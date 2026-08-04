Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

CĐV Đông Nam Á đánh giá thất bại nặng nề của Indonesia trước Việt Nam

Trọng Đạt

TPO - Thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước tuyển Việt Nam khiến Indonesia trở thành tâm điểm bàn tán của người hâm mộ Đông Nam Á. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV mỉa mai màn trình diễn của Garuda, đồng thời chỉ trích các cầu thủ nhập tịch vì không đáp ứng được kỳ vọng.

3.jpg

Tối 4/8 trên sân Pakansari (Bogor), đội tuyển Indonesia nhận thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam ở lượt trận quan trọng của bảng A ASEAN Cup 2026. Kết quả này khiến thầy trò HLV John Herdman gặp bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Đây cũng là thất bại đầu tiên của Indonesia tại vòng bảng, sau hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Timor-Leste. Ngược lại, tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm ngay trên sân khách, qua đó rộng cửa cạnh tranh ngôi đầu bảng và tấm vé vào vòng bán kết.

Sau trận đấu, mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận từ người hâm mộ các quốc gia Đông Nam Á về màn trình diễn của Indonesia. Không ít ý kiến cho rằng đội chủ nhà gây thất vọng dù sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch.

2.jpg

Trên trang VIVA của Indonesia, một CĐV Việt Nam có tên Tommy Nguyen bình luận: "Đất nước 300 triệu dân, có tới 22 cầu thủ Hà Lan mà vẫn thua đội hình dự bị của Việt Nam 0-3. Bóng đá Indonesia thực sự không phát triển, trận đấu quá dễ dàng".

Trong khi đó, tài khoản Zizan Hasnizan (Malaysia) viết: "Còn tệ hơn cả Malaysia. Singapore cũng từng hòa Việt Nam 0-0".

Một người hâm mộ Thái Lan có tên Van Lian nhận xét: "Đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu rất thông minh".

Thất bại nặng nề 0-3 trước tuyển Việt Nam khiến Indonesia rơi vào thế buộc phải đánh bại Singapore ở lượt trận cuối nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026.

1.jpg
Trọng Đạt
#Indonesia #Việt Nam #ASEAN Cup #bóng đá #thất bại #CĐV #đội tuyển

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe