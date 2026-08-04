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Thể thao

Thua đội tuyển Việt Nam 0-3, ngôi sao nhập tịch Indonesia gây xôn xao vì thái độ cay cú

Đặng Lai

TPO - Thất bại ê chề 0-3 trước đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà Pakansari tại ASEAN Cup 2026 không chỉ giội gáo nước lạnh vào người hâm mộ bóng đá Indonesia mà còn khiến không ít ngôi sao của họ mất bình tĩnh. Đáng chú ý nhất là trung vệ nhập tịch gốc Hà Lan, Justin Hubner.

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Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Hubner đã liên tục thực hiện hàng loạt động thái thể hiện sự cay đắng và tìm cách mỉa mai chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trên mạng xã hội.

Trên trang Instagram cá nhân, trung vệ này liên tục chia sẻ lại những hình ảnh va chạm nảy lửa với cầu thủ Việt Nam trong quá khứ kèm dòng trạng thái đầy khiêu khích: "Họ đã quên những gì chúng tôi từng làm với họ ở vòng loại World Cup rồi". Anh cố tình đào lại ký ức về các trận thắng của Indonesia trước Việt Nam vào năm 2024 để "chữa cháy" cho thất bại hiện tại của đội nhà.

Chưa dừng lại ở đó, Justin Hubner còn tìm đến bài tổng hợp trận đấu trên trang thể thao Seasia Goal, để lại bình luận mang ý coi thường chiến thắng của Việt Nam: "Ở một giải đấu không thuộc hệ thống chính thức của FIFA thì họ làm tốt lắm. Chúc mừng nhé, chúng tôi sẽ tái đấu và đánh bại Việt Nam ở những giải đấu chính thức".

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Phản ứng trên trang cá nhân của Hubner

Màn "ăn mày quá khứ" cùng thái độ phủ nhận giá trị ASEAN Cup của Hubner nhanh chóng hứng chịu "bão" phản ứng từ cộng đồng mạng. Nhiều cổ động viên cho rằng phản ứng thiếu kiềm chế của cầu thủ gốc Hà Lan chỉ càng làm bộc lộ sự bất lực và thái độ "kém sang" khi phải chứng kiến đội nhà gục ngã tâm phục khẩu phục trên sân cỏ.

Những gì vừa thể hiện cho thấy Hubner nóng nảy và cay cú. Thực tế là trong màu áo CLB chủ quản Sittard, anh là “vua thẻ” ở mùa giải 2025/26 với 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Ở trận giao hữu tiền mùa giải với Metz, cầu thủ 22 tuổi này là một trong những nhân vật tham gia xô xát tích cực nhất trên sân, dẫn tới sự cố trọng tài bị chấn động não. Trung vệ gốc Hà Lan có tên trong danh sách tham dự ASEAN Cup 2026 nhưng không được sử dụng cho CLB không nhả người.

FIFA ASEAN Cup 2026 mới là sự kiện mà Hubner hay những ngôi sao châu Âu của Indonesia như Jay Idzes, Kevin Dijks… tham dự. Tuy nhiên ở giải đấu đó, họ không chung bảng Việt Nam. Indonesia nằm tại bảng đấu với Ấn Độ, Malaysia và Singapore trong khi Việt Nam ở bảng đối diện (cùng Pakistan, Thái Lan và Philippines).

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Đặng Lai
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