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Thể thao

Lượt 10 giải nữ VĐQG: TP.HCM I gia tăng cách biệt ngôi đầu

PV

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Nội I ở trận cầu tâm điểm lượt 10 đã giúp TP.HCM I nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng, tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua tới ngôi vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Trên sân nhà, TP.HCM I tiếp đón Hà Nội I trong cuộc đối đầu được xem là then chốt của mùa giải. Với lợi thế về điểm số, đại diện phía Nam chủ động triển khai lối chơi chắc chắn, trong khi Hà Nội I cũng nhập cuộc thận trọng, duy trì đội hình hợp lý và không để lộ nhiều khoảng trống. Hiệp 1 diễn ra với thế trận chặt chẽ khi cả hai đội đều không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp 2. Phút 51, Trần Thị Thu Thảo dứt điểm chính xác mở tỷ số cho TP.HCM I. Bàn thắng giúp đội chủ nhà thi đấu hưng phấn hơn, trong khi Hà Nội I buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tận dụng những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương, K’Thủa lần lượt lập công ở các phút 63 và 78, ấn định chiến thắng 3-0 cho TP.HCM I.

Với kết quả này, TP.HCM I tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng và tạo khoảng cách 6 điểm so với chính Hà Nội I.

Ở trận đấu khác, Hà Nội II và TP.HCM II đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Hai bàn thắng của Linh Trang và Hoàng Hà giúp Hà Nội II dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, TP.HCM II không bỏ cuộc khi Trà Mi rút ngắn tỷ số trước khi Như Ý ghi bàn ở phút bù giờ thứ 8, mang về trận hòa 2-2 đầy kịch tính.

Trong khi đó, trên sân Cửa Ông, Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Than KSVN. Hồng Huế và Y Za Lương lần lượt ghi bàn ở các phút 72 và 77, giúp đội bóng Hà Nam tiếp tục duy trì cuộc bám đuổi trong nhóm dẫn đầu.

Sau lượt trận thứ 10, Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ tạm nghỉ để đội tuyển nữ Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho chiến dịch tham dự ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. Giải đấu dự kiến sẽ trở lại vào đầu tháng 10 với những lượt trận tiếp theo của giai đoạn lượt về.

PV
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