Premier League tìm kiếm những quái kiệt mới trên băng ghế huấn luyện

TPO - Premier League 2026/27 sẽ là mùa giải đầu tiên kể từ khi giải đấu ra đời năm 1992 không còn sự hiện diện của Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jose Mourinho, Jurgen Klopp hay Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo. Khi kỷ nguyên của những HLV huyền thoại ấy khép lại, giải Ngoại hạng Anh bước vào cuộc cạnh tranh quyền lực khó đoán nhất trong hơn ba thập kỷ.

Khép lại kỷ nguyên của những HLV huyền thoại

Trong hơn ba thập kỷ, Premier League không chỉ được định hình bởi những cầu thủ ngôi sao hay các trận cầu đỉnh cao, mà còn bởi dấu ấn của các HLV kiệt xuất trên băng ghế chỉ đạo.

Pep Guardiola là người cuối cùng trong nhóm 5 HLV huyền thoại của Premier League rời giải đấu.

Sir Alex Ferguson xây dựng đế chế chiến thắng của Manchester United. Arsene Wenger thay đổi tư duy bóng đá Anh bằng khoa học và triết lý phát triển cầu thủ. Jose Mourinho đưa nghệ thuật tâm lý chiến trở thành một phần của cuộc chơi. Jurgen Klopp làm nên cuộc cách mạng Gegenpressing, còn Pep Guardiola nâng bóng đá kiểm soát lên một chuẩn mực mới.

Mỗi người đại diện cho một trường phái, nhưng điểm chung là họ đều định hình không chỉ bản sắc của đội bóng mình dẫn dắt mà còn cả diện mạo Premier League trong suốt hơn ba thập kỷ.

Mùa giải 2026/27 vì thế đánh dấu một cột mốc đặc biệt. Với việc Pep Guardiola rời đi, lần đầu tiên kể từ mùa giải khai sinh năm 1992, Premier League không còn chứng kiến bất kỳ thành viên nào trong nhóm 5 HLV huyền thoại kể trên làm việc tại giải đấu.

Khoảng trống họ để lại không chỉ nằm ở số danh hiệu hay những cuộc đối đầu kinh điển, mà còn ở việc giải đấu lần đầu tiên thiếu vắng một nhân vật đủ tầm tạo ra cảm giác áp đảo chỉ bằng tên tuổi và thành tích. Điều đó cũng khiến cuộc đua trên băng ghế chỉ đạo trở nên khó dự đoán hơn bao giờ hết.

Không còn Guardiola để mọi đối thủ tìm cách vượt qua, cũng không còn Klopp tạo nên những màn đấu trí giàu cảm xúc ở nhóm đầu bảng, Premier League bước vào giai đoạn mà khoảng cách giữa các ứng viên được thu hẹp đáng kể. Trong bối cảnh đó, lợi thế có thể không còn thuộc về đội bóng sở hữu HLV danh tiếng nhất, mà thuộc về người thích nghi tốt nhất với bóng đá hiện đại, từ quản trị phòng thay đồ, xoay tua lực lượng cho tới kiểm soát tải trọng thi đấu trong lịch trình ngày càng dày đặc.

Arteta và bài toán khó hơn cả chiến thuật

Trong số những HLV đang làm việc tại Premier League, Mikel Arteta có lẽ là người sở hữu vị thế thuận lợi nhất để trở thành gương mặt kế tiếp tạo dựng một "triều đại thống trị" mới.

Sau nhiều năm xây dựng, Arsenal không chỉ chấm dứt cơn khát vô địch mà còn sở hữu bộ khung ổn định, triết lý thi đấu rõ ràng và một tập thể đang ở độ chín của sự nghiệp. Nếu xét về nền tảng chuyên môn, rất ít đối thủ có điểm xuất phát tốt hơn nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

HLV Arteta đang được đánh giá cao, nhưng phía trước ông cũng có vô vàn thách thức.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của Arteta ở mùa giải mới có thể lại không nằm trên sa bàn chiến thuật. Đó là bài toán duy trì thể trạng và cường độ thi đấu của nhóm trụ cột sau một mùa giải kéo dài gần như không có quãng nghỉ.

Declan Rice đã tích lũy hơn 4.500 phút thi đấu cho Arsenal trên mọi đấu trường trước khi tiếp tục cày ải tại World Cup. Bukayo Saka cũng ra sân gần 4.200 phút và thêm một mùa hè gần như không được nghỉ ngơi.

Khi lịch thi đấu mùa mới tiếp tục dày đặc, khối lượng vận động khổng lồ ở mùa trước có thể trở thành gánh nặng tích lũy, khiến các trụ cột Arsenal dễ gặp chấn thương hoặc hụt hơi ở những thời điểm quan trọng.

Trường hợp của William Saliba là lát cắt điển hình. Trung vệ người Pháp vẫn phải kiểm soát vấn đề ở lưng, trong khi ảnh hưởng của anh tới Arsenal là rất lớn. Theo thống kê của Transfermarkt, Arsenal giành chiến thắng 74% số trận có Saliba đá chính, nhưng tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 48% mỗi khi anh vắng mặt. Khoảng cách ấy cho thấy chỉ một mắt xích gặp vấn đề cũng có thể làm thay đổi đáng kể sức mạnh của cả hệ thống.

Lịch sử Premier League cũng không đứng hẳn về phía Arteta. Không ít đội bóng sau khi kết thúc quãng thời gian dài chờ đợi chức vô địch đã gặp khó trong mùa giải kế tiếp, từ Blackburn Rovers năm 1995, Leicester City năm 2016 cho tới Liverpool năm 2020. Sau đỉnh cao thường là giai đoạn giải tỏa áp lực và suy giảm động lực, trong khi các đối thủ lại bước vào mùa giải mới với khát khao lớn hơn.

Nếu trước đây khác biệt thường đến từ chiến thuật hoặc chất lượng đội hình, thì mùa giải 2026/27 có thể được quyết định bởi một biến số khác: khả năng quản trị tải trọng thi đấu. Với Arteta, thử thách lớn nhất có lẽ không phải tìm ra một ý tưởng chiến thuật mới, mà là giữ cho những trụ cột của mình đủ khỏe để hiện thực hóa ý tưởng ấy suốt cả mùa giải.

Khoảng trống quyền lực mở ra cơ hội cho “quần hùng”

Sau khi Premier League bước sang một chu kỳ mới, cuộc đua không chỉ còn là tìm ra đội bóng mạnh nhất, mà còn là xác định ai đủ năng lực trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng lớn tiếp theo trên băng ghế huấn luyện. Điểm đáng chú ý là hầu hết các ứng viên đều bước vào mùa giải với một lợi thế và một dấu hỏi rất riêng.

Tại Manchester City, Enzo Maresca tiếp quản di sản đồ sộ mà Pep Guardiola để lại. Đó vừa là lợi thế, vừa là sức ép. Nhà cầm quân người Italia được đánh giá cao về tư duy kiểm soát bóng, nhưng Leicester trước đây và Chelsea mùa giải vừa qua đều từng khiến người hâm mộ thất vọng bởi cách tiếp cận quá thận trọng.

Liệu Maresca có viết tiếp được những thành công của người tiền nhiệm Guardiola?

Đội bóng cũ của ông, Chelsea, cũng đánh rơi tới 20 điểm từ thế dẫn bàn ở Premier League mùa trước. Khi phải kế thừa một tập thể vốn đã quen với tiêu chuẩn chiến thắng gần như tuyệt đối, Maresca sẽ phải chứng minh rằng ông không chỉ biết duy trì hệ thống của Guardiola mà còn đủ khả năng tạo nên dấu ấn của riêng mình.

Nếu Maresca đối mặt áp lực kế thừa, thì Xabi Alonso lại sở hữu điều mà nhiều đối thủ phải ghen tị: thời gian. Chelsea không phải chia sức cho Champions League hay Europa League, đồng nghĩa với việc Alonso có nhiều điều kiện hơn để xây dựng lối chơi, xoay tua lực lượng và duy trì nền tảng thể lực cho các trụ cột. Trong bối cảnh tải trọng thi đấu ngày càng trở thành yếu tố quyết định cuộc đua vô địch, đó có thể là lợi thế lớn hơn bất kỳ bản hợp đồng mới nào.

Tottenham cũng nổi lên như một ẩn số đáng chú ý. Roberto De Zerbi bước vào mùa giải với lực lượng được nâng cấp đáng kể sau kỳ chuyển nhượng hè và cũng không phải chịu áp lực từ các giải đấu châu Âu. Điều đó tạo điều kiện để chiến lược gia người Italia theo đuổi lối chơi giàu năng lượng vốn đã làm nên tên tuổi của ông tại Brighton. Nếu Spurs duy trì được sự ổn định, họ hoàn toàn có thể chen chân vào nhóm cạnh tranh suất dự Champions League, thậm chí gây khó khăn cho các ứng viên vô địch.

Trong khi đó, Andoni Iraola sẽ đối mặt với bài toán hoàn toàn khác tại Liverpool. Lối chơi pressing cường độ cao giúp ông thành công tại Rayo Vallecano và Bournemouth, nhưng cũng nhiều lần bộc lộ hạn chế khi các đội bóng suy giảm thể lực ở giai đoạn cuối trận. Giờ đây, lịch thi đấu dày đặc cùng sức ép của Champions League sẽ buộc Iraola phải điều chỉnh phương pháp huấn luyện và cách xoay tua lực lượng nếu muốn Liverpool duy trì sức cạnh tranh trên mọi đấu trường.

Premier League chờ những màn thư hùng trên ghế chỉ đạo, như thời Ferguson đấu Wenger, Mourinho so tài với Ferguson hay Klopp đối đầu Guardiola.

Không có ứng viên nào bước vào mùa giải mới với vị thế áp đảo như Ferguson, Mourinho hay Guardiola từng sở hữu. Nhưng cũng chính vì vậy, khoảng cách giữa họ chưa bao giờ hẹp như lúc này. Premier League có thể đã chia tay những tượng đài trên băng ghế chỉ đạo, nhưng chính khoảng trống ấy cũng mở ra cơ hội để một thế hệ HLV mới bước lên sân khấu.

Và biết đâu, chỉ vài năm nữa, những cuộc đấu trí giữa Arteta với Alonso, Maresca với De Zerbi hay Arteta với Iraola cũng sẽ được người hâm mộ Ngoại hạng Anh chờ đợi như cách họ từng mong ngóng những màn so tài đỉnh cao giữa Ferguson - Wenger, Mourinho - Wenger hay Klopp - Guardiola.