Đường dây cá độ hơn 1.500 tỷ đồng/tháng trên kênh bóng đá lậu Lương Sơn TV

TPO - Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên hệ thống OK9 - Lương Sơn TV năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố liên quan”; đồng thời khởi tố, bắt giữ 16 bị can để điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây hoạt động dưới tên gọi “Lương Sơn TV”, do đối tượng sử dụng biệt danh FDR OBANK cầm đầu tại Việt Nam, vận hành theo mô hình khép kín gắn với nhà cái trực tuyến OK9.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ.

Thủ đoạn của các đối tượng là phát sóng trực tiếp trái phép các trận bóng đá và sự kiện thể thao có bản quyền nhằm thu hút lượng lớn người xem. Trong quá trình phát sóng, các bình luận viên liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem mở tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược thông qua các đường dẫn được ghim trên website hoặc chia sẻ trên mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu tín hiệu OTT, hoặc tín hiệu vệ tinh từ các giải đấu thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền, sau đó phát miễn phí trên hệ thống Lương Sơn TV với nhiều tên miền khác nhau.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, đây là phương thức phạm tội mới, kết hợp giữa hành vi xâm phạm bản quyền truyền hình với tổ chức đánh bạc trực tuyến, vừa xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền, vừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 6/7, Ban chuyên án đồng loạt triển khai 6 tổ công tác tại nhiều địa phương, triệu tập các đối tượng liên quan và từng bước bóc gỡ toàn bộ phương thức hoạt động của hệ thống OK9 - Lương Sơn TV.

Kết quả điều tra cho thấy đây là đường dây tội phạm công nghệ cao với sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Trước đây, nhóm đặt địa điểm hoạt động tại khu vực Krong Bavet (Campuchia), sau đó chuyển về Việt Nam từ đầu năm 2026.

Đường dây này có số tiền giao dịch lên đến hơn 1.500 tỷ đồng/tháng.

Các thành viên làm việc trực tuyến ở nhiều tỉnh, thành, sử dụng biệt danh khi liên lạc qua các ứng dụng mã hóa; máy chủ đặt ở nước ngoài và liên tục thay đổi tên miền nhằm che giấu dấu vết.

Tiền công được thanh toán bằng đồng tiền số USDT thông qua ví điện tử, trong khi các giao dịch tài chính được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm bị phát hiện, hệ thống có hàng chục nghìn tài khoản cá cược đang hoạt động, với tổng giá trị giao dịch từ hoạt động tổ chức đánh bạc và phát sóng trái phép các sự kiện thể thao ước đạt hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra cũng đang làm rõ dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự đối với việc thu tín hiệu và phát lại trái phép các chương trình thể thao có bản quyền.

Đến ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can. Trong đó, đối tượng mang biệt danh FDR OBANK được xác định giữ vai trò quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của đường dây tại Việt Nam.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.