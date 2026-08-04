Tử huyệt góc gần của Nadeo và nỗi nhớ những thủ môn ‘xịn’ của đội tuyển Indonesia

TPO - Thủ thành Nadeo Argawinata từ lâu đã nổi tiếng vì gương mặt điển trai như Kepa Arrizabalaga. Và giống như thủ môn thất sủng người Tây Ban Nha, Nadeo cũng thường xuyên bị nghi ngờ với những pha xử lý thiếu an toàn. Sau trận thua Việt Nam 0-3 ở ASEAN Cup 2026, anh đã bị tờ Bola gọi là “tội đồ cột gần”.

Màn thể hiện của Nadeo Argawinata tại ASEAN Cup 2026 đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận xứ vạn đảo sau khi anh phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần chỉ qua 2 trận bắt chính cho đội tuyển Indonesia. Điều đáng nói không chỉ nằm ở số bàn thua, mà nằm ở kịch bản lặp đi lặp lại một cách ngớ ngẩn: sự bất lực của Nadeo trước các pha dứt điểm hướng về phía góc gần hay cột gần.

Khả năng khép góc bị miêu tả là “kém cỏi”, chọn vị trí thiếu hợp lý và tâm lý "bắt bài" vội vàng đã biến khu vực góc gần thành một tử huyệt chí mạng của thủ thành 29 tuổi. Nhìn lại 3 trong tổng số 4 bàn thua của Nadeo qua hai trận đấu gặp Campuchia và Việt Nam, người ta thấy rõ một cách thất bại giống nhau.

Pha Nadeo ra lỡ trớn, nhận bàn thua lãng nhách trước Campuchia

Trận mở màn gặp Campuchia vào ngày 27/7, từ một tình huống tạt bóng tưởng chừng không quá nguy hiểm của Chea Sokmeng, Nadeo đã phán đoán sai hoàn toàn quỹ đạo bay của trái bóng, để bóng đi thẳng vào góc gần và chịu bàn thua lãng nhách. Sai lầm này may mắn không để lại hậu quả nghiêm trọng khi hàng công chơi bùng nổ để giúp Indonesia thắng 5-1. Nhưng sau trận, Nadeo đã bị truyền thông xứ vạn đảo miêu tả là “nốt trầm” duy nhất trong chiến thắng của đội nhà.

Và cái giá phải trả đã trở nên đắt hơn rất nhiều ở cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 3/8. Ngay phút thứ 6, Văn Vĩ tung cú dứt điểm bất ngờ; Nadeo khi đó lại chủ động đổ người về góc xa vì đoán bóng sẽ đi theo hướng đó. Tiếc rằng trái bóng lại đi thẳng vào góc gần làm anh hoàn toàn bị lừa.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 9 phút sau, Hai Long tận dụng pha phản công nhanh để một lần nữa hạ gục Nadeo bằng cú sút hướng về góc gần. Cú đá đi nhẹ nhưng vì pha đổ người sai của Nadeo nên mành lưới Garuda vẫn rung lên. 2 bàn thua chớp nhoáng theo cùng một kịch bản đã khiến Indonesia bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp 1, đặt đội nhà vào thế bám đuổi cực kỳ gian nan.

Pha đổ người sai của Nadeo trong bàn thua đầu tiên

Việc liên tục để đối phương khai thác cùng một khoảng trống khiến sự kiên nhẫn của HLV John Herdman đang chạm giới hạn, nhất là khi ông từng cất Nadeo trên ghế dự bị ở trận gặp Timor Leste để trao cơ hội cho Cahya Supriadi. Nếu không thể cải thiện ngay điểm yếu góc gần này, ngày Nadeo bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát có lẽ không còn xa.

Chứng kiến sự lúng túng và chuỗi sai lầm ngớ ngẩn của Nadeo trong khung gỗ, người hâm mộ cũng như giới chuyên môn Indonesia lại càng không thể ngăn bản thân nhớ về những ngôi sao gác đền đẳng cấp châu Âu như Maarten Paes hay Emil Audero. Sự chênh lệch quá lớn về tư duy chiến thuật, phản xạ và nền tảng kỹ thuật cơ bản giữa một thủ môn nội binh như Nadeo với những "người nhện" mang tầm đẳng cấp quốc tế chưa bao giờ hiện hữu rõ nét đến thế.

Một thủ môn được đào tạo bài bản tại các môi trường đỉnh cao như Hà Lan hay Italia như Paes hay Audero sẽ luôn biết cách làm chủ không gian, khép góc triệt để và giữ trọng tâm chuẩn xác trước khi đối phương ra chân. Nếu người đứng trong khung gỗ của Indonesia ở các trận đấu vừa qua là một Maarten Paes với chiều cao ấn tượng cùng phản xạ xuất thần, hay một Emil Audero với đôi chân và sải tay dài, có lẽ kịch bản sẽ khác.

Maarten Paes vẫn là lựa chọn chất lượng hơn Nadeo rất nhiều

Họ sẽ không dễ dàng đổ người sai hướng để rồi bị đánh bại như Nadeo. Thực ra, với số cơ hội nhiều như thế, có lẽ các thủ môn này không thể ngăn Việt Nam ghi bàn nhưng chí ít là họ có thể giúp đội nhà không thua đậm như Nadeo.

Nhìn sang Patrik Lê Giang bên phía tuyển Việt Nam, Nadeo lại càng thua kém. Lê Giang có mặt trong mọi tình huống nóng, đổ người cản phá ở mọi góc dứt điểm. Hiện tại, thủ môn của tuyển Việt Nam vẫn duy trì tỷ lệ cứu thua thành công ở con số 100% thì Nadeo chỉ là 43% (thua 4 bàn sau tổng cộng 7 cú sút trúng đích qua 2 trận gặp Campuchia và Việt Nam).

Nỗi nhớ Paes và Audero với tuyển Indonesia lúc này không chỉ đơn thuần là sự tiếc nuối những cái tên lớn, mà là niềm khao khát về một sự an toàn và bản lĩnh nơi hàng thủ. Đó là điều mà Nadeo Argawinata hay bất cứ thủ môn nội địa nào hoàn toàn chưa thể mang lại cho bóng đá xứ Vạn đảo.

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