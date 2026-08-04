Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HLV John Herdman: 'Tuyển Việt Nam trừng phạt mọi sai lầm của Indonesia'

Trọng Đạt

TPO - HLV John Herdman thừa nhận Indonesia đã không tận dụng được những cơ hội tạo ra trong hiệp một và phải trả giá trước sự kỷ luật, hiệu quả của đội tuyển Việt Nam. Thất bại 0-3 trên sân nhà khiến Garuda mất ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026 vào tay chính đối thủ.

1-652.jpg

Phát biểu trong họp báo, HLV John Herdman không giấu được sự thất vọng sau khi Indonesia nhận thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Canada đồng thời dành những lời khen cho màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

"Chúc mừng đội tuyển Việt Nam vì chiến thắng này. Đây là một trận đấu vô cùng khắc nghiệt và căng thẳng đúng như chúng tôi dự đoán từ trước. Các cầu thủ của tôi đã nhập cuộc tốt, nỗ lực kiểm soát thế trận và tạo ra một số cơ hội rõ ràng trong hiệp một. Tuy nhiên, việc không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng đã khiến chúng tôi phải trả giá đắt", HLV Herdman chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Canada, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhờ khả năng phòng ngự chặt chẽ và tận dụng cơ hội hiệu quả.

"Đội tuyển Việt Nam đã tổ chức phòng ngự rất kỷ luật, thi đấu kiên cường và biết cách trừng phạt sai lầm của chúng tôi. Họ tận dụng thời cơ cực kỳ hiệu quả. Sau khi nhận bàn thua, chúng tôi buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Việt Nam đã chơi quá tập trung và hóa giải thành công các đợt lên bóng của chúng tôi", ông nói.

Dù thất bại nặng nề, HLV Herdman khẳng định Indonesia sẽ không từ bỏ cuộc đua giành vé vào bán kết.

"Thất bại này là một kết quả thất vọng đối với cá nhân tôi và toàn đội. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về trận thua này. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa kết thúc và chúng tôi không được phép đầu hàng. Toàn đội cần nhanh chóng gác lại thất bại, phân tích kỹ lưỡng những điểm chưa tốt để cải thiện. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho các trận đấu tiếp theo nhằm giành lấy những điểm số cần thiết", HLV trưởng Indonesia nhấn mạnh.

Với thất bại 0-3, Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 6 điểm sau ba lượt trận. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm, bằng Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +3).

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trọng Đạt
#HLV Herdman #Tuyển Việt Nam #Indonesia #ASEAN Cup #bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe