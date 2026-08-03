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Pháp luật

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Rửa tiền 318 tỷ đồng cho Mr Pips, Shark Bình bị truy tố ở khung phạt 10 - 15 năm tù

Hoàng An

TPO - Viện kiểm sát ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa án đề nghị xét xử Mr Pips cùng đồng phạm trong đường dây lừa đảo “forex”; riêng Shark Bình bị quy kết rửa tiền 318,9 tỷ đồng cho Mr Pips thông qua Công ty Ngân Lượng.

Gần 200 bị can bị truy tố

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TPHCM) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị can Ngô Thị Thêu (SN 1995, vợ Ngọ, ở Hải Phòng) bị cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1980, tức Shark Bình) bị truy tố về tội “Rửa tiền”, theo khoản 3 điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù.

Ngoài ra, 185 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Rửa tiền” hoặc “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo buộc, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó).

Sau khi sang Thổ Nhĩ Kỳ học tập, Nam về nước thuê văn phòng, nhân viên để bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh và giao cho đồng phạm phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sản giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa Công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Marketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Cơ quan truy tố đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.

Cáo buộc xác định, Nam đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Còn Lê Khắc Ngọ, bị cáo buộc quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng...

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Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam.

Shark Bình chỉ đạo nhân viên cung cấp tài liệu giả cho công an, che giấu cho Mr Pips

Để “rửa tiền” Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị can Bình làm Chủ tịch HĐQT.

Năm 2020, Phó Đức Nam liên hệ với bị can Trần Thị Thanh Tâm, giới thiệu là người đại diện mới của sàn và muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu. Tâm báo cáo xin ý kiến của Bình và Bình giao Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX. Mức phí giao dịch của sàn GKFX vẫn là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút +1.000đ/1 lần rút.

Tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam. Bị can Nguyễn Thị Nam báo cáo cho ông Nguyễn Hòa Bình nội dung trên.

Cơ quan truy tố xác định, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng do muốn cho ví Ngân lượng của sàn forex tiếp tục hoạt động nhằm hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an nhằm che giấu sai phạm.

Bị can Bình còn chỉ đạo Tâm liên hệ với nhân viên sàn Forex của Nam thông báo việc có công văn xác minh của cơ quan công an, yêu cầu sàn Forex cung cấp thông tin một ví khác (không phải ví đúng của sàn) và các giao dịch rút tiền của khách hàng đầu tư trên sàn có số tiền phù hợp, nghĩa là bằng hoặc ít hơn số tiền mà khách nạp vào ví của sàn Forex.

Khi làm xong công văn phúc đáp và tài liệu kèm theo, Nam chuyển cho Bình duyệt, đồng ý thì Nam ký nháy vào văn bản rồi chuyển cho người đại diện pháp luật của Công ty Ngân Lượng ký ban hành...

Theo cơ quan truy tố, tính từ 15/6/2020 - 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng là 232 người; với tổng số tiền hơn 318,9 tỷ đồng.

Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex. Do đó, Shark Bình bị cáo buộc rửa 318,9 tỷ đồng.

Hoàng An
#Mr Pips #Shark Bình #Nguyễn Hòa Bình #Shark Bình rửa tiền #Rửa tiền #Mr Pips Phó Đức Nam

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