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Cục diện bảng A: Tuyển Việt Nam 99% đi tiếp, Indonesia phải 'sống mái' với Singapore

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Việt Nam đang bỏ túi 7 điểm và cùng chia sẻ ngôi đầu bảng A với Singapore. Đội chưa chính thức đi tiếp nhưng khả năng Việt Nam bị loại gần như sẽ không thể xảy ra.

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Việt Nam vừa giành chiến thắng quyết định trong trận đấu với Indonesia. Như vậy, đội tuyển của Xuân Son đã vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm. Đội giành 2 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Indonesia có 2 chiến thắng và thua 1, xếp thứ 3.

Vị trí của Indonesia hiện tại là khá bấp bênh khi trận cuối, họ phải làm khách tại Singapore. Nhiệm vụ của đội tuyển xứ vạn đảo là phải thắng thì mới chắc chắn giành vé vào bán kết. Với Việt Nam, đội sẽ đứng trước các khả năng sau:

Đánh bại Campuchia ở lượt trận cuối

Đây là kịch bản thuận lợi và trọn vẹn nhất đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik. Nếu giành chiến thắng trước Những chiến binh Angkor ở cuộc so tài cuối cùng tại Mỹ Đình, tuyển Việt Nam coi như khép lại vòng bảng với vị trí số một. Dù Singapore có đánh bại Indonesia để cùng đạt cột mốc 10 điểm, "Những chú sư tử" cũng rất khó san lấp khoảng cách vượt trội về hiệu số bàn thắng bại hiện tại (+10 của Việt Nam so với +3 của Singapore).

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Indonesia sẽ phải thắng trận cuối thì mới chắc chắn bước tiếp

Hòa Campuchia

Trong trường hợp chia điểm với Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 8 điểm. Ngôi đầu bảng vẫn thuộc về Việt Nam nếu cuộc đại chiến giữa Singapore và Indonesia bất phân thắng bại. Lúc đó, Việt Nam và Singapore có cùng 8 điểm nhưng đội bóng áo đỏ xếp trên nhờ ưu thế lớn về hiệu số phụ (+10 so với +3 của Singapore). Việt Nam sẽ đi tiếp với vị trí thứ 2 một khi cặp Singapore vs Indonesia phân định thắng bại.

Thua Campuchia

Dù khả năng này gần như chắc chắn không xảy ra nhưng về lý thuyết thì nó vẫn hoàn toàn có thể tính đến. Tuy nhiên, ngay cả điều động trời đó xuất hiện thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn cửa đi tiếp. Khi đó, nhà đương kim vô địch khép lại vòng bảng với 7 điểm. Đội vẫn đi tiếp nếu như Singapore thắng hoặc hòa trước Indonesia.

Còn trong trường hợp Indonesia đả bại Singapore, tuyển Việt Nam chỉ bị loại nếu như thua Campuchia với cách biệt… 8 bàn trở lên - một kết quả không tưởng. Do vậy ở thời điểm này, có thể khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có thể nghĩ đến vòng bán kết.

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Đặng Lai
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