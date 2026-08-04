Đội tuyển Việt Nam về nước, hướng đến vé bán kết ASEAN Cup 2026

TPO - Sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Indonesia trên sân Pakansari (Bogor), sáng 4/8, đội tuyển Việt Nam đã lên đường trở về Hà Nội để chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia.

Sau khi trở về Hà Nội trong sáng 4/8, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn hồi phục thể lực, trước khi trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/8.

Màn trình diễn trước Indonesia tối 3/8 trên sân Pakansari được xem là một trong những trận đấu ấn tượng nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại giải năm nay. Đội tuyển Việt Nam thi đấu kỷ luật, tổ chức phòng ngự chặt chẽ, kiểm soát tốt thế trận và tận dụng hiệu quả những cơ hội tạo ra.

Các điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật của ban huấn luyện cũng phát huy tác dụng, giúp đội khách hóa giải sức ép từ Indonesia trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục 3-0.

Ba điểm giành được trên sân khách giúp đội tuyển Việt Nam chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết. Sau ba lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik dẫn đầu bảng A với 7 điểm, bằng điểm Singapore nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +3). Trong khi đó, Indonesia tụt xuống vị trí thứ ba với 6 điểm và gặp nhiều áp lực ở lượt đấu cuối.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò: "Đây là một trận đấu rất khó khăn trên sân khách. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và giành chiến thắng. Ba điểm này giúp tình hình của đội tuyển trở nên thuận lợi hơn. Tôi xin cảm ơn các cầu thủ vì những nỗ lực của họ, đồng thời cảm ơn các cổ động viên đã đến sân cổ vũ cũng như người hâm mộ theo dõi qua truyền hình tại quê nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho trận đấu tiếp theo".

Với tinh thần hưng phấn cùng quyền tự quyết trong tay, mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là giành trọn 3 điểm ở lượt đấu cuối để giữ vững ngôi đầu bảng A, qua đó tạo đà thuận lợi trước khi bước vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026.

Những hình ảnh của đội tuyển Việt Nam trên đường trở về nước: