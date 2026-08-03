Đội tuyển Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử trước Indonesia

TPO - Đội tuyển Việt Nam vừa thiết lập một cột mốc lịch sử. Đội đã giành chiến thắng đậm nhất trước Indonesia trong những lần hành quân đến sân của đối thủ này.

Kể từ lần gặp nhau đầu tiên vào năm 1991, Indonesia và Việt Nam đã đối đầu nhau 32 lần. Indonesia nhỉnh hơn một chút với 11 chiến thắng, Việt Nam có 10 chiến thắng và 11 trận hòa. Số bàn thắng gần như ngang nhau: Indonesia ghi được 36 bàn, Việt Nam ghi được 39 bàn.

Nhưng trên sân của đối thủ, đáng chú ý là đội tuyển Việt Nam vừa thiết lập một cột mốc lịch sử. Đội giành được chiến thắng đậm nhất từ trước tới nay khi làm khách của Indonesia. Từ thời của những cựu danh thủ như Sỹ Hùng, Huỳnh Đức, Hồng Sơn sau này đến Công Vinh, Minh Phương… thì bây giờ, lứa của Hai Long, Xuân Son, Hoàng Đức… mới giúp bóng đá Việt Nam thiết lập cột mốc thắng đậm nhất ngay ở “tổ ấm” của Indonesia.

Để nói về tầm vóc của chiến thắng mà thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa thiết lập, NHM hãy nhìn về những chuyến làm khách trầy trật ở xứ vạn đảo trước kia. 10 trận đấu tại đây trước màn đọ sức tại sân Pakansari tối 3/8, tuyển Việt Nam chỉ thắng đúng 1 lần, còn lại thua 4.

Đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia hồi 2019

Và chiến thắng duy nhất ấy đến vào năm 2019, giai đoạn bóng đá xứ vạn đảo chạm đáy. Nói vậy là bởi kỳ AFF Cup 1 năm trước đó, họ bị loại ngay từ vòng bảng với vị trí thấp nhất trong lịch sử tham dự giải đấu (thứ 4/5 đội). Thời điểm 7 năm về trước, thầy trò HLV Park Hang-seo làm khách của Indonesia nhưng được đánh giá cao vượt trội, ung dung đưa trận đấu theo ý đồ của mình và kết liễu đối thủ.

Sự kém cỏi của thế hệ các tuyển thủ Indonesia năm đó còn được thể hiện qua việc không cái tên nào trụ lại đội tuyển vài ba năm sau và bây giờ gần như chỉ còn thi đấu ở giải hạng 2 xứ vạn đảo. Trong khi đó, những Văn Hậu, Quang Hải, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Lâm (đăng ký cho trận thắng 3-1 trên sân Indonesia năm 2019) vẫn đang sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.

Mọi so sánh đều mang tính tương đối, nhưng rõ ràng chiến thắng 3-0 mà đội tuyển Việt Nam vừa thiết lập ở Pakansari mang ý nghĩa hơn rất nhiều: Trước là để trả đầy đủ món nợ thua 0-3 tại Mỹ Đình thời Philippe Troussier, sau là để chứng tỏ sự xuất sắc, bản lĩnh trận mạc của tập thể do HLV Kim Sang-sik chỉ huy.