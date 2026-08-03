Đội tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia ngay tại sân khách

TPO - Nguyễn Văn Vĩ, Hai Long và Nguyễn Xuân Son thay nhau lập công đem về chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Indonesia trên sân Pakansari.

time Hiệp 2 có ba phút bù giờ report Patrik Lê Giang cứu thua Phút 88: Cú đánh đầu vào góc gần của cầu thủ Indonesia không thắng được Patrik Lê Giang. substitution Quang Hải vào sân Phút 87: Quang Hải vào thế chỗ Hoàng Đức. report Cầu thủ 2 đội đã thấm mệt Phút 86: Indonesia muốn tấn công toàn lực nhưng cầu thủ của họ đã mệt mỏi và di chuyển mệt mỏi. Với tuyển Việt Nam, từ lợi thế dẫn 3 bàn, chúng ta có quyền chơi thong thả. substitution Tuyển Việt Nam thay 2 người Phút 82: Văn Hậu và Nhật Minh vào sân. Việt Anh và Văn Vĩ rời sân. report Patrik Lê Giang tóm gọn bóng Phút 81: Thủ môn của tuyển Việt Nam kiểm soát tốt tình huống Baker thoát xuống. Trước đó, Xuân Mạnh và Thành Chung đã phối hợp chuẩn, kẹp giữa khiến Baker không có không gian chạm bóng. report Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội Phút 79: Đình Bắc thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng dứt điểm hỏng. Tiền đạo mang áo số 9 di chuyển tốc độ cao, mất trụ, dẫn đến cú sút không trúng tâm bóng. report Cầu thủ Indonesia sút lên trời Phút 76: Geypens có khoảng trống thênh thang để dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà. goal VÀO!!! Xuân Son nâng tỷ số 3-0 Phút 71: Tuyệt vời Xuân Son với tình huống chạy chỗ, đón bóng và dứt điểm lạnh lùng. Hoàng Đức là người tung đường chuyền ấn tượng cho Son. report Hoàng Hên dứt điểm Phút 68: Hoàng Hên cứa lòng kỹ thuật bằng chân trái nhưng bóng đi ra ngoài. substitution Indonesia thay 3 người Phút 66: Beckham, Raven và Geypens vào sân. Đội chủ nhà đang dồn toàn lực để tấn công. report Cơ hội cho Indonesia Phút 65: Indonesia đưa được bóng đến vị trí của Baker, song tiền đạo cao 1,96m đánh đầu hỏng. report Xuân Son dứt điểm Phút 64: Xuân Son đối mặt thủ môn và dứt điểm hỏng. Nếu Son ghi bàn, anh nhiều khả năng bị hủy bàn vì lỗi việt vị. substitution Xuân Son, Hoàng Hên vào sân Phút 63: Tài Lộc và Hai Long ra sân. Xuân Son và Hoàng Hên vào sân. report Không có phạt đền cho tuyển Việt Nam Phút 62: Đình Bắc ngã trong vòng cấm, đòi penalty nhưng trọng tài nói không. report Indonesia đá nửa sân Phút 60: Toàn bộ cầu thủ Việt Nam lùi về sân nhà để tập trung phòng ngự. Indonesia cầm bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng, dẫn đến bế tắc. report Việt Anh giải nguy cho tuyển Việt Nam Phút 57: Pha phòng ngự lăn xả của Việt Anh giúp tuyển Việt Nam vượt qua một pha tấn công nguy hiểm từ Indonesia. report Tuyển Việt Nam liên tục gây sức ép Phút 53: Những pha dứt điểm bất thành của Tài Lộc, Hai Long khiến hàng thủ Indonesia sóng gió. report Tài Lộc sút phạt lên trời Phút 48: Tài Lộc sút căng nhưng quá thiếu chính xác. report Quả đá phạt trực tiếp cho tuyển Việt Nam Phút 47: Tuyển Việt Nam đá phạt ở vị trí thuận lợi. Đây là cơ hội cho chúng ta. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU foul HẾT HIỆP MỘT!!! INDONESIA 0-2 VIỆT NAM Hai bàn thắng của Văn Vĩ và Hai Long giúp tuyển Việt Nam tạo ra cách biệt khá an toàn. Thầy trò HLV Kim cần giữ tập trung để bước vào hiệp 2 và giữ vững tỷ số chiến thắng. report Beker đánh đầu nguy hiểm Phút 45+4: Tiền đạo cao 1,96m không ở vị trí thuận lợi nhưng vẫn bật nhảy để chạm đầu vào bóng. May cho tuyển Việt Nam khi bóng đi chệch cột sau pha dứt điểm này. report Văn Vĩ giải nguy Phút 45+3: Ý đồ tấn công khoét vào đáy biên và trả ngược bóng về tuyến 2 của Indonesia bị Văn Vĩ chặn lại. time HIỆP MỘT CÓ 4 PHÚT BÙ GIỜ penalty Indonesia đòi penalty Phút 45: Cầu thủ Indonesia ngã trong vòng cấm sau pha lao ra truy cản của Patrik Lê Giang. Trọng tài từ chối thổi phạt đền cho chủ nhà. report KHÔNG VÀO!!! Tài Lộc suýt ghi bàn thứ 3 Phút 42: Xuân Mạnh tạt cho Tài Lộc đánh đầu. Cú dứt điểm của Tài Lộc đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. report Indonesia tăng áp lực tấn công Phút 35: Đội chủ nhà dồn tổng lực quân số để tấn công và hy vọng tìm bàn gỡ. Khi tuyển Việt Nam tập trung quân số đông ở giữa sân, Indonesia dồn bóng sang biên và thực hiện các quả tạt. Tính đến nay, tiền đạo cao 1,96m của Indonesia - Michell Baker - vẫn bị khóa chặt. yellow Thom Haye nhận thẻ vàng cánh cáo Phút 32: Tiền vệ Indonesia vào bóng thô bạo với Hai Long. Trọng tài nhanh chóng cầm trên tay tấm thẻ vàng để cảnh báo tiền vệ này. report Tuyển Việt Nam cầm bóng 42% Phút 28: Indonesia nắm thời lượng cầm bóng áp đảo. Tuy nhiên, chúng ta tạo ra 4 pha dứt điểm (gấp đôi Indonesia). report Máu đổ trên khuôn mặt Việt Anh Phút 28: Bùi Hoàng Việt Anh bị rách mí mắt sau pha tranh chấp bóng bổng với cầu thủ Indonesia. Trung vệ tuyển Việt Nam cần đươc bác sĩ vào sân sơ cứu. report Việt Anh đánh đầu giải nguy Phút 25: Việt Anh và Patrik Lê Giang không hiểu nhau ở pha lao vào phá bóng. Cuối cùng, cú đánh đầu của Việt Anh đưa bóng đi ra vị trí an toàn với tuyển Việt Nam. report Hoàng Đức tiếp tục sút xa Phút 23: Lần này, Đức thử thách bản thân với cú sút từ khoảng cách gần 30m. Cú vung chân của tiền vệ mang áo số 14 đưa bóng đi căng nhưng đến đúng vị trí thủ môn Indonesia đợi sẵn. report Hoàng Đức dứt điểm Phút 21: Hoàng Đức sút từ khoảng cách gần 25m, đưa bóng đập chân cầu thủ Indonesia đi ra ngoài. report Indonesia bắt đầu vội vàng Phút 19: Đội chủ nhà choáng váng sau khi nhận 2 bàn thua. Indonesia bắt đầu dùng các đường bóng dài để rút ngắn thời gian triển khai tấn công. goal VÀO!!! Hai Long nâng tỷ số 2-0 Phút 15: Pha phản công tuyệt vời mang về bàn thắng thứ 2 cho tuyển Việt Nam. Từ sân nhà, tuyển Việt Nam thực hiện đường chuyền chuyển trạng thái cho Hai Long thoát xuống. Long cầm bóng, dắt vài nhịp trước khi dứt điểm vào góc gần khung thành Indonesia. report Cú sút đầu tiên của Michell Baker Phút 12: Tiền đạo cao 1,96m tì đè và dứt điểm, chưa đủ hiểm để đánh bại Patrik Lê Giang. report Sóng gió ở vùng cấm tuyển Việt Nam Phút 11: Thom Haye cầm bóng, rê bóng và khuấy đảo vòng cấm tuyển Việt Nam. Khi Haye thực hiện đường chuyền, Việt Anh kịp đánh đầu cản phá. report Thành Chung giải nguy Phút 9: Indonesia tấn công thoáng bên cánh phải. Hậu vệ đối phương tạt bóng vào nhưng Thành Chung đứng đúng vị trí để cản phá. goal VÀO!!! Tuyển Việt Nam mở tỷ số 1-0 Phút 6: Văn Vĩ dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Trước đó, Hai Long là người chuyền cho Văn Vĩ thoát xuống. Pha xâm nhập vào hành lang trong của hậu vệ thuộc biên chế CLB Nam Định đã xé toang hàng thủ Indonesia. report Thom Haye nằm sân đau đớn Phút 3: Haye va chạm với Xuân Mạnh và nằm sân. Tiền vệ trụ cột của Indonesia tạm rời sân để được bác sĩ chăm sóc. report Tuyển Việt Nam pressing quyết liệt Phút 3: Indonesia cầm bóng chủ động trong 3 phút đầu trận. Các cầu thủ Việt Nam tổ chức pressing đến tận vòng cấm Indonesia để gây áp lực cho đối thủ. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Khán giả Việt Nam cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Một nhóm khán giả Việt Nam có mặt tại sân Pakansari để cổ vũ cho các "Chiến binh sao vàng". Đây là nguồn động lực tinh thần quan trọng để thầy trò HLV Kim vượt ải Indonesia thành công. Ảnh: Hữu Phạm. photo Các tuyển thủ Việt Nam khởi động, sẵn sàng cho đại chiến Ảnh: Hữu Phạm report Thống kê đối đầu Indonesia vs Việt Nam Tính đến trước cuộc chạm trán tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, hai đội tuyển đụng độ 31 trận trên mọi đấu trường. Cán cân thành tích tạm thời nghiêng nhẹ về phía đội bóng xứ vạn đảo với 11 chiến thắng, trong khi các "Chiến binh Sao vàng" có 9 lần ca khúc khải hoàn, xen giữa là 11 trận có tỷ số hòa. Sự giằng co nghẹt thở còn thể hiện qua hiệu số bàn thắng bại khi Indonesia ghi 36 bàn, chỉ nhỉnh hơn Việt Nam đúng một pha lập công trong các trận gặp nhau. Riêng tại sân chơi ASEAN Cup, số liệu thống kê giữa hai đội là sự cân bằng tuyệt đối. Sau 13 trận chạm trán trong lịch sử giải đấu, mỗi đội bỏ túi 3 chiến thắng và hòa 7 trận. Ở lần đụng độ gần nhất vào cuối năm 2024, pha lập công của Nguyễn Quang Hải giúp đoàn quân áo đỏ giành chiến thắng tối thiểu 1-0. report Đội hình xuất phát Indonesia Tiền đạo cao 1,96m Mitchell Baker đá chính từ đầu. Tiếp đó là Thom Haye. Baker và Haye là 2 vị trí chủ chốt của Indonesia, khiến thầy trò HLV Kim phải lưu tâm đặc biệt. report Loạt điều chỉnh của HLV Kim cho trận quyết đấu Indonesia Bên cạnh Xuân Son và Hoàng Hên, Quang Hải và Văn Hậu cũng được HLV Kim cất lên ghế dự bị. Tài Lộc, Hai Long, Việt Anh và Thành Long là những quân bài chiến lược được HLV Kim tung vào sân từ đầu. Với Việt Anh, tuyển Việt Nam có thêm phương án để chống bóng bổng. Thành Long sẽ đá vị trí tiền vệ mỏ neo, tăng cường chất thép cho tuyến giữa của chúng ta. Tài Lộc và Hai Long là 2 nhân tố phù hợp cho thế trận phòng ngự phản công. Ở diễn biến khác, HLV Kim vẫn đặt niềm tin vào Đình Bắc. Những gì ông Kim tung ra trong đội hình chính thức đã làm đảo lộn mọi tự đoán từ CĐV và giới chuyên môn. report Đội hình xuất phát tuyển Việt Nam HLV Kim cất cả Xuân Son và Hoàng Hên lên ghế dự bị. Đình Bắc và Tài Lộc được chọn đá chính từ đầu. Đây là điều chỉnh bất ngờ của HLV Kim cho trận đại chiến Indonesia.

Tại bảng A, ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 3 với 4 điểm sau 2 trận. Trong khi đó, Singapore tạm dẫn đầu với 7 điểm (3 trận) và Indonesia xếp thứ hai với 6 điểm (2 trận). Để tự quyết tấm vé đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt buộc phải chiến thắng trước Indonesia. Nếu hòa hoặc thất bại, tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ rất cao bị loại ngay từ vòng bảng.

Trận hòa tiếc nuối trước Singapore đã bộc lộ những điểm yếu ở khâu dứt điểm và sự mất tập trung nơi hàng thủ. Cuộc đụng độ với Indonesia chính là lúc đẳng cấp của nhà đương kim vô địch cần phải lên tiếng. HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ có những điều chỉnh lớn về nhân sự: bộ ba nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc có thể lần đầu tiên đá chính cùng nhau trên hàng công; Lê Phạm Thành Long có thể được xếp đá mỏ neo ở tuyến giữa để gia tăng chất thép; trong khi Bùi Hoàng Việt Anh khả năng cao sẽ thế chỗ Thành Chung nhằm hỗ trợ chống bóng bổng.

Ở bên kia chiến tuyến, Indonesia thể hiện phong độ ấn tượng sau hai chiến thắng áp đảo trước Campuchia và Timor Leste. Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu lực lượng nhập tịch chất lượng, nổi bật là tiền đạo Mitchell Baker (cao 1m96, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 pha lập công) và tiền vệ cầm nhịp Thom Haye.

Về lịch sử đối đầu, hai đội tỏ ra rất duyên nợ khi đã đụng độ 31 lần: Indonesia thắng 11, Việt Nam thắng 9 và hòa 11. Riêng tại đấu trường ASEAN Cup, thành tích là cân bằng tuyệt đối khi mỗi đội thắng 3 và hòa 7. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi 4 trận liên tiếp giữ sạch lưới trước đối thủ này tại giải đấu.