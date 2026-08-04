Chủ tịch LĐBĐ Indonesia: Phải thừa nhận sức mạnh của Việt Nam, họ đã 3 lần vô địch Đông Nam Á đấy

TPO - Sau trận thua đậm 0-3 của Indonesia trước đội tuyển Việt Nam ngay tại sân Pakansari ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia, Erick Thohir đã lên tiếng kêu gọi sự kiên nhẫn. Một mặt ông khẳng định sức mạnh của tuyển Việt Nam, mặt khác ông tin rằng đội tuyển của John Herdman mới chỉ ở giai đoạn xây dựng.

Tối 3/8, Indonesia đã thua trận đậm nhất trên sân nhà trước Việt Nam. Thất bại này khiến Indonesia rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 6 điểm và đối mặt với nguy cơ trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Đây là thất bại đầu tiên của tuyển Indonesia dưới thời HLV John Herdman. Tại AFF/ASEAN Cup thì 5 năm rồi Indonesia mới thua đậm như thế. Dù vậy, ông Erick Thohir khẳng định niềm tin dành cho chiến lược gia người Anh vẫn không hề suy giảm. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhấn mạnh việc xây dựng một đội tuyển cạnh tranh là một lộ trình dài hạn, không thể đánh giá vội vàng chỉ sau một thất bại.

Erick Thohir phát biểu: "Tôi vẫn rất tin tưởng John Herdman trong việc từng bước xây dựng một đội tuyển quốc gia mạnh mẽ và có sức cạnh tranh. Tầm nhìn của chúng ta rất rõ ràng, không chỉ dừng lại ở khu vực Đông Nam Á mà còn vươn ra cạnh tranh ở cấp độ châu Á và thậm chí là thế giới. Quá trình này đòi hỏi phải có thời gian và sự kiên nhẫn".

Bên cạnh đó, người đứng đầu PSSI cũng thẳng thắn thừa nhận sức mạnh vượt trội của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ông cho rằng đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc chính là chìa khóa giúp Việt Nam áp đảo trên sân. "Chúng ta phải thừa nhận rằng Việt Nam là một đội bóng rất mạnh và có lịch sử dày dặn. Họ là đội đã 3 lần vô địch Đông Nam Á đấy", ông Erick chia sẻ.

Mặc dù trận thua dội gáo nước lạnh vào hy vọng của người hâm mộ, song chủ tịch PSSI vẫn thể hiện sự lạc quan về tấm vé đi tiếp của đại diện xứ vạn đảo. Ông tin rằng cơ hội vẫn còn nguyên nếu toàn đội nhanh chóng xốc lại tinh thần cho trận đấu quyết định gặp Singapore ở lượt cuối, nơi mà Indonesia phải thắng thì mới tự định đoạt tấm vé đi tiếp.

"Tôi tin rằng cơ hội vẫn còn vì đây là một giải đấu khác biệt. Hy vọng rằng khi đối đầu với Singapore tới đây, chúng ta có thể đứng dậy và vươn lên", người đứng đầu bóng đá xứ vạn đảo tuyên bố.