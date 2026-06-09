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Pháp luật

Màn võ thuật của hàng trăm chiến sĩ Công an nghĩa vụ

Ngọc Tú

TPO - Sau 3 tháng rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, hàng trăm chiến sĩ đã sẵn sàng bước vào chặng đường công tác mới với bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

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Ngày 9/6, Trung đoàn Cảnh sát cơ động﻿ (CSCĐ) số 4 thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an tổ chức Lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Văn Sao - Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; Đại tá Thái Doãn Bằng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ số 4; lãnh đạo Công an các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá.
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Năm 2026 Trung đoàn CSCĐ số 4 được giao tiếp nhận, huấn luyện﻿ 682 chiến sĩ mới của công an các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.
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Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban chỉ huy Trung đoàn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026. Đồng thời tiến hành lựa chọn những cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm để giao nhiệm vụ quản lý, huấn luyện; tổ chức tập huấn theo đúng quy định.
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Trong huấn luyện, đơn vị luôn đảm bảo tính chặt chẽ, tuân thủ nghiêm túc quy định về an toàn. Công tác huấn luyện bổ sung, huấn luyện bù cũng được triển khai hiệu quả, giúp các chiến sĩ hoàn thành đầy đủ chương trình đề ra.
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Quá trình huấn luyện, Trung đoàn cũng đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện.
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Kết quả, 100% chiến sĩ được công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện. Trong đó có 161 chiến sỹ đạt loại giỏi, 331 chiến sỹ đạt loại khá, 190 chiến sỹ đạt yêu cầu. Trong ảnh, Đại tá Thái Doãn Bằng - Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ số 4 trao giấy chứng nhận cho các chiến sĩ.
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Tại Lễ bế giảng, các chiến sĩ đã đồng diễn những bài võ thuật đẹp mắt.
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Với hành trang đã được học tập, tôi luyện từ Trung đoàn CSCĐ số 4, các chiến sĩ sẽ bước vào giai đoạn công tác mới với tâm thế vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Ngọc Tú
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