HLV Kim Sang-sik muốn 'chia tay' áo sơ mi trắng sau đại thắng Indonesia

TPO - Sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia ngay trên sân Pakansari, HLV Kim Sang-sik tuyên bố sẽ "bỏ toàn bộ áo sơ mi trắng". Chia sẻ hóm hỉnh của chiến lược gia người Hàn Quốc nhanh chóng trở thành điểm nhấn bên cạnh màn trình diễn thuyết phục của tuyển Việt Nam.

Đánh bại Indonesia 3-0 ngay trên sân Pakansari ở lượt bốn bảng A ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời khẳng định chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội trong điều kiện thi đấu đầy thử thách.

"Dù đây là một trận đấu trên sân khách rất khó khăn, các cầu thủ đã nỗ lực hết sức và thể hiện phong độ tốt. Chúng tôi đã giành trọn 3 điểm và điều đó khiến tôi vô cùng hài lòng", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ trong họp báo sau trận.

Nhà cầm quân 49 tuổi cho rằng trận hòa đáng tiếc trước Singapore đã trở thành động lực để các tuyển thủ Việt Nam thể hiện bộ mặt tích cực hơn trước Indonesia.

"Sau trận hoà Singapore, các cầu thủ đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin và thể hiện màn trình diễn tốt hơn ở trận đấu này. Tôi muốn khen ngợi tinh thần vượt khó của toàn đội. Thời gian hồi phục rất ngắn, các cầu thủ đều mệt mỏi nhưng vẫn thi đấu gắn kết", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò, đồng thời đánh giá cao những cầu thủ được trao cơ hội, đặc biệt là Nguyễn Hai Long và Trương Tiến Anh.

"Hôm nay, Hai Long đã có bàn thắng và kiến tạo. Tiến Anh cũng rất tốt, di chuyển và bao quát rất rộng trên khắp mặt sân. Cậu ấy thi đấu năng nổ, đóng góp tích cực vào lối chơi chung. Việc thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công đã tạo ra khoảng trống phía sau, giúp đội tuyển khai thác hiệu quả và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm".

Không khí buổi họp báo trở nên thoải mái hơn khi HLV Kim Sang-sik hóm hỉnh nhắc đến "vận đen" với những chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc.

"Tôi nghĩ chắc mình phải bỏ hết mấy chiếc áo sơ mi trắng này đi mất. Tôi sẽ nhắn vợ bỏ toàn bộ số áo trắng này thôi", ông cười.

HLV Kim Sang-sik cũng dành lời cảm ơn tới các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam đã luôn sát cánh cùng đội tuyển.

"Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các cầu thủ vì sự cống hiến hết mình của họ. Dù thi đấu trên sân khách, chúng tôi vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ rất nhiều CĐV Việt Nam trên khán đài. Tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ ở quê nhà đã luôn theo dõi và ủng hộ đội tuyển. Trận đấu hôm nay đã kết thúc nhưng phía trước vẫn còn nhiều mục tiêu. Toàn đội sẽ nhanh chóng hồi phục để hướng tới những thử thách tiếp theo", ông nói.

Trong khi đó, cầu thủ xuất sắc nhất trận Nguyễn Văn Vĩ cho biết chiến thắng là kết quả từ việc toàn đội tuân thủ nghiêm đấu pháp của ban huấn luyện: "Hôm nay, toàn đội đã thực hiện tốt chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng giành chiến thắng".

Chiến thắng 3-0 giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau ba trận. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có cùng điểm số với Singapore nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +3), trong khi Indonesia rơi xuống vị trí thứ ba với 6 điểm.