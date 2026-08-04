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Thể thao

ESPN ca ngợi tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik: Việt Nam đã khiến Indonesia choáng váng

Đặng Lai

TPO - Trang thể thao uy tín hàng đầu ESPN đã đăng bài bình luận chuyên sâu với tựa đề "Indonesia ngỡ ngàng trong ngày Việt Nam trở lại đường đua vô địch”. Trong bài viết, đội ngũ chuyên gia ESPN dành thời lượng lớn để mổ xẻ và ngợi khen tài thao lược, đặc biệt là khả năng xoay tua nhân sự cùng những quyết định chiến thuật mang tính bước ngoặt của HLV Kim Sang-sik.

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Dũng cảm làm mới đội hình sau bước lùi

Sau kết quả hòa không bàn thắng bế tắc trước Singapore ở lượt trận thứ hai, sức ép đè lên vai HLV Kim Sang-sik là không hề nhỏ. Tuy nhiên, theo đánh giá của ESPN, chính trong nghịch cảnh, bản lĩnh của một "bậc thầy chiến thuật" mới được bộc lộ rõ nét. Điểm sáng lớn nhất trong chiến thắng trước Indonesia đến từ việc nhà cầm quân người Hàn Quốc không hề bảo thủ. Thay vì giữ nguyên bộ khung cũ, ông đã mạnh dạn thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh nhân sự ở đội hình xuất phát.

ESPN đặc biệt ấn tượng với quyết định gạt bỏ áp lực để trao cơ hội đá chính cho 2 nhân tố như Thành Long hay Hai Long. Sự tin tưởng này đã được đền đáp bằng những khoảnh khắc bùng nổ thực sự. Ngay ở phút thứ 6, Văn Vĩ là người xé toang mành lưới Indonesia bằng một pha dứt điểm chìm hiểm hóc sau đường kiến tạo dọn cỗ của Hoàng Đức.

Động thái đẩy Văn Vĩ lên khai thác khoảng trống ở hành lang biên đã phá vỡ hoàn toàn hệ thống phòng ngự lùi sâu của đội chủ nhà. Không dừng lại ở đó, Hai Long - một quân cờ rực sáng khác của ông Kim - đã tiếp đà thăng hoa để nhân đôi cách biệt ở phút 15 sau khi đón đường chọc khe xé toang hàng thủ Indonesia từ Thành Long.

Tình huống bứt tốc và ra chân quyết đoán của anh cho thấy HLV Kim Sang-sik đã tính toán cực kỳ chuẩn xác khi sử dụng các tiền vệ giàu sức trẻ, có khả năng chuyển trạng thái cực nhanh. "Với lối chơi đẳng cấp được HLV Kim Sang-Sik dàn dựng, Việt Nam đã giành chiến thắng ấn tượng 3-0 , khiến Indonesia hoàn toàn choáng váng", ESPN khẳng định.

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Thành Long đã chơi một trận rất hay

Khả năng đọc trận đấu và xoay chuyển cục diện

Bên cạnh cách chọn nhân sự đá chính, bài viết trên ESPN còn chấm điểm tối đa cho nhãn quan chiến thuật trong thời gian thực của HLV Kim Sang-sik. “Bước sang hiệp hai, khi Indonesia không còn gì để mất và buộc phải đẩy cao khối đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tuyển Việt Nam đã thể hiện sự già dơ đáng kinh ngạc. Thay vì chỉ đạo các học trò co cụm phòng ngự tiêu cực để bảo toàn tỷ số, ông Kim lập tức thay đổi phương án tiếp cận”, ấn phẩm này viết.

Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Xuân Son từ băng ghế dự bị chính là một đòn "hồi mã thương" hoàn hảo. Tận dụng thể hình, sức càn lướt và thể lực sung mãn, Xuân Son liên tục quấy phá, khiến hàng thủ Indonesia không thể dồn toàn lực lên phía trước. Pha lập công ấn định chiến thắng 3-0 của chân sút này chính là kết quả tất yếu từ một pha thay người mang đậm dấu ấn chiến thuật.

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Xuân Son là điểm nhấn chiến thuật của thầy Sik trong hiệp 2

ESPN nhấn mạnh rằng việc tung Xuân Son vào sân đúng thời điểm đối thủ đang "say đòn" tấn công cho thấy khả năng "đọc vị" trận đấu sắc sảo của thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

Bằng nghệ thuật luân phiên nhân sự linh hoạt, không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào, HLV Kim Sang-sik đang biến tuyển Việt Nam thành một khối rubik đầy biến ảo. Nhà cầm quân này không chỉ nối dài chuỗi bất bại lịch sử lên con số 21 mà còn chứng minh rằng, dưới bàn tay của ông, đội tuyển đã thực sự mài sắc những vũ khí lợi hại nhất để sẵn sàng chinh phục đỉnh cao ASEAN Cup 2026.

Khép lại bài viết, ESPN khẳng định chiến thắng 3-0 không chỉ là 3 điểm bản lề giúp tuyển Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng A, mà còn là lời thách thức đanh thép gửi tới các đối thủ trong khu vực. “Chỉ vài ngày trước, tưởng chừng như hành trình bảo vệ chức vô địch của Việt Nam sẽ rơi vào trạng thái gian nan thì giờ đây, họ đã trở lại mạnh mẽ và một lần nữa thể hiện mình là đội bóng khó bị đánh bại”, ESPN viết.

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Đặng Lai
#Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #Singapore #Thái Lan #Indonesia #Myanmar #Lào #Campuchia #Kim Sang-sik #Xuân Son #Quang Hải #Hoàng Đức #Hoàng Hên

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