Đội tuyển Việt Nam được thưởng 2 tỷ đồng sau chiến thắng trước Indonesia

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận được nguồn động viên tinh thần sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia tối 3/8.

Tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia ngay tại sân Pakansari (ảnh Hữu Phạm)

Văn Vĩ, Hai Long và Nguyễn Xuân Son là 3 cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng 3-0 trước Indonesia đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A với 7 điểm, ngang bằng điểm số Singapore nhưng hơn chỉ số phụ.

Cánh cửa vào bán kết mở toang với thầy trò HLV Kim Sang-sik bởi ở lượt cuối, đối thủ của đội tuyển Việt Nam chỉ là Campuchia. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam giành vé với vị trí nhất bảng A rất lớn.

Được biết trước trận đấu với Indonesia của đội tuyển Việt Nam, ông Nguyễn Đức Thụy-Phó chủ tịch Thường trực Sacombank đã gọi điện chia sẻ với HLV Kim Sang-sik đồng thời quyết định thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam nếu đánh bại Indonesia.

Như vậy với chiến thắng 3-0 trên sân Pakansari, đội tuyển Việt Nam sẽ được nhận thưởng 2 tỷ đồng từ bầu Thụy. Trước đó tại ASEAN Cup 2024, ông Thụy cũng thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau trận chung kết lượt đi với Thái Lan và 3 tỷ đồng cho chiến thắng ở trận lượt về.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào ngày hôm nay 4/8 để chuẩn bị cho lượt trận cuối với Campuchia. Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết một số trường hợp đau nhẹ của các cầu thủ do va chạm với Indonesia không đáng ngại.