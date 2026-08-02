Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam

Tiền Lê

Ngày 2/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các đại biểu và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế tham dự lễ dâng hương, rước lửa thiêng mở đầu chuỗi hoạt động Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX-Gia Lai 2026.

Tại Đài Kính Thiên (xã Bình Phú), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, thành kính đọc văn tế và cùng đại biểu, các đoàn võ thuật trong và ngoài nước hành lễ dâng hương.

7.jpg
8.jpg
10.jpg
Lễ dâng hương trong không khí trang nghiêm, thành kính.
9.jpg

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) để thực hiện nghi lễ dâng hoa trước Tượng đài Hoàng đế Quang Trung, tưởng niệm công lao của Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước và phát huy truyền thống võ học Việt Nam.

3.jpg
11.jpg
tien-phong-8080.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng các lãnh đạo sở, đại biểu và các đoàn võ thuật trong nước, quốc tế thành kính dâng hương.

Tại tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dâng hương, đọc văn tế để xin rước ngọn lửa thiêng đưa về nhà thờ Tổ võ cổ truyền Bình Định trong khuôn viên Sân vận động Quy Nhơn (phường Quy Nhơn).

Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ, ý chí quật cường và sự tiếp nối, lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền Việt Nam, võ cổ truyền Bình Định đến bạn bè quốc tế.

1.jpg
2.jpg
4.jpg
Nghi thức rước lửa thiêng tại Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt biểu trưng cho tinh thần thượng võ và sự lan tỏa các giá trị của võ cổ truyền.

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 5/8/2026 với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, quy tụ 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ các quốc gia: Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkinabe Faso, Thái, Maroc, Ý, Nga, Trung Quốc, Algeria; cùng hàng chục đoàn võ thuật trong nước và tỉnh Gia Lai tham gia. Sau chuỗi hoạt động dâng hương, dâng hoa và rước lửa thiêng, lễ khai mạc Liên hoan sẽ diễn ra vào tối nay (ngày 2/8) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có các hoạt động được tổ chức tại phường Quy Nhơn và một số phường, xã của tỉnh Gia Lai, gồm: Triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, võ phái trong nước và quốc tế tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) từ ngày 1 đến hết ngày 5/8; đồng diễn, giao lưu võ cổ truyền tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn) vào ngày 3/8; chương trình giao lưu biểu diễn võ cổ truyền kết hợp tham quan tại di tích An Khê Trường (phường An Khê), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), chùa Long Phước (xã Tuy Phước) trong ngày 4/8…

Tiền Lê
#Võ cổ truyền #Gia Lai #Liên hoan quốc tế #ngọn lửa thiêng #hoạt động văn hóa #quốc tế #võ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe