thậm chí là bộ ba Thành Long, Quang Hải và Hoàng Đức có thể xuất phát cùng nhau để tăng nhân sự tuyến giữa cho tuyển Việt Nam.

Trận trước, HLV Kim dứt khoát rút Đình Bắc ra nghỉ từ trước khi hiệp một kết thúc. Tài Lộc vào sân và thể hiện ấn tượng. Bộ ba Hên - Son - Lộc nhiều khả năng có trận đầu tiên đá chính cùng nhau ở ASEAN Cup 2026. Tiếp đó, vị trí trung vệ tuyển Việt Nam có thể điều chỉnh, HLV Kim đưa Việt Anh vào thay Thành Chung để cải thiện chiều cao, sẵn sàng đương đầu với Baker.