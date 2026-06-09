Màn võ thuật của hàng trăm chiến sĩ Công an nghĩa vụ

TPO - Sau 3 tháng rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, hàng trăm chiến sĩ đã sẵn sàng bước vào chặng đường công tác mới với bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Trong huấn luyện, đơn vị luôn đảm bảo tính chặt chẽ, tuân thủ nghiêm túc quy định về an toàn. Công tác huấn luyện bổ sung, huấn luyện bù cũng được triển khai hiệu quả, giúp các chiến sĩ hoàn thành đầy đủ chương trình đề ra.
Với hành trang đã được học tập, tôi luyện từ Trung đoàn CSCĐ số 4, các chiến sĩ sẽ bước vào giai đoạn công tác mới với tâm thế vững vàng, trách nhiệm cao, sẵn sàng cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.