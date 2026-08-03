Truyền thông Indonesia thừa nhận sự xuất sắc và hiệu quả của đội tuyển Việt Nam

TPO - Đội tuyển Việt Nam đã giành một chiến thắng phi thường. Có lẽ ít người hâm mộ cũng như truyền thông có thể tưởng tượng rằng nhà đương kim vô địch ghi tới 3 bàn ngay trên sân của đối thủ hùng mạnh Indonesia. Chiến thắng 3-0 vào tối 3/8 khiến cả truyền thông xứ vạn đảo, những người vốn rất lạc quan trước trận đánh, cảm thấy bị thuyết phục.

Nhiều tờ báo đã thể hiện sự thất vọng đối với thầy trò HLV John Herdman, đồng thời ghi nhận chiến thuật và sự hiệu quả vượt trội của các vị khách đến từ Việt Nam. Tờ Times Indonesia thừa nhận Indonesia có thể kiểm soát bóng nhiều nhưng Việt Nam mới là đội hiệu quả vượt trội.

“Ngay từ đầu trận, Indonesia đã kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, đội khách thi đấu hiệu quả và nguy hiểm hơn nhiều trong các pha tấn công. Việt Nam ghi được 2 bàn thắng chỉ trong 15 phút đầu nhờ công Văn Vĩ phút thứ 6 và cú sút hiểm hóc của Hai Long ở phút 15”, Times Indonesia viết.

Ấn phẩm này thừa nhận sự bất lực của đội nhà trong suốt hiệp 2. Thậm chí Indonesia còn thua thêm. “Bước vào hiệp hai, Indonesia cố gắng thay đổi cục diện trận đấu bằng cách xoay vòng một số cầu thủ để tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, thay vì thu hẹp khoảng cách, hàng phòng ngự Indonesia lại để lộ những khoảng trống mà đội tuyển Sao Vàng đã khai thác triệt để. Ngoài bàn thắng của Xuân Son, Việt Nam còn tạo ra hàng loạt cơ hội rõ ràng khác”.

Hoàng Đức nhảy múa trước các tiền vệ Indonesia

Trang Bola.com thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của hàng thủ Indonesia, đó là vị trí hậu vệ cánh phải. “Khâu phòng ngự cánh phải của Indonesia thường để lộ sơ hở, dẫn đến 2 bàn thắng của Việt Nam. Hai Long, người không bị kèm ở cánh, nhận được đường chuyền thuận lợi và tung cú sút chính xác vào góc gần khung thành. Trước đó, cũng không ai kèm Văn Vĩ để cầu thủ này dứt điểm từ góc hẹp”.

Ấn phẩm này dùng từ “bất lực” để nói về hệ thống chiến thuật của HLV Herdman: “Việt Nam chơi rất quyết liệt trong hiệp hai, pressing và tấn công từ cả hai cánh. Trong khi đó, Indonesia gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống. Các tình huống ứng biến của đội rất yếu ớt. Cả đội tuyển dường như bất lực trước sự kín kẽ từ phía đội khách. Đó là lý do Việt Nam ghi thêm bàn thứ 3 ở phút 71”.

CNN Indonesia thì thẳng thắn khẳng định Indonesia thua vì phong độ yếu kém toàn diện. Trang tin hàng đầu xứ vạn đảo dường như bị sốc với cách bố trí phòng ngự của Garuda: “Những pha tấn công nhanh chóng của Việt Nam trở thành cơn ác mộng đối với đội tuyển Indonesia. Họ tận dụng hiệu quả khoảng trống để ghi 2 bàn thắng trong 15 phút đầu. Indonesia không thể xoay chuyển thế trận, dễ dàng bị cuốn theo lối chơi của đối thủ”.