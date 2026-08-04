HLV John Herdman: 'Tuyển Việt Nam trừng phạt mọi sai lầm của Indonesia'

TPO - HLV John Herdman thừa nhận Indonesia đã không tận dụng được những cơ hội tạo ra trong hiệp một và phải trả giá trước sự kỷ luật, hiệu quả của đội tuyển Việt Nam. Thất bại 0-3 trên sân nhà khiến Garuda mất ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026 vào tay chính đối thủ.

Phát biểu trong họp báo, HLV John Herdman không giấu được sự thất vọng sau khi Indonesia nhận thất bại 0-3 trước đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Canada đồng thời dành những lời khen cho màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

"Chúc mừng đội tuyển Việt Nam vì chiến thắng này. Đây là một trận đấu vô cùng khắc nghiệt và căng thẳng đúng như chúng tôi dự đoán từ trước. Các cầu thủ của tôi đã nhập cuộc tốt, nỗ lực kiểm soát thế trận và tạo ra một số cơ hội rõ ràng trong hiệp một. Tuy nhiên, việc không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng đã khiến chúng tôi phải trả giá đắt", HLV Herdman chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Canada, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhờ khả năng phòng ngự chặt chẽ và tận dụng cơ hội hiệu quả.

"Đội tuyển Việt Nam đã tổ chức phòng ngự rất kỷ luật, thi đấu kiên cường và biết cách trừng phạt sai lầm của chúng tôi. Họ tận dụng thời cơ cực kỳ hiệu quả. Sau khi nhận bàn thua, chúng tôi buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Việt Nam đã chơi quá tập trung và hóa giải thành công các đợt lên bóng của chúng tôi", ông nói.

Dù thất bại nặng nề, HLV Herdman khẳng định Indonesia sẽ không từ bỏ cuộc đua giành vé vào bán kết.

"Thất bại này là một kết quả thất vọng đối với cá nhân tôi và toàn đội. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về trận thua này. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa kết thúc và chúng tôi không được phép đầu hàng. Toàn đội cần nhanh chóng gác lại thất bại, phân tích kỹ lưỡng những điểm chưa tốt để cải thiện. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho các trận đấu tiếp theo nhằm giành lấy những điểm số cần thiết", HLV trưởng Indonesia nhấn mạnh.

Với thất bại 0-3, Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 6 điểm sau ba lượt trận. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 7 điểm, bằng Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +3).