Thống kê bất lợi của đội tuyển Việt Nam trước đại chiến Indonesia

TPO - Lịch sử đối đầu tại ASEAN Cup cho thấy Indonesia nhỉnh hơn về thành tích, nhưng đội tuyển Việt Nam lại đang chiếm ưu thế ở những lần chạm trán gần đây.

Indonesia sẽ tiếp đón Việt Nam ở trận đấu quan trọng của bảng A ASEAN Cup 2026 vào tối 3/8 trên sân Pakansari, Cibinong (Bogor). Đây được xem là một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất của bóng đá Đông Nam Á khi hai đội đã nhiều lần tạo nên những màn so tài căng thẳng trong lịch sử giải đấu.

Tính riêng tại ASEAN Cup (tiền thân là Tiger Cup và AFF Cup), Indonesia và Việt Nam đã gặp nhau tổng cộng 13 lần. Sau hơn ba thập kỷ đối đầu, Garuda đang có thành tích nhỉnh hơn với 4 chiến thắng, 7 trận hòa và 2 thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Hai đội lần đầu chạm trán tại Tiger Cup 1996. Sau trận hòa 1-1 ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 3-2 trong trận tranh hạng Ba để có chiến thắng đầu tiên trước đối thủ này ở sân chơi khu vực.



Sau đó, Việt Nam trải qua quãng thời gian dài không thể đánh bại Indonesia tại ASEAN Cup. Từ Tiger Cup 2000 đến AFF Cup 2023, "Những chiến binh Sao Vàng" trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng Garuda, với 6 trận hòa và 3 thất bại.

Dẫu vậy, cục diện đã thay đổi trong những năm gần đây. Đội tuyển Việt Nam thắng cả hai lần chạm trán gần nhất tại ASEAN Cup. Sau trận hòa 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2023, thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại Indonesia 2-0 trên sân nhà để giành vé vào chung kết. Đến vòng bảng AFF Cup 2024, Việt Nam tiếp tục vượt qua Garuda với tỷ số 1-0.

Chuỗi hai chiến thắng liên tiếp giúp đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin trước chuyến làm khách tại Bogor. Tuy nhiên, Indonesia vẫn là đối thủ rất đáng gờm khi từng ba lần đánh bại Việt Nam ở Asian Cup và vòng loại World Cup trong hai năm gần đây với lực lượng mạnh nhất.

Bởi vậy, cuộc tái đấu tại ASEAN Cup 2026 được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra căng thẳng. Với Việt Nam, một chiến thắng không chỉ giúp mở rộng cơ hội vào bán kết mà còn là dịp nối dài mạch thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ nhất khu vực.