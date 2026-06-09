Màn võ thuật của hàng trăm chiến sĩ Công an nghĩa vụ

TPO - Sau 3 tháng rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm ngặt, hàng trăm chiến sĩ đã sẵn sàng bước vào chặng đường công tác mới với bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.