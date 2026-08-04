Khởi tố bác sĩ rởm lừa dối khách hàng hàng trăm triệu đồng

TPO - Không có chuyên môn y tế nhưng Lâm Văn Tướng vẫn ngang nhiên mặc áo bác sĩ để trực tiếp thăm khám, tư vấn về phác đồ liệu trình điều trị để thu lời của các bệnh nhân hàng trăm triệu đồng.

Ngày 4/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lâm Văn Tướng (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó vào ngày 23/7, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Cao Bằng) đã tiến hành đợt kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Việt Nhật CB, có địa chỉ tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.

Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Tướng (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Công an cung cấp.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của cơ sở này như: người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật không có mặt tại cơ sở; khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi được cấp phép; không niêm yết giá dịch vụ theo quy định...

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cũng ghi nhận nhiều đơn thư của người dân phản ánh về chất lượng dịch vụ yếu kém khi đến khám, chữa bệnh tại đây.

Ngay khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm có tính chất hình sự, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã khẩn trương chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu sang Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục xác minh. Quá trình khám xét khẩn cấp phòng khám sau đó đã giúp cơ quan công an thu giữ thêm nhiều tài liệu, đồ vật quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban, từ tháng 12/2025, Lâm Văn Tướng là người trực tiếp đứng ra quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng khám Việt Nhật CB. Để qua mặt cơ quan chức năng và lôi kéo bệnh nhân, đối tượng đã chỉ đạo chạy quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tạo niềm tin.

Để che mắt bệnh nhân, Tướng thuê chứng chỉ hành nghề để hợp thức hóa vỏ bọc pháp lý và tuyển dụng nhân sự hành nghề trái với chuyên môn. Nghiêm trọng hơn, dù bản thân hoàn toàn không có trình độ chuyên môn về y tế, Tướng vẫn khoác áo "bác sĩ" để trực tiếp thăm khám, tư vấn phác đồ liệu trình để điều trị cho khách hàng.

Cơ quan công an thu thập tài liệu, chứng cứ.

Quá trình điều tra, nhiều khách hàng phản ánh chất lượng khám, chữa bệnh không đúng như nội dung quảng cáo, cam kết nhưng phải chi trả chi phí dịch vụ với mức giá rất cao. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan trước pháp luật.