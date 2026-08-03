Xabi Alonso và khởi đầu mới cùng Chelsea: Khi 2 kẻ bị tổn thương tìm thấy nhau

TPO - Xabi Alonso đang xây dựng lại tập thể Chelsea sau một mùa giải tan tác. Chứng kiến những gì 2 ông nói và làm ở Chelsea, có thể thấy đây là cuộc hội ngộ của "hai kẻ bị tổn thương". Một đội bóng giàu truyền thống lạc lối sau chuỗi ngày giông bão và một chiến lược gia tài năng vừa trải qua nốt trầm trong sự nghiệp đang dựa vào nhau để đi lên...

Nhìn lại chiến dịch 2025/26, người hâm mộ Chelsea chỉ còn biết thở dài. Dù bước vào mùa giải với chức vô địch FIFA Club World Cup song The Blues lại nhanh chóng rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Sự thiếu ổn định, lối chơi rời rạc cùng cơn khủng hoảng chấn thương kéo dài đã biến Stamford Bridge thành nơi chôn vùi những kỳ vọng.

Tại Premier League, Chelsea liên tục gục ngã trước những đối thủ yếu hơn, đánh mất hoàn toàn thế trận và vị thế trong cuộc đua vào Top 4. Việc trắng tay và sa sút phong độ trầm trọng ở giai đoạn then chốt khiến họ phải nhận kết quả ê chề, tiếp tục bỏ lỡ tấm vé Cúp châu Âu mùa tiếp theo.

Nỗi đau quốc nội chưa qua thì thảm họa châu lục lại tới. Tại vòng 16 đội Champions League, Chelsea đã phải nhận thất bại muối mặt với tổng tỷ số tan nát 2-8 trước PSG, bao gồm trận thua 2-5 ở lượt đi và thất bại 0-3 ê chề ngay tại thánh địa Stamford Bridge.

Lời chia tay cay đắng ấy phơi bày trần trụi sự yếu kém về cả bản lĩnh lẫn tổ chức chiến thuật. Đấu trường Cúp FA từng được coi là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để tránh một mùa giải trắng tay, nhưng rốt cuộc hy vọng mỏng manh ấy cũng bị đập tan khi Chelsea gục ngã 0-1 trước Man City trong trận chung kết. Đội bóng gục ngã vì hàng loạt điểm yếu cố hữu: sự thiếu kỷ luật, khả năng chống tình huống cố định kém cỏi và đặc biệt là sự thiếu vắng trầm trọng những thủ lĩnh thực sự trong phòng thay đồ.

Chelsea kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ dưới thời Alonso

Ở chiến dịch đáng quên ấy, Chelsea đã 3 lần thay HLV. Enzo Maresca mất ghế vào tháng 1/2026. Sau đó, Liam Rosenior lên cầm quân nhưng cũng chỉ trụ được 3 tháng. Người lên thay là trợ lý Calum McFarlane. Ông chỉ giữ vị trí tạm quyền trước khi bàn giao ghế nóng cho Alonso vào tháng 7 vừa qua.

Ở bên kia chiến tuyến, Xabi Alonso cũng vừa trải qua một đoạn kết không như ý. Sau khi đi vào lịch sử CLB khi dẫn dắt Leverkusen xóa bỏ cái mác "Neverkusen" bằng cú đôi vô tiền khoáng hậu (vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia), vị chiến lược gia trẻ tuổi bước lên nấc thang mới tại Real Madrid.

Tuy nhiên, mái nhà xưa Bernabeu lại trở thành một hành trình không trọn vẹn. Bất đồng với các ngôi sao trụ cột dẫn đến thành tích sa sút đã khiến Alonso phải chia tay đội bóng theo sự đồng thuận của hai bên.

Rời Madrid với tư thế của một kẻ thất bại, Alonso gánh chịu hoài nghi. Nhưng thay vì lẩn tránh, nhà cầm quân 44 tuổi bình thản đón nhận vết gờm đó trong sự nghiệp bằng sự tự trọng và kiên định. Ông thẳng thắn trải lòng trên BBC: "Tôi đã có một vết sẹo, giờ nó đã lành và tôi quyết tâm tận hưởng chặng đường tiếp theo này. Tôi đã rất tự phê bình bản thân về những điều chưa làm tốt. Bạn luôn học hỏi được nhiều điều từ những thất bại”.

Hai cái tên, hai nỗi đau riêng biệt nhưng lại tìm thấy điểm chung ở tinh thần không gục ngã. Trong sự hoài nghi của công chúng, cái bắt tay giữa Alonso và Chelsea đã mở ra một trang mới, nơi hai kẻ tổn thương tựa vào nhau để tìm kiếm sự phục hưng.

Như các HLV trẻ khác, Alonso cũng trực tiếp vào sân tập cùng học trò

Sau 4 tháng nghỉ ngơi để "nạp lại năng lượng", Xabi Alonso mang đến Stamford Bridge một luồng sinh khí hoàn toàn mới. Để đi đến quyết định gia nhập Chelsea, ông đã trải qua 3 tuần đàm phán kín đáo. Khi được hỏi về lý do chọn The Blues thay vì trở lại đội bóng cũ Liverpool, Alonso chia sẻ bằng sự chân thành rằng yếu tố "duyên nợ đúng thời điểm" đã đưa ông đến với London.

Ông tiết lộ về cái nhìn đầu tiên dành cho đội bóng mới: "Tôi từng nhìn Chelsea từ bên ngoài. Tôi thấy được cả những điểm tích cực lẫn những điều còn trăn trở. Trong các cuộc thảo luận đầu tiên với các giám đốc thể thao, chúng tôi có chung góc nhìn và phân tích để bắt đầu tạo ra đà phát triển cùng nhau”.

Nhìn vào thực tại, Alonso không hề bi quan mà nhìn thấy cơ hội: "Tình hình không đến mức tồi tệ như người ta tưởng ở cuối mùa trước. Đội bóng còn rất nhiều tiềm năng để phát triển và hãy chờ xem chúng tôi sẽ mất bao lâu để đạt được điều đó”.

Sự xuất hiện của Alonso trên băng ghế huấn luyện mang lại cảm giác tươi mới. Tại chuyến du đấu tiền mùa giải ở Australia, nhà vô địch World Cup 2010 truyền ngọn lửa nhiệt huyết khi trực tiếp tham gia vào các bài tập. Những đường chuyền ngắn chuẩn xác cùng các cú mở cánh dài mang thương hiệu Xabi Alonso khiến trung vệ Levi Colwill không khỏi trầm trồ và thừa nhận cảm thấy "ghen tị" với kỹ năng của ông thầy mới.

Không chỉ truyền đạt kỹ năng chuyên môn, Alonso còn đặc biệt chú trọng đến việc quản trị nhân sự và kết nối tập thể. Ông trực tiếp kéo Nicolas Jackson và Moises Caicedo ra riêng để hướng dẫn bài tập tranh chấp thể lực, ông tạo điều kiện cho các học trò giải tỏa áp lực bằng việc đi xem phim, tham quan danh thắng và trải nghiệm đi bơi tại Sydney.

Vị HLV 44 tuổi trải lòng về con đường cầm quân: "Con đường này không hề xa lạ với tôi vì tôi đã được chứng kiến nó ngay tại nhà. Tôi không nói đó là định mệnh, nhưng tôi biết mình phải thử. Tôi muốn bắt đầu từ những bước nhỏ chứ không nhảy vọt ngay lên đỉnh cao”.

Định hướng chiến thuật của Alonso nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ tối đa từ ban lãnh đạo trên thị trường chuyển nhượng. Chelsea đã chiêu mộ thành công bom tấn Morgan Rogers từ Aston Villa với giá 117 triệu bảng. Hậu vệ cánh Marco Palestra từ Atalanta cập bến nhằm giúp Alonso vận hành chiến thuật linh hoạt từng giúp ông thành công rực rỡ tại Leverkusen.

Đặc biệt, nhằm giải quyết triệt để bài toán thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh ở một đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất Premier League, Chelsea đã đưa về những nhân tố dạn dạn kinh nghiệm như Danny Welbeck (35 tuổi) và Jordan Henderson (36 tuổi). Sự bổ sung này hứa hẹn sẽ mang đến tố chất thủ lĩnh và tinh thần kỷ luật trong phòng thay đồ.

Đến lúc này, The Blues đã chi ra hơn 350 triệu bảng để tuyển quân, là đội bóng mua sắm mạnh tay nhất trong hè 2026. Theo Alonso, điều đó là rất cần thiết để xây dựng lại CLB. Alonso chia sẻ: "Bạn cần sự cân bằng hợp lý giữa tính cách và sự trưởng thành của cầu thủ, từ những người ở độ tuổi đôi mươi đến những người đã bước sang tuổi 30.

Ở xứ Basque, chúng tôi có tinh thần tập thể và ý thức văn hóa rất mạnh mẽ. Văn hóa đó không chỉ nằm ở dàn cầu thủ mà phải lan tỏa ra toàn bộ CLB. Tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp cho cả Chelsea và cá nhân tôi. Đó là một cơ hội tuyệt vời và tôi cảm thấy mình có cơ hội để tận hưởng công việc quản lý này”.

Cuộc hành trình mới chỉ bắt đầu, nhưng với bản lĩnh của Xabi Alonso cùng tiềm năng to lớn của Chelsea, người hâm mộ tại Stamford Bridge hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một sự trở lại mạnh mẽ từ mùa sau.