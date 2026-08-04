Truy tố nhiều bác sĩ 'hô biến' tội phạm thành bệnh nhân tâm thần

TPO - Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố hơn 60 bị can là bác sĩ của Viện pháp y tâm thần Trung ương, kiểm sát viên, công an, về nhiều tội danh khác nhau.

Ngày 4/8, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 65 bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về các tội “Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc; Tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy”.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, quê Hà Tĩnh, có 7 tiền án, tiền sự) bị truy tố hai tội “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Bị can Lê Văn Đông (SN 1978, quê Thái Bình, chồng Mai Anh, có 13 tiền án, tiền sự) bị truy tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”.

Các bị can Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) và Đặng Thị Hòa (vợ ông Trường) bị cáo buộc “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, còn hàng loạt bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng cán bộ Viện kiểm sát, Công an cũng bị đề nghị truy tố.

Bị can Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh.

Vụ án khởi phát từ 7/6/2025, khi Công an Hà Nội phối hợp với Công an Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Đông có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho một số đối tượng tại khu vực trạm dịch vụ bờ biển Hubway 13, bãi biển Sầm Sơn. Trong nhóm sử dụng ma túy có bị can Trần Quốc An (nhân viên khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương).

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát xác định có 14 cán bộ, nhân viên thuộc Khoa điều trị bắt buộc nam của Viện pháp y tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành 3 (phường Sầm Sơn), cùng khách sạn với vợ chồng Đông và Mai Anh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi chữa bệnh bắt buộc của vợ chồng Mai Anh, cảnh sát thu được ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Mua chuộc bác sỹ bằng tiền và đi du lịch

Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông cùng đồng phạm cố tình giả các triệu chứng lâm sàng như: Tuyệt thực, la hét, tự gây thương tích, không ngủ, đập phá, nói nhảm, ảo tưởng,... để được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm giám định. Từ đó, các bị can được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc để trì hoãn thi hành án, được trừ thời gian chữa bệnh bắt buộc vào thời gian thi hành án phạt tù hoặc tìm cách bỏ trốn để tiếp tục phạm tội.

Điều tra cũng xác định, các bị can còn sử dụng chính phòng chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Bị can Nguyễn Thị Mai Anh cùng nhóm lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương.

Để làm được như vậy, chúng “mua chuộc” bằng cách tổ chức, chi trả kinh phí cho cán bộ, nhân viên thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương, đi nghỉ dưỡng nhiều nơi.

Ngoài ra, Mai Anh còn trực tiếp hối lộ bằng tiền, tài sản cho lãnh đạo của Viện với tổng số hơn 1,3 tỷ đồng.

Cùng với đưa hối lộ, Mai Anh còn nhận tiền của nhiều trường hợp khác (chủ yếu là đối tượng phạm tội) chuyển cho bác sĩ để họ làm sai lệch kết quả giám định, biến người bình thường thành "bệnh nhân tâm thần”. Tổng số tiền Mai Anh môi giới hối lộ hơn 3,8 tỷ đồng, được hưởng lợi gần 3,2 tỷ đồng.

Từ việc tổ chức đi nghỉ dưỡng, môi giới và đưa hối lộ, Mai Anh cùng đồng phạm được lãnh đạo, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương cấp cho “kim bài miễn tội” là giấy chứng nhận tâm thần.

Chính vì vậy, dù nhiều lần bị khởi tố, bắt giam về các tội danh khác nhau nhưng Mai Anh không ăn năn hối cải mà tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.