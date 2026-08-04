Khởi tố bác sĩ rởm lừa dối khách hàng hàng trăm triệu đồng

Ngày 4/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thông tin, đơn vị tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lâm Văn Tướng (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ) về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ việc, trước đó vào ngày 23/7, đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Cao Bằng) đã tiến hành đợt kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Việt Nhật CB, có địa chỉ tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng cũng ghi nhận nhiều đơn thư của người dân phản ánh về chất lượng dịch vụ yếu kém khi đến khám, chữa bệnh tại đây.
Ngay khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm có tính chất hình sự, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã khẩn trương chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu sang Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục xác minh.
Kết quả điều tra ban, từ tháng 12/2025, Lâm Văn Tướng là người trực tiếp đứng ra quản lý, điều hành mọi hoạt động của Phòng khám Việt Nhật CB.
Để che mắt bệnh nhân, Tướng thuê chứng chỉ hành nghề để hợp thức hóa vỏ bọc pháp lý và tuyển dụng nhân sự hành nghề trái với chuyên môn.
Quá trình điều tra, nhiều khách hàng phản ánh chất lượng khám, chữa bệnh không đúng như nội dung quảng cáo, cam kết nhưng phải chi trả chi phí dịch vụ với mức giá rất cao. Bước đầu, Cơ quan Công an xác định đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.
Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan trước pháp luật.